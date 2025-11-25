España se integra en Europa

Ángela Gago Valladolid Martes, 25 de noviembre 2025, 08:11 Compartir

«España asumió ayer el desafío de su modernización al firmar del Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas, después de seis años de duras negociaciones llenas de regateos y condiciones. El presidente del Gobierno, Felipe González, firmó el Tratado en una ceremonia presidida por el Rey don Juan Carlos en el salón de columnas del Palacio de Oriente ante siete primeros ministros y once ministros de Asuntos Exteiores comunitarios». Así contó El Norte de Castilla la integración de España en las Comunidades Europeas, lo que hoy se conoce como Unión Europea,en su portada del 13 de junio de 1985.

«España se une por fin a nosotros, puedo decirlo muy sencillamente: os necesitaremos», afirmó el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors. Con esta adhesión, España empezó a formar parte de una colectividad de entonces 320 millones de habitantes, que se convirtió así en la primera potencia comercial del mundo y tercera potencia industrial y política.

Temas

El Norte de Castilla