Programa de fiestas de Valladolid 2019 por espacios. Barrios

■ ACTIVIDADES EN BARRIOS

• Sábado 7

12:00 h Pza. Juan Pablo II. BailaSalsa. Bailes para niños. Actuaciones y animación infantil.

18:30 h Pza. Trinidad. Bololo ¡Que viene pesadilla!

19:30 h Pza. de la Danza. Amigos de la Zarzuela. Recital lirico

• Domingo 8

13:00 h LAVA Batucada CCOO: BatuCCadOOs de Valladolid. Batucoco de Madrid. Marcamos el ritmo de Asturias. Batucada

19:00 h Pza. Juan Pablo II. Asociación Cultural Cornerstone.Take over sound.

19:00 h Pza. Biologo J.A. Valverde. Radalaila. Baile social

19:30h Pza. Solidaridad. A lirica Bohemios. Recital lirico

• Lunes 9

12:00 h Pza. Everest. BailaSalsa. Bailes para niños. Actuaciones y animación infantil.

18:30 h Pza. Porticada. Zolopotroko teatro. Titiricuéntame

19:00 h Pza. Marcos Fernández. Radalaila. Baile Social

21:00 h Puente Duero. Gospel News

21:00 h Pza. Ribera de Castilla. Bless

22:30 h a 00:30h. Pza. Ribera de Castilla. Orquesta Amalgama.

• Martes 10

19:00 h Pza. de la Cebada. Voces del Pisuerga. Recital lírico

19:00 h CC Parque Alameda. Emboscados producciones. Los hermanos Lumier

19:30 h Pza. San Juan. Lindy Monkeys. Baile Social

21:00 h Parque de la Paz. Duque. Actuación musical

21:00 h a 23:00 h. Pza. Camilo José Cela. Bailasalsa. danza

22:30 h a 00:30h. Parque de la Paz. Oq Teclas. Actuación musical

• Miércoles 11

19:30 h Pza. de Batallas Lindy Monkeys. Baile social

19:30 h Pza. BiologoJ.A. Valverde. Batucada CCOO. batucada

21:00 h a 23:00 h Pza. de la danza Bailasalsa. danza

21:30h Pza. Marcos Fernández. Alfonso Pahino. Música

22:30 a 00:30h Pza. Marcos Fernández. Orq Salón. Música

• Jueves 12

19:00 h Glorieta del Descubrimiento. The FREAK Cabaret Cirkus. Bicirco

19:00 h Pza Everest. Nuevo Fielato. Casting

21:00 h Pza de la Solidaridad. Luis Glez. Actuación musical

21:00 h a 23:00 h. Pza. San Juan. Bailasalsa.

22:30 h a 00:30h. Pza de la Solidaridad. Oq Teclas. Actuación musical

• Viernes 13

19:00 h Pza Circular. Asociación Cultural Cornerstone.Take over sound.

19:00 h Pza. pirámide. Menudo tinglado. El diario de Mery Poppins

19:00 h Pza. Padre Ventura. Jesús Puebla. LAS TRIBULACIONES DELSR. TRIP

19:00 h Pza. Biologo J.A. Valverde. La luz de las Delicias. Cabaret de circo la Luz de las Delicias

19:30 h Parque de la paz. A. Lirica quintero Moral. recital lirico

• Sábado 14

12:00 h Pza. Circular. Bailasalsa. Danza infantil

18:30 h CC Rondilla. Libera Teatro. El poeta de los colores

18:30 h Pza. 7 partidas. Fierabras. El sueño del Dragón.

19:30 h Desembocadura del Esgueva. Batucada CCOO. Batucada

20:00 h a 03:00 Bº Belén (Avda. Valle Esgueva, apeadero de trenes)

6º FESTIDAGAS 2019. Con Parabellum, Radiocrimen, Debakle, Charanga Soplando Pa'fuera, Ska As One. Recogida de alimentos no perecederos para el proyecto social Entrevecinos. Peña Los Dogos.

ACTUACIONES EN C. I. SVCOS. DEPENDENCIA, CENTRO PENITENCIARIO y C. A. DR. VILLACIÁN

■ CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS A LA DEPENDENCIA

Pº de Extremadura. Dúo musical El Salón. Lunes 9. 11:30 h

• CENTRO PENITENCIARIO

Fiesta Flamenca. Cuadro flamenco de Estela SANZ presenta un espectáculo de cante y baile tradicional,

donde bailaoras y músicos se unen para transmitir la esencia del FLAMENCO y permitirnos SEGUIR SOÑANDO». Miércoles 11. 17:30 h

• CENTRO ASISTENCIAL DR. VILLACIÁN

«Canciones de siempre» Charo Campos, Soprano; Ángel Valderrey, Tenor-Guitarra. Viernes 13. 11:00 h

■ TÍO TRAGALDABAS Y TÍA MELITONA. BARRIOS Y ZONAS INFANTILES

• Viernes 6. 18:00h Plaza de Portugalete. Tío Tragaldabas y Tía Melitona

• Sábado 7

12:00h Zona Infantil Portugalete. Tía Melitona.

12:00h Zona Infantil paseo de las Moreras. Tío Tragaldabas

17:00h Huerta del Rey (c/ Rastrojo). Tío Tragaldabas.

19:00h Barrio Girón (avda. Cerros, Transformador) Tío Tragaldabas.

• Domingo 8

12:00h Plaza del Milenio. Tío Tragaldabas

12:00h Delicias (zona nuevo hospital c/Pífano). Tía Melitona

17:00h Arturo Eyries. Tío Tragaldabas

17:00h La Overuela (pza. de las 7 partidas). Tía Melitona

19:00h Plaza Juan de Austría. Tío Tragaldabas

19:00h Los Santos Pilarica (c/ Cometa). Tía Melitona

• Lunes 9

17:00h Barrio España (c/ Ronda). Tío Tragaldabas

17:00h La Victoria (final c/ Fuente el Sol). Tía Melitona

19:00h Barrio San Pedro Regalado (c/ Tordesillas). Tío Tragaldabas

19:00h Villa del Prado (pza Juan Pablo II). Tía Melitona

• Martes 10

17:00h Barrio Belén (Plza. de las Nieves). Tía Melitona

19:00h Barrio Las Flores (parque Jardines). Tía Melitona

• Miércoles 11

17:00h Parquesol (c/ Manuel Silvela). Tía Melitona

19:00h Feria de Folklore y Gastronomía (aparcamiento Estadio José Zorrilla). Tía Melitona

• Jueves 12

17:00h La Pilarica (pº Juan Carlos I con c/ Puente la Reina). Tío Tragaldabas

19:00h Barrio San Pedro Apóstol (c/ Madre de Dios). Tío Tragaldabas

• Viernes 13

17:00h Barrio Las Villas (c/ Villavaquerín). Tía Melitona

19:00h La Rubia (junto al LAVA). Tía Melitona

• Sábado 14

12:00h Zona infantil paseo de Las Moreras. Tía Melitona

12:00h Chancillería. Tío Tragaldabas

17:00h Pajarillos (c/ Cigüeña). Tia Melitona

17:00h. Covaresa (c/ Miguel de Unamuno). Tío Tragaldabas

19:00h Parque Alameda (junto Centro Cívico). Tío Tragaldabas

19:00h Pinar de Antequera (parada de autobús). Tía Melitona

• Domingo 15

12:00h La Rondilla (Plza. Ribera de Castilla). Tío Tragaldabas

17:00h Puente Duero. Tía Melitona

19:00h Delicias (parque de Bomberos). Tío Tragaldabas