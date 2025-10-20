El científico vallisoletano que investiga en Londres: «Cada tipo de cáncer es una enfermedad diferente»

Laura Negro Valladolid Lunes, 20 de octubre 2025, 06:57 Comenta Compartir

Jorge Martín Arana siempre tuvo claro que quería ser científico. Era algo que le apasionaba y hoy, a sus 30 años, siente que ha cumplido su sueño. Este vallisoletano nacido en 1994 es investigador en Biomedicina y biotecnología y está especializado en el análisis de datos genómicos aplicados al cáncer. Actualmente trabaja en Londres investigando cómo evolucionan los tumores y cómo ese conocimiento puede beneficiar a los pacientes.

Estudió en el IES Julián Marías y cuando le llegó el momento de elegir carrera no tenía muy claro hacia dónde orientar su futuro dentro de las ciencias. Todo cambió el día que descubrió el grado en Biotecnología en la Universidad de León, un programa que unía biología, tecnología y medicina. Entonces supo que había encontrado su camino. «Fueron años apasionantes en los que descubrí otra pasión, la bioinformática. Quería estudiar la salud humana a nivel de mutaciones y entender cómo ese conocimiento podía dar lugar a nuevos tratamientos», explica.

Tras realizar prácticas en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Martín Arana continuó su formación en 2016 con el Máster en Bioinformática en la Universidad de Valencia, una disciplina que en aquel momento era todavía muy emergente en España. En 2024 se doctoró en Biomedicina y Biotecnología. Su tesis se centraba en el estudio de mutaciones y evolución tumoral mediante técnicas bioinformáticas. Obtuvo mención Cum Laude e Internacional tras una estancia en la Universidad de Aarhus (Dinamarca). «Esta experiencia potenció mis competencias técnicas y analíticas, permitiéndome realizar comparaciones precisas de las alteraciones moleculares entre muestras de tejido y biopsia líquida», explica.

Los resultados de su tesis doctoral fueron publicados en la prestigiosa revista científica Nature Cancer, una de las más relevantes a nivel internacional en el ámbito de la oncología. Además, ha publicado otros artículos científicos en diversas revistas especializadas y ha participado en importantes congresos nacionales e internacionales. Comenzó a trabajar como investigador postdoctoral en el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, y recientemente se incorporó a un grupo de investigación en Londres gracias a una beca postdoctoral en análisis genómico de tumores. «Mi misión como bioinformático es manejar grandes volúmenes de información para identificar mutaciones y patrones genéticos asociados al cáncer, esenciales para avanzar hacia tratamientos más personalizados. Todo lo que hacemos busca beneficiar al paciente», dice.

Una carrera guiada por la curiosidad

Durante estos años, Jorge Martín Arana ha colaborado con distintos equipos y ha desarrollado diversos proyectos enfocados en la evolución tumoral. «Lo que más me apasiona es ir afrontando retos, sobre todo si se hace en grupo, ya que la ciencia nunca la hace uno solo», opina este vallisoletano que recientemente ha obtenido una beca postdoctoral que le ha permitido continuar su investigación en Londres, en un centro de referencia a nivel internacional, en evolución y metástasis del cáncer. Se ha trasladado allí este pasado mes de septiembre. «Es una gran oportunidad. Estoy trabajando con gente pionera y aprendiendo muchísimo. Voy a aprovecharlo al máximo», asegura.

Ampliar Jorge Martín Arana, en los laboratorios del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. R. Ucero

Reconoce que no siempre es fácil para los investigadores jóvenes permanecer en España. «En nuestro país hay mucho talento y se nos forma muy bien, pero faltan estabilidad y recursos. Muchas veces, para seguir creciendo, necesitas experiencia internacional», reflexiona. «El talento es importante, pero hay que esforzarse, dedicar muchas horas y, sobre todo, tener pasión. La ciencia no siempre es gratificante a corto plazo; hay momentos de frustración. Pero si tienes pasión, sigues adelante», opina. También cree que la suerte tiene un importante papel. «Hay gente con mucho talento y que realmente se esfuerza, pero que a veces no encuentra su sitio. Pero si el entorno acompaña, puedes llegar muy lejos».

Ampliar Foto 1.- Jorge Martín Arana defiende su tesis doctoral. Foto 2.- Graduación de su Máster en Bioinformática en Valencia. Foto 3.- Participando en un congreso internacional donde recibió el premio al mejor comunicador oral El Norte

Respecto al cáncer, aclara que «no es una sola enfermedad. Un cáncer de colon y uno de páncreas no tienen nada que ver, y dos pacientes con el mismo tumor pueden tener procesos muy distintos. El objetivo real es mejorar tratamientos, aumentar la supervivencia y la calidad de vida. Cada avance cuenta, y eso hace que este trabajo merezca la pena. Me gusta pensar que lo que hacemos tiene un impacto real. Al final, todo busca mejorar la vida de las personas», concluye.

La carrera del talento 2012-2016: Grado en Biotecnología por la Universidad de León. TFG en bioinformática aplicada al estudio genómico de enfermedades.

2016-2018: Máster en Bioinformática en la Universidad de Valencia, especializándose en el análisis de datos genómicos y moleculares relacionados con el cáncer.

2018-2020: Inicio de la carrera laboral mediante un contrato de investigador en el Centro de Investigación Biomédica en Red Cáncer.

2020-2024: Doctorado en Biomedicina y Biotecnología en Valencia, gracias a la adquisición de una beca predoctoral competitiva. Centrado en el estudio de mutaciones y evolución tumoral mediante técnicas bioinformáticas. Sobresaliente mención Cum Laude y mención Internacional.

2023: Estancia de investigación en el grupo MOMA, en la Universidad de Aarhus (Dinamarca), especializado en evolución del cáncer.

2024-2025: Investigador postdoctoral: Instituto de investigación sanitaria INCLIVA.

Septiembre de 2025: Se incorpora como investigador senior al grupo «Cancer Evolution and Genome Instability Laboratory, UCL Cancer Institute, CRUK Lung Cancer Centre of Excellence», en Londres, un centro de referencia mundial en el estudio de la metástasis y evolución del cáncer. Es beneficiario de una beca postdoctoral para la ejecución del proyecto.

Y la próxima semana... El vallisoletano Germán Molpeceres de Diego, nacido en Segovia en 1990, es investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Física Fundamental del CSIC, donde lidera una destacada línea de trabajo en astroquímica teórica y química molecular del medio interestelar. Doctor en Química por la Universidad de Valladolid con mención internacional y cum laude, ha desarrollado su carrera entre España, Alemania y Japón, gracias a prestigiosas becas como las de la Alexander von Humboldt Foundation y la Japan Society for the Promotion of Science. Con cerca de sesenta publicaciones en revistas, sus investigaciones han contribuido a desentrañar los mecanismos químicos que apuntan a explicar el origen molecular de una gran mayoría de moléculas necesarias para la vida.

