La federación Antonio Machado lanza 93 ideas de cara a las elecciones con el foco en la política social Representantes de la federación vecinal, en la presentación de la Carta Ciudadana. / HENAR SASTRE La entidad vecinal otorga un «aprobado sin nota brillante» al equipo de Gobierno y pide que el debate electoral vaya más allá del soterramiento VÍCTOR VELA VALLADOLID Miércoles, 3 abril 2019, 13:29

Más escuelas infantiles, medidas contra el ruido, construcción de viviendas de protección, limitar el uso de los aparcamientos subterráneos del casco histórico solo a residentes (rotatorios en la periferia, con mejor conexión de transporte público)y acciones para reducir el número de personas en riesgo de exclusión social. Son cinco de las 93 ideas (aquí puedes leerlas todas) que forman parte de la Carta Ciudadana, el documento que, por cuarta vez consecutiva ante las elecciones municipales, elabora la FederaciónVecinal AntonioMachado como propuestas que lanzan a los partidos políticos para que las incluyan en sus programas. La plataforma ciudadana (que engloba a 24 asociaciones vecinales, con 8.000 personas representadas)enumeró ayer el contenido de esta carta que incluye «ideas de sentido común», fruto del «debate y consenso» entre las asociaciones que forman la federación y que, en esta cuarta ocasión, vuelca el mayor peso de las propuestas «hacia las políticas sociales, y no tanto en la vertiente urbanística».

«Estas propuestas se enmarcan en el ADN de la federación, en sus fines y objetivos. En los estatutos nos definimos como una entidad democrática, de carácter progresista, implicada con la democracia interna, las ideas de igualdad y participación, que busca la integración de los inmigrantes y otras minorías, que persigue la mejora de los colectivos con dificultades económicas y que busca la igualdad de sexo y la no discriminación por la orientación afectivo-sexual.Esas líneas son transversales a todas las propuestas que hacemos, cuyo fin último es mejorar la calidad de vida de los vecinos», explica Marga García, presidenta de la FederaciónAntonio Machado.

Bajo esas premisas se ha elaborado el documento, abierto al debate con los partidos políticos, para que los incorporen a sus programas de cara a las próximas elecciones municipales. En los pasados comicios, la carta fue suscrita (no es necesario hacerlo en todos sus puntos)por PSOE,Toma la Palabra, Sí Se Puede y UPyD, que se comprometieron a incorporar y defender estas propuestas en sus programas. El PP y Ciudadanos rechazaron respaldar el acuerdo. La Federación Antonio Machado tiende la mano, «de nuevo», a todos los grupos. «En la federación estamos representadas diferentes tendencias y el proceso de participación y de elaboración de estas ideas ha sido abierto y consensuado», recuerda Isaac Cortijo, de la junta directiva, que recuerda que el borrador se elaboró por parte de la comisión de dinamización y participación de la federación, con el posterior debate e incorporación de ideas en las diversas asociaciones, la votación del documento definitivo en la asamblea general y la ratificación en los órganos de dirección del pasado jueves. «La preocupación de la federación son las personas, su bienestar. Las ideas que proponemos son el envoltorio para conseguirlo.Y entendemos que los partidos deberían tener en cuenta estas ideas», añade Antonio Presa, portavoz vecinal.

«En cualquier caso –insiste García– toda la Carta Ciudadana está impregnada de ese ADN de la federación vecinal. No sé si a algún partido le puede suponer un sarpullido o algún problema con sus votantes naturales». «Lo que nos gustaría es obtener el mayor respaldo. Sería una pérdida de tiempo, para los partidos y para nosotros, que se suscriban solo cinco de los 93 puntos», incide José Manuel Conde, de la federación.

Entre las propuestas, se incluyen campañas para concienciar de la violencia contra la mujer, mejores servicios en los centros de acción social, más centros de día, más calles limitadas a 30 kilómetros por hora y «garantizar la permeabilidad entre barrios, divididos por las vías férreas». En este sentido, desde la federación aseguran que siguen «sin renunciar al soterramiento y no abandonamos la búsqueda de alternativas económicas que lo consigan». Aún así, admitieron que «con el convenio anterior es difícil avanzar en algo que no sea la integración. Pero eso no limita para que se mantenga el contacto con el Ministerio de Fomento y otras administraciones que permitan el soterramiento, en el que seguimos creyendo», apuntó García, quien entiende que el debate político y las promesas electorales no deberían centrarse en este punto. «Después de veinte años de marear, no habría que plantear el soterramiento como el tema estrella de la campaña electoral.Es potente, es verdad, pero hay otros asuntos muy importantes que se deberían debatir, como los servicios sociales, el bienestar de los vecinos, el medio ambiente, nuestro ocio...», concluye la presidenta de la federaciónAntonio Machado. «Entendemos que las políticas sociales deberían ser el punto fundamental. La semana pasada se dio el caso de personas mayores que murieron solas en su casa. Hay que avanzar en políticas que eviten este tipo de situaciones, hay que reducir el número de personas que viven en riesgo de exclusión social. Por eso, la carta ciudadana pone en esta ocasión el foco en los servicios sociales».

En 2015, antes de las pasadas elecciones, los partidos que finalmente constituyeron Gobierno (PSOE y Toma la Palabra) junto a Sí Se Puede suscribieron el acuerdo. Cuatro años después, la federación otorga un «aprobado justo, no brillante, un cinco alto» a la gestión desarrollada en este mandato, de acuerdo con esas ideas que se comprometieron a cumplir hace cuatro años.«No todos los puntos tienen el mismo peso, pero algunos de los más valorados por nosotros sí que se han logrado, como la retirada de la tasa de basuras o la remunicipalización de la gestión del agua. Otros no han salido adelante, como un reglamento de participación ciudadana», comenta García, quien valora de forma positiva los procesos de presupuestos participativos, aunque no tanto el paso final en la ejecución de las inversiones.«El año pasado se mejoró el proceso de participación, se ha pulido con respecto a la primera edición y vemos interesante que, a diferencia de otros ayuntamientos, el proceso de participación no sea individual, sino que haya asambleas y encuentros.El problema no es tanto en ese proceso como en la ejecución, que es donde vemos el escollo. Hay un problema general en la ejecución presupuestaria, con obras que no se llegan a concretar, porque además la ley no ayuda con tanto trámite. Pero hay que trabajar más para que los proyectos que han elegido los vecinos se hagan realidad», concluye García.