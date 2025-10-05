Así era el Valladolid que dejó el Conde Ansúrez: del Puente Mayor a la primera plaza de San Miguel Una maqueta expuesta en Fabio Nelli, pieza del mes de octubre y obra de Juan José Fernández, muestra el aspecto de la ciudad en el siglo XII a la muerte del noble

La maqueta que se expone en el Museo de Valladolid y que muestra la ciudad hace casi mil años.

De un primer vistazo puede ser difícil ubicarse. Hay tres ríos –en realidad son dos pero eso va después–. Uno que discurre muy cercano a lo que entonces parecía nada más que una villa, que la atraviesa de este a oeste. Otro más abajo, en la misma dirección, y que desemboca en un tercero a simple vista más caudaloso. Este último cruza la maqueta de norte a sur y es el que da la pista definitiva para ubicar el resto de la pieza. Sobre las aguas, al final de una calle que atraviesa toda la villa se encuentra una estructura que salva, en efecto, el río Pisuerga. Es el Puente Mayor. El de entonces, el del siglo XII, el que dejó el Conde Ansúrez cuando murió. «En esa época tenía que ser de madera. Porque el de piedra que hay ahora, la parte más antigua, es del siglo XIII», explica Fernando Pérez, conservador del Museo de Valladolid, donde se expone la maqueta, obra de Juan José Fernández y convertida en la pieza de este mes.

Desde ahí se puede comenzar a construir el resto de la representación, comenzando por una población incipiente junto al puente, en la margen donde ahora está la bajada a la playa de Las Moreras. «Lo que luego fue San Nicolás, aunque la iglesia homónima no se menciona hasta inicios del siglo XIII. Entonces, no sabemos si en esta época llegó a haber iglesia o no, solo que había unas casas y que posteriormente decidieron que querían tener parroquia». Otros templos sí había en la Valladolid que dejó el Conde Ansúrez, y también se aprecian bien en la maqueta. Pero lo importante. ¿Existen ahora? Pues no todos, no de la misma forma, eso seguro, pero al menos sí que permanece el lugar donde estaban.

El Valladolid del siglo XII La maqueta de Fabio Nelli muestra cómo era la ciudad a la muerte del Conde Ansúrez, atravesada por la calle Mayor que conectaba la actual iglesia de la Antigua con el Puente Mayor. El gráfico muestra en negro lugares desaparecidos, en rojo los actuales y en azul los que permanecen desde entonces. Barrio de San Nicolás Puente Mayor Río Pisuerga Ramal central del Esgueva El gráfico muestra en negro lugares desaparecidos, en rojo los actuales y en azul los que permanecen desde entonces. Cruce de San Ignacio con Encarnación Plaza de San Miguel Iglesia de San Pelayo Iglesia de San Julián Calle Mayor Calle Doctor Callaza Iglesia de San Benito Plaza Mayor Calle Santiago El gráfico muestra en negro lugares desaparecidos, en rojo los actuales y en azul los que permanecen desde entonces. Iglesia de la Antigua Calle Esgueva Colegiata Calle Echegaray Catedral Iglesia de la Vera Cruz Calle Platerías Fuente: Museo de Valladolid

El vallisoletano que hace casi mil años entraba a la ciudad desde el Puente Mayor se encontraba con un camino que cruzaba el callejero actual hasta lo que ahora es Doctor Cazalla. Justo ahí, un poco más abajo en la perspectiva de la maqueta, se ve una de las primeras iglesias de la ciudad, la de San Julián. El caso es que a finales del siglo XI ya existían dos pueblas con sus respectivos templos en Valladolid. Uno era este, en la esquina de las actuales San Ignacio y Encarnación, y el segundo, el de San Pelayo. En la pieza se ubica fácil. Ocupa lo que parece un lugar protagonista de la villa, en una pequeña plazoleta que ahora es una de las plazas más céntricas de la capital, la de San Miguel. «En el siglo XIII le añaden la advocación de San Miguel, que acabará por comerse a la original», apunta el conservador.

