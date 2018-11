El hilo que explica a qué ojo debes mirar a un bizco Twitter «Hay mucha leyenda sobre nosotros», afirmaba el creador del hilo, Teguayco Pinto EL NORTE Valladolid Jueves, 8 noviembre 2018, 18:30

«Como veo que no tenéis ni puta idea de cómo va lo de los bizcos y hay mucha leyenda sobre nosotros. Aquí va un hilo para que no os rayéis tanto cuando habláis con uno». Así comenzaba el usuario de Twitter Teguayco Pinto (@teguayco) su explicación para acabar con las dudas sobre a dónde hay que mirar cuando se habla con una persona que padece estrabismo.

El hilo ha recibido una gran acogida en redes, hasta tal punto que ha recibido más de 1.600 'me gusta' y ha sido compartido casi mil veces. «Fué flipante la cara del 'ambulanciero' cuando me dijo después del accidente en moto: 'sigue mi dedo que te vamos a quitar el casco'», respondía el usuario @manuroiz. «Una duda, ¿por qué bizqueamos los no bizcos cuando miramos a los ojos a un bizco?», se preguntaba @rodrigopdl. En definitiva, esta explicación no dejó indiferente a nadie. Juzguen ustedes mismos.

Como veo que no tenéis ni puta idea de cómo va lo de los bizcos y hay mucha leyenda sobre nosotros. Aquí va un hilo para que no os rayéis tanto cuando habláis con uno. pic.twitter.com/vrRWQ02KeI — Teguayco Pinto (@teguayco) 6 de noviembre de 2018

En primer lugar, un bizco SOLO TUERCE UN OJO. Esto que parece obvio para cualquier bizco, no lo es para mucha gente. Los bizcos solo torcemos un ojo cuando tratamos de enfocar, si torciéramos ambos ojos nunca podríamos orientar la mirada y, esencialmente, estaríamos ciegos. pic.twitter.com/uTPmxA1Vc7 — Teguayco Pinto (@teguayco) 6 de noviembre de 2018

Ahora vamos con el tema práctico ¿Cómo saber hacia dónde mira un bizco y hablar con él sin rayarte? La leyenda y el chiste dicen que si un bizco mira a su izquierda, verá a su derecha. Esto obviamente no es así, aunque me he encontrado mucha gente que lo cree. pic.twitter.com/WLghJ4WXpR — Teguayco Pinto (@teguayco) 6 de noviembre de 2018

¿Por qué? Aquí viene la bomba. El OJO QUE SE TUERCE NO VE. Esto sucede porque el cerebro humano no es capaz de procesar dos imágenes diferentes al mismo tiempo, así que el cerebro anula una de ellas. NOTA: los camaleones si pueden procesar dos imagines a la vez. pic.twitter.com/pl0Ah3X6k9 — Teguayco Pinto (@teguayco) 6 de noviembre de 2018

Esto implica que cuando miramos algo, los bizcos solo utilizamos un ojo. BonusTrack: El no tener visión bifocal hace que perdamos la percepción de profundidad, pero como es algo con lo que hemos nacido, no lo notamos, salvo que no podemos ver pelis 3D. pic.twitter.com/ly2YSwFWbv — Teguayco Pinto (@teguayco) 6 de noviembre de 2018

Por ahora tenemos que un bizco solo tuerce un ojo y con el que está torcido no ve nada ¿Cómo saber cuál es el torcido? Fácil, cuando hables con uno de los nuestros tendrá un ojo fijo en ti y otro mirando para cuenca. Solo tienes que fijarte en el que se dirige a ti. pic.twitter.com/GNQWOekt5h — Teguayco Pinto (@teguayco) 6 de noviembre de 2018

Ahora viene la putada. El hecho de que veamos solo con un ojo, no implica que utilicemos siempre el mismo. Así que el problema viene cuando cambiamos el ojo que estamos utilizando y entonces os rayáis. Ahí la solución es fácil. OS JODÉIS que para eso podéis ver pelis en 3D. pic.twitter.com/MoDUbxpLME — Teguayco Pinto (@teguayco) 6 de noviembre de 2018

Por último, un bizco puede torcer el ojo hacia la nariz o hacia fuera. La forma de nuestro estrabismo es así de nacimiento y no podemos cambiarla, así que si hablas con un bizco ten en cuenta que su ojo torcido siempre mirará hacia el mismo sitio. Eso te puede ayudar a orientarte — Teguayco Pinto (@teguayco) 6 de noviembre de 2018

BONUS: Cuando hacéis como que bizqueáis mirándoos la nariz, no estáis bizqueando, ya que ese es el movimiento natural de los ojos, que deben dirigirse de forma simétrica al punto que tratáis de enfocar. De hecho, un bizco que tuerza el ojo hacia afuera no podrá hacer eso nunca. pic.twitter.com/vuC4GI25Hv — Teguayco Pinto (@teguayco) 6 de noviembre de 2018