El centro de Valladolid afronta hoy el cuarto día de corte con un aluvión de críticas al Ayuntamiento Dos agentes dirigen el tráfico en la plaza de San Pablo (área restringida) hacia la calle Cardenal Torquemada. / R. JIMÉNEZ Empresarios, hosteleros y comerciantes aseguran que sus ventas han descendido a la mitad J. SANZ Miércoles, 27 febrero 2019, 07:34

El casco histórico volverá a amanecer hoy, miércoles, salvo sorpresa de ultimísima hora, cortado a la circulación por cuarto día consecutivo ante los elevados niveles de contaminación por partículas en suspensión (PM 2,5) que viene sufriendo la capital fruto de los efectos de un pertinaz bloque anticlónico que ayer disparó de nuevo el mercurio por encima de los veinte grados y que está impidiendo la llegada de frentes con lluvia que difumine la polución. El corte será efectivo entre las 8:00 y las 22:00 horas y se produce entre un aluvión de críticas al Ayuntamiento por parte de empresarios, comerciantes, hosteleros y partidos de la oposición (PP y Ciudadanos) e, incluso, de los ecologistas, aunque es cierto que en este último caso reclaman medidas más duras como la reducción de la velocidad en las principales vías de acceso a la ciudad. Todos, eso sí, coinciden en reclamar medidas como la gratuidad del transporte público para facilitar, al menos, la movilidad al centro urbano.

Galería. Los agentes, dirigen el tráfico, durante la jornada de ayer.

Las principales asociaciones del sector productivo de la capital (Confederación Vallisoletana de Empresarios, Avadeco y Fecosva y la Asociación de Hostelería) coincidieron ayer en mostrar su «malestar» ante la decisión de mantener el centro cortado por cuarto día consecutivo por vez primera desde la aprobación del protocolo contra la contaminación (2016) y lamentaron que la medida «está causando una caída del 50% de las ventas de los negocios del área restringida» hasta el punto de que «puede llevar al cierre de algunos establecimientos». Un comercio de ropa de la calle Platerías (Raquel Castaño), visibilizó la postura común de estas asociaciones colgando ayer el cartel de 'cerrado por protocolo de contaminación'. «Febrero es uno de los peores meses del año para las ventas y con el cierre nos están dejando prácticamente sin clientes», apuntó el hostelero Andrés Calvo, dueño de 'El huevo y la gallina', también en Platerías, quien incidió en que «si continuamos con el corte nos estamos planteando la posibilidad de cerrar».

Nunca, hasta ahora, y menos en pleno invierno, se había prolongado durante cuatro días el corte del centro por los altos niveles de contaminación, pero lo cierto es que la normativa municipal es la que es y los niveles de las citadas partículas en suspensión (PM 2,5) continúan por encima del umbral de riesgo para la salud de la población. Los principales afectados por el corte del centro mantendrán una próxima reunión en el marco de la mesa del comercio con los responsables municipales para analizar la situación. Empresarios, comerciantes y hosteleros reclaman «cifras que avalen la incidencia real de los episodios de contaminación en los hospitales de la ciudad» y proponen medidas menos restrictivas a largo plazo para combatir la polución como «políticas de sensibilización» y, más en concreto, «la creación de nuevos aparcamientos disuasorios o la creación de un centro logístico de depósito de mercancías que permita luego abastecer el centro con un sistema de reparto en vehículos eléctricos».

Las previsiones meteorológicas son poco halagüeñas y, salvo por la entrada de aire del norte entre hoy y mañana, no se esperan lluvias, y no muy copiosas, hasta el lunes. El mercurio alcanzó ayer unos atípicos 21,7 grados (no llegó al récord de 22,9) y hoy rondará un registro similar.

«La situación es preocupante y la meteorología no ayuda», lamentó ayer la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, antes de incidir en que las medidas pretenden proteger la salud de los ciudadanos