José Martín: «En los espectáculos trato de crear momentos de ensueño con la moda»
El diseñador José Martín introduce la moda de alta costura en el Festival Internacional de Órgano de Palencia
LAURA LINACERO
Palencia
Lunes, 29 julio 2019, 09:08

José Martín se inició en la moda hace 20 años a través de certámenes de belleza. Desde entonces, su carrera profesional ha evolucionado alrededor de telas y maniquíes, hasta ser un reconocido diseñador de alta costura. Este año, el Festival Internacional de Órgano de Palencia, promovido por la Diputación, ha contado con sus atractivos diseños para vestir a las intérpretes. Esta decisión forma parte de un espectáculo que ha cautivado al público de Paredes en un concierto que se celebró la semana pasada y que, tal vez, se puede extender en un futuro por otros puntos de la provincia.

-¿Qué le parece la idea de combinar dos artes tan distintos como son la moda y la música?

-Esta idea surge hace unos años en Guetaria (País Vasco) porque es donde está el museo Balenciaga. Yo conocía al organista y de él surgió la idea de combinar estos dos artes. A mí me pareció curioso unir la alta costura con la música. La verdad es que fue un éxito y el año siguiente lo hicimos en Jaca.

-¿Por qué Palencia se planteó como una opción?

-Yo tenía la espinita clavada de haber si lo podíamos hacer en mi tierra. Ya había probado otras ciudades y ahora, como en el fútbol, tocaba jugar 'en casa'. Aprovechando el Ciclo Internacional de órgano 'Flysch' se incluyó dentro del circuito. Parece que sí que ha gustado al público, al menos la iglesia de Paredes de Nava estaba llena.

-¿Por qué ha tenido este éxito?

-Yo creo que hay eventos que son para gente muy entendida, y el hecho de introducir la moda, lo hace más popular. La gente agradece que se les presente el arte de esta manera más común.

-¿Además de en Paredes de Nava se prevé hacerlo en otras localidades palentina?

-De momento no, esto ha surgido fruto de una idea, y aún no hay otra ubicación. Pero depende de si les ha gustado a las instituciones para que en un futuro lo puedan volver a gestionar, por nuestra parte estamos encantados.

-¿Las piezas son iguales que en los eventos de otras ciudades?

-Son muy pocas las piezas que se repiten. Puede haber alguna adaptación pero siempre intentamos que los trajes se amolden a la obra que se va a interpretar para que haya un simbiosis. Llevamos un hilo conductor 'in crescendo', para que lo más impactante quede al final.

Un reconocimiento

-¿Qué respuesta dan las soprano, en esta ocasión, a esta puesta en escena?

-La primera vez que las sopranos entraban decían, ¡ay, la gente se levanta para ver qué llevamos puesto! A mí me chocó que dijeran que la gente no solo valorase la interpretación, sino también la vestimenta. Por supuesto es un reconocimiento que me agrada, y esa expectación por la moda me sorprende gratamente.

-La presentación de sus obras ha tenido escenarios muy diferentes. ¿Cómo afronta cada exhibición?

-En un desfile presentas 70 modelos, y aquí fueron unas 8 sopranos. Además, ellas no son modelos y hay que darles una serie de directrices para que sepan qué hacer con un vestido determinado. De todas formas, en cualquier espectáculo o desfile la idea es crear un momento de sueño, hacer soñar. En estos tiempos tan convulsos necesitamos dar una vuelta a lo convencional.

-¿Cómo afecta la masificación comercial a este tipo de moda?

-Con los nuevos tiempos, sobrevivimos como podemos. Ahora todo se mueve a través de internet, pero me resisto porque creo que todavía hay una oportunidad. De hecho, creo que hay un cierto componente romántico en la gente para continuar con esta industria más tradicional. Respecto a la moda, habrá que aguantar el bache, sobre todo el mercado oriental ha hecho mucho daño por el descenso de los precios. Sin embargo, ahora estamos otra vez en auge y las industrias chinas ya no venden a precios tan bajos.