El Puente Mayor muestra su aspecto más primigenio en madera antes de que se realizara en piedra un siglo después

La entonces villa continúa su expansión por esta orilla del Pisuerga, enmarcada entre sus aguas y uno de los ramales de la Esgueva, porque hay otro más al sur, que discurría en parte por lo que es la actual calle de Miguel Íscar. Sobre los caudales ahora soterrados se observan hasta cinco puentes. De izquierda a derecha, cada uno marca un punto bastante importante de la Valladolid del siglo XXI. El primero sitúa la iglesia San Benito y el siguiente donde se levanta la actual calle Platerías, también la iglesia de la Vera Cruz. No es casualidad que suelan ser zonas donde hay inundaciones cuando llueve fuerte, como ha sucedido en reiteradas ocasiones este año. «Es una calle que está montada como un puente sobre el cauce de río», puntualiza el conservador del museo sobre Platerías. Y no, la casa más antigua de Valladolid, que sobrevivió al incendio de la ciudad siglos después, no está, porque es más moderna.

Hay otras cosas que permanecen, además del Puente Mayor –representado en madera–, como la Colegiata de Santa María, ese pequeño templo cuyos restos resisten detrás de la Catedral. Precisamente este edificio es el protagonista de toda la maqueta y gracias al cual el resto de los ahora vestigios históricos se pueden ubicar y constatar que existían a la muerte del Conde Ansúrez. «En el sitio donde existían las ruinas de una pequeña población romana, en el entorno de la actual catedral, funda una iglesia familiar (la Colegiata) y sobre el territorio más elevado, la villa de Valladolid (donde ya existían las dos poblaciones con sus dos iglesias ya mencionadas)», explica el conservador.

A la construcción de la Colegiata la villa tenía dos iglesias ya desaparecidas, una de ellas en la plaza de San Miguel

El caso es que más adelante, casi finalizado el siglo XI, tras dos décadas de señorío en Valladolid, Pedro Anrúrez y su mujer, la condesa Eylo Alfonso, consagran y dotan Santa María de Valladolid. La Colegiata, para concretar. Es este documento el que permite confirmar qué inmuebles existían ya en Valladolid y sobre el que también se apoya la recreación de la maqueta. En el documento se mencionan las dos iglesias que ya existían en la villa y que pasan a ser propiedad del Conde Ansúrez. También se incluía una zona con sus pesqueras y molinos, denominada cuadrón, entre las actuales calles de Angustias y Magaña. «Un terreno ubicado entre los dos ramales del río y que era muy fértil», matiza el conservador. También se mencionan varias tierras de cereal en Linares, que ahora corresponde con el barrio de La Rondilla.

Tampoco es casualidad la distribución de las tierras de labranza que rodean la villa, que sobre todo destacan por sus dimensiones. La explicación de la distribución, en cómo se definía el terreno entre los agricultores. «Se representan de esta forma porque la anchura se concretaba lanzando una aguijada, con lo que se aflojaba a los bueyes para arar. Lo que fueras capaz de lanzarla, eso era el ancho». ¿Y el largo? «El terreno que araras a lo largo de un día», responde en conservador. Por eso las tierras tienen una forma rectangular con una longitud visiblemente más extensa que su anchura.

El Valladolid que dejó el Conde Ansúrez también contaba con sus vías principales. Hay una que sobresale sobre el resto, que atraviesa la ciudad en diagonal y que conecta los puntos más importantes de la villa del siglo XII. Es la calle Mayor, que discurre desde la Colegiata, cruza por el lugar donde ahora se levanta la Antigua y avanza por toda el poblado hasta el Puente Mayor. El Museo de Valladolid se encuentra en el palacio de Fabio Nelli, en la plaza homónima, cerca de la de San Miguel. El horario actual permite la visita a la exposición permanente y temporal de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas de martes a sábado, y de 10:00 a 14:00 horas los domingos y festivos.

