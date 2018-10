La evaluación de los profesores en Valladolid: diez en vocación y suspenso en burocracia

«Estoy cansado de oír: 'Lo que aguantarás'. ¡Y lo que disfruto!»

Da la sensación de que la imagen que se hace uno de lo que significa una clase de Secundaria o Bachillerato es lo más parecido a las hordas de Atila. Y Rodrigo Martín se rebela contra eso con todas sus fuerzas. «Estoy un poco cansado de escuchar: 'Eres profesor, buf, lo que aguantarás'. ¡Y lo que disfrutas!», dice. Y a su lado, Ibán de la Horra, que está con los de Bachillerato, le da la razón. «El año pasado coincidí con unos alumnos a los que les proponías hacer cosas y nunca te decían que no y pudimos hacer una gran cantidad de actividades, aprender muchísimo», añade.

Les alegra comprobar que también hay noticias buenas en el ámbito educativo. Que no todo es espacio para una alarma que juzgan excesiva. «Para mí tiene cierto valor esta nominación para poder poner el foco en los alumnos. Las noticias relacionadas con la educación siempre son los casos malos. Parece que esto es una especie de trinchera. Y es verdad que los casos malos existen, pero el sesgo de la información muchas veces es muy negativo. Yo llevo once años y me he encontrado gente en un 99% extraordinaria», asevera Rodrigo, que se pone 'solemne', como dice: «Tengo esperanza en la Humanidad porque conozco a mis alumnos».

Se nota desde el primer minuto de conversación que la nominación les ha tocado. Porque viene de sus alumnos. «Siempre decimos que hay que motivar a los alumnos, pero ¿quién motiva al que tiene que motivar? Estas cosas son las que sirven un poco de respaldo», admite Ibán. Son esos pequeños triunfos que, otras veces, llegan de modo insospechado. Como cuando Rodrigo se encuentra con alumnos a los que dio clase hace más de diez años. «Y que se han casado, han acabado la carrera... ¡Y que me dan cien vueltas en todo!».

El imaginario colectivo puede guardar una imagen distorsionada de la labor docente. Esas vacaciones de verano que a los padres se les antojan interminables. Esos puentes. Lo que no se ve, sin embargo, es la realidad que se esconde cuando se cierran las puertas del cole o del instituto. «A mis amigos de Fasa o Michelin les digo: '¿A que tú no te llevas la rueda a casa? ¿A que todos los coches que haces son iguales?'. Pues yo me llevo las ruedas a casa y todos los coches son diferentes. A cada uno hay que tocarle de una manera», dice muy gráficamente Ibán. Él se dedica a formar a otros docentes y, al mismo tiempo, trata de reciclarse continuamente, de adaptarse a una realidad cambiante. «Te debes a los alumnos y si quieres que tengan los conocimientos, que sean buenas personas, tú tienes la responsabilidad de ser el mejor profesor posible, hasta donde puedas».

«Mi propia responsabilidad me exige formarme para ser mejor profesor», asiente Rodrigo. «Y no necesito que nadie me lo recuerde. Y no te digo nada cuando trabajaba en Cervera o Barco de Ávila... Con los alumnos eran 24 horas continuas».

Burocracia excesiva

Autocríticos y exigentes, se les pide que pongan un pero a este sistema educativo del que Castilla y León, líder en Pisa, presume. Y todos coinciden. La burocracia mata. «Desde que estoy en esto, cada vez hay más regulaciones, las cosas cambian, cada vez se empiezan a dirigir las cosas desde los despachos y es como el general que dirige la guerra desde el despacho y no desde la trinchera», señala Rodrigo.

Ibán lo explica con un ejemplo que hace sacar la calculadora para comprender la magnitud del desastre. «Si tú tienes que evaluar 25 estándares de las 7 competencias básicas de los 25 alumnos... ¿Tú vas a evaluar o a dar clase? Hay que ser coherente. Está muy bien que se trabajen los estándares, pero es imposible estar a principio del aula poniendo equis en 200 casillas».

La clave del éxito, concluyen, está quizá en eso que no se ve. «No fichamos. Nuestro horario de entrada es cuando llegamos al centro y el de salida, cuando nos vamos a la cama. Por eso a lo mejor salen los datos que salen».