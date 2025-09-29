Así vuela un planeador como el que sufrió un accidente en Segovia

Modelo Lak-17

Así es un planeador sin motor

Los planeadores buscan estas columnas para ascender lo suficiente para dirigirse a otra columna térmica y así sucesivamente

Ahora el planeador depende de sí mismo y de las corrientes de aire

Así asciende

Así aterriza

Otra forma de buscar elevarse que tienen los planeadores es la elevación dorsal que consiste en aprovechar rachas de viento horizontal que chocan contra terrenos elevados, generando corrientes ascendentes.

Los planeadores modernos son muy similares entre ellos y todos constan de los mismo elementos esenciales. El Lak-47, de fabricación lituana, es un modelo de planeador semejante al accidentado en Segovia.

Cuando el sol calienta el suelo de manera desigual también calienta el aire que hay a su alrededor y este asciende por el contraste con el aire de su entorno, a este fenómeno se le llama columna térmica.

Para aterrizar, el piloto, valiéndose de los instrumentos de vuelo, debe tener en cuenta la relación de planeo del aparato para calcular desde qué distancia y cuándo acometer el aterrizaje.

Nube

Nube

Es una aeronave que suple su falta de motor son su aerodinámica, poco peso y las corrientes de aire para planear. El aparato accidentado en Segovia es un modelo muy similar a un Lak-17.

El planeador aprovecha las corrientes y continúa su viaje ganando mucha altura

Aleta

Elevador

Una vez que el vuelo en planeo es estable se suelta el cabrestante y el planeador continúa su vuelo

Controla la inclinación moviéndolo hacia arriba o abajo. El piloto puede inclinar la nariz del aparato

Cuando está listo, el avión tira del planeador hasta que se alcanza la altitud deseada

Cola

1,3 m

Corrientes de aire

Flaps

21 m

Cabina

Al aproximarse a tierra despliega el tren de aterrizaje

Tubo de presión

Avioneta de remolque

Relación de planeo

Chocan con un terreno elevado y ascienden

Mide la velocidad de la aeronave con respecto al aire (velocidad aerodinámica) a través de la presión del aire

Flaps

100 m

Mide la distancia que puede recorrer horizontalmente en comparación con la distancia vertical que desciende. Las relaciones de planeo de los planeadores son siempre altas y suelen oscilar entre 30:1 y 50:1, es decir, puede viajar entre 30 y 50 metros horizontalmente por cada metro de altitud que pierde.

Aire caliente ascendente

6,5 m

Estos flujos se pueden extender cientos de metros, lo que proporciona al aparato mucha distancia de elevación

Con la relación 50:1 por cada kilómetro que avanza, pierde 20 metros de altitud

75 m

Corrientes de aire

Cuando ha recorrido 3 kilómetros, ha perdido 60 metros de altura

El planeador se fija al avión mediante un cabrestante y un cable de metal

Tren de aterrizaje

Aleta

Aire caliente ascendente

El aterrizaje no es distinto al de cualquier otro avión

Una vez en el aire se repliega

50 m

Controla la dirección y mejora la estabilidad

Avioneta de remolque

25 m

Planeador

Terreno elevado

Cable

1 km

2 km

3 km