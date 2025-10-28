Serbia, Croacia y Bosnia firman la paz para los Balcanes

Ángela Gago Valladolid Martes, 28 de octubre 2025, 07:32 Comenta Compartir

«Tras arduas negociaciones que estuvieron a punto de fracasar, los presidentes de Serbia, Croacia y Bosnia-Herzegovina firmaron la pasada noche en Dayton (Ohio) un acuerdo global de paz destinado a poner fin a cuatro años de conflicto en la ex Yugoslavia y cuya implantación será supervisada por una fuerza de la OTAN de unos 60.000 hombres. Previamente el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, anunció satisfecho el acuerdo al que habían llegado los líderes de los Balcanes». Así lo contó El Norte en su portada del 22 de noviembre de 1995.

Se autorizó a los refugiados a volver a sus casas y se garantizaba la total libertad de movimientos dentro de Bosnia. «El acuerdo, que será oficialmente firmado a primeros de diciembre en París, incluye compromisos tanto en las cuestiones constitucionales como en las territoriales. No obstante, la delegación de los serbios de Bosnia anunció ayer que no aceptan el plan de paz».