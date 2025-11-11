Alegría desbordante en Berlín por la apertura del Muro

Ángela Gago Valladolid Martes, 11 de noviembre 2025, 07:36 Compartir

«El anuncio del Gobierno de la República Democrática Alemana de permitir a partir de la noche del jueves abandonar el país a todos sus ciudadanos a través de sus fronteras con Occidente, incluyendo el Muro de Berlín, que ha dividido en dos la ciudad desde el 13 de agosto de 1961, ha convertido a la ciudad en una gran fiesta. Alemanes del Este y el Oeste celebran la decisión de forma conjunta». Así lo contó El Norte en su portada del 11 de noviembre de 1989.

La decisión de las autoridades de la RDA fue recibida de forma desigual por los Gobiernos del mundo. Los comentarios iban desde la cautela al optimismo: «La Unión Soviética acogió con satisfacción la apertura de fronteras en la RDA, pero advirtió que no se tolerarán cambios en la frontera de la RFA. El portavoz del Ministerio de Exteriores soviético, Gennady Gerasimov, aclaró que la apertura del Muro de Berlín es lo mismo que hacer cambios en las fronteras internacionales».