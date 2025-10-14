El vertido de fuel del petrolero 'Prestige' llega a la costa gallega

Ángela Gago Valladolid Martes, 14 de octubre 2025, 07:41 Comenta Compartir

Las malas condiciones climatológicas hicieron que se cumplieran los peores pronóticos. «El fuel derramado por el petrolero 'Prestige' llegó ayer a la costa de Galicia y ya son alrededor de treinta los kilómetros afectados por la marea negra. Los municipios de Camariñas, Cambre, Muxía, Corme, Santa Mariña y Camelle amanecieron ayer con un fuerte olor a gasolina y con la presencia clara de combustible batiendo contra las rocas de la costa. El buque se encontraba a unas 55 millas de las costas de Galicia con una escora de dos grados». Así llevaba El Norte de Castilla a su portada del 17 de noviembre de 2002 la noticia.

Algunos de los técnicos que participaron en las labores de rescate del petrolero 'Prestige', de 243 metros de eslora, aseguraron al llegar a tierra que tres cuartas partes de los paneles del casco del buque en la zona de estribor están destrozados o han desaparecido. En este lateral derecho del casco del petrolero fue donde inicialmente se produjo la grieta que provocó que el barco se escorara pero, ahora, lo que era una grieta se ha convertido en un gran boquete de muchos metros.