AMA El Pisuerga, los amigos que cuidan de los ríos de Valladolid

Los integrantes de AMA El Pisuerga, durante una de las acciones de limpieza de las riberas del río.

Todavía hace falta mucha labor de concienciación», reconocen Juan Crespo y Soco Ortega, portovoces de AMA El Pisuerga (con mayúscula), una asociación medioambiental, integrada por voluntarios, que todos los sábados promueve actividades en la ribera de los ríos para mejorar sus entornos naturales y difundir la riqueza del patrimonio ecológico de Valladolid.

Desde la plantación de árboles hasta la elaboración de cajas nido, desde la reivindicación de estos espacios a su limpieza en profundidad.«Todavía la gente se sorprende de la enorme cantidad de residuos que encontramos en las márgenes y en el propio río». Neumáticos, plásticos, latas, carros de supermercado, bicicletas. Una cantidad ingente de basura que es indicio de que aún queda mucho por hacer.

Los tres últimos años, en diciembre, han usado parte de esos residuos para 'decorar' un árbol navideño que, en lugar de bolas y espumillón tiene desperdicios extraídos del río. «Es una forma reivindicativa de mostrar los daños que provocamos al medio ambiente», aseguran desde un colectivo que ha estrenado recientemente sede (junto a la Ribera de Curtidores) para organizar talleres y charlas como las que celebran en colegios.

Además, han adquirido una embarcación para facilitar su labor en el río. Entre sus acciones, destaca la retirada de troncos (empujados por un tractor y luego recogidos por el Ayuntamiento) que quedan acumulados junto al Puente Mayor (siglo XI) y las aceñas (siglo XIV). «Así cuidamos también el patrimonio que tenemos junto al río.Especialmente las aceñas, cuyo deterioro progresivo hace que cada vez queden menos sillares».«Durante estos cuatro años hemos avanzado en el cuidado del río, pero nos gustaría que estuviera mucho mejor. Especialmente la margen derecha (Huerta del Rey), donde queda mucho por hacer».

AMA El Pisuerga La asociación medioambiental AMAEl Pisuerga nació en el año 2021 cuando un grupo de vallisoletanos salió del confinamiento y de las estrecheces de la pandemia con el objetivo de disfrutar de la naturaleza y promover las actividades al aire libre. Los ríos (el Pisuerga, pero también el Esgueva)se convirtieron pronto en su principal punto de encuentro.El colectivo tiene hoy 163 socios.

