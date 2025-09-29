Así vuela un planeador como el que sufrió un accidente en Segovia
Estas aeronaves aprovechan las corrientes de aire para no perder altura pese a no disponer de motor
Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:39
Observar a un planeador sobrevolar los parajes de la Sierra de Guadarrama cercanos al pico Peñalara, en Segovia, se ha convertido en una estampa habitual. La zona, de gran belleza paisajística, es una de las preferidas por los pilotos de este tipo de aeronaves que, desde el aeródromo de Fuentemilanos, pueden acceder en muy pocos minutos a un entorno que hace de barrera natural entre Madrid y Castilla y León. El pasado sábado 27 de septiembre uno de ellos sufrió un accidente que costó la vida a su tripulante Javier Sánchez, un controlador aéreo residente en la capital de España que «disfrutaba cómo un niño» sus pasadas a vista de pájaro de la zona. En esta infografía puedes entender cómo uno de estos aviones sin motor es capaz de surcar los aires.
Modelo Lak-17
Así es un planeador sin motor
Los planeadores buscan estas columnas para ascender lo suficiente para dirigirse a otra columna térmica y así sucesivamente
Ahora el planeador depende de sí mismo y de las corrientes de aire
Así asciende
Así aterriza
Otra forma de buscar elevarse que tienen los planeadores es la elevación dorsal que consiste en aprovechar rachas de viento horizontal que chocan contra terrenos elevados, generando corrientes ascendentes.
Los planeadores modernos son muy similares entre ellos y todos constan de los mismo elementos esenciales. El Lak-47, de fabricación lituana, es un modelo de planeador semejante al accidentado en Segovia.
Cuando el sol calienta el suelo de manera desigual también calienta el aire que hay a su alrededor y este asciende por el contraste con el aire de su entorno, a este fenómeno se le llama columna térmica.
Para aterrizar, el piloto, valiéndose de los instrumentos de vuelo, debe tener en cuenta la relación de planeo del aparato para calcular desde qué distancia y cuándo acometer el aterrizaje.
Nube
Nube
Es una aeronave que suple su falta de motor son su aerodinámica, poco peso y las corrientes de aire para planear. El aparato accidentado en Segovia es un modelo muy similar a un Lak-17.
El planeador aprovecha las corrientes y continúa su viaje ganando mucha altura
Aleta
Elevador
Una vez que el vuelo en planeo es estable se suelta el cabrestante y el planeador continúa su vuelo
Controla la inclinación moviéndolo hacia arriba o abajo. El piloto puede inclinar la nariz del aparato
Cuando está listo, el avión tira del planeador hasta que se alcanza la altitud deseada
Cola
1,3 m
Corrientes de aire
Flaps
21 m
Cabina
Al aproximarse a tierra despliega el tren de aterrizaje
Tubo de presión
Avioneta de remolque
Relación de planeo
Chocan con un terreno elevado y ascienden
Mide la velocidad de la aeronave con respecto al aire (velocidad aerodinámica) a través de la presión del aire
Flaps
100 m
Mide la distancia que puede recorrer horizontalmente en comparación con la distancia vertical que desciende. Las relaciones de planeo de los planeadores son siempre altas y suelen oscilar entre 30:1 y 50:1, es decir, puede viajar entre 30 y 50 metros horizontalmente por cada metro de altitud que pierde.
Aire caliente ascendente
6,5 m
Estos flujos se pueden extender cientos de metros, lo que proporciona al aparato mucha distancia de elevación
Con la relación 50:1 por cada kilómetro que avanza, pierde 20 metros de altitud
75 m
Corrientes de aire
Cuando ha recorrido 3 kilómetros, ha perdido 60 metros de altura
El planeador se fija al avión mediante un cabrestante y un cable de metal
Tren de aterrizaje
Aleta
Aire caliente ascendente
El aterrizaje no es distinto al de cualquier otro avión
Una vez en el aire se repliega
50 m
Controla la dirección y mejora la estabilidad
Avioneta de remolