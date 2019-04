Abascal, en Valladolid: «Vox viene a levantar la bandera de la libertad que otros no se atrevían» 01:09 Mitin de Vox en Valladolid. / Ramón Gómez Cuatro mil personas asisten al mitin del líder ultraderechista en el Miguel Delibes de Valladolid ÁLVARO GÓMEZ Valladolid Lunes, 15 abril 2019, 23:12

La sala Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes quedó ayer pequeña para recibir el acto de Santiago Abascal. Las 1.600 butacas se llenaron media hora antes de recibir al líder de Vox, quien dedicó a su entrada unas palabras a las 2.000 personas, según los organizadores, que quedaron en el vestíbulo y a las puertas. Lleno hasta la bandera, que en este caso fue rojigualda, pues fueron muchas más las enseñas nacionales que las del propio partido. Aclamado por toda la sala, Abascal defendió que «Vox ha venido a levantar la bandera de la libertad que otros no se atrevían». Su discurso estuvo plagado de críticas al PSOE, pues «es nuestro enemigo porque ha pactado con los enemigos de España». Abascal volvió a pedir el voto a «la buena gente de izquierda que aman a España» y acusó al partido de Pedro Sánchez de «perder letras por el camino, pues no es ni obrero ni español».

También criticó al Partido Popular y Ciudadanos por «no estar jugando limpio». Aun así, denunció los ataques recibidos por estos partidos en varios momentos de la campaña, donde «se ha generado un clima de violencia» que considera culpa del gobierno socialista por «pactar con todos los enemigos de España». En este contexto, Abascal defendió que «Vox no sale a por un escaño en Valladolid, sale a por dos, tres o los que hagan falta». En este sentido, aseguró que van a liderar la alternativa, y enumeró varias cuestiones que consideran de sentido común y que «otros no se atreven a defender». Entre ellas, «amar a nuestra patria, defender la unidad de España y exigir el restablecimiento del orden constitucional en Cataluña, la detención de los golpistas y la ilegalización de los partidos separatistas». También criticó que «las autonomías nos hacen desiguales» y abogó por defender las fronteras. «Queremos una España soberana dentro de una Europa que respete nuestras raíces cristianas». «Es, entre otras cosas, la identidad que una parte de la inmigración que no quiere integrarse y quiere romper», dijo.

Mitin de Vox en Valladolid. / Ramón Gómez

En el acto intervino el cabeza de lista de Vox por Valladolid para el Congreso de los Diputados, Pablo Sáez, quien dijo que un político debe tener vocación de servicio, responsabilidad y valores políticos. Esto último asegura que lo encontró en Vox gracias a José Antonio Ortega Lara, presente en el acto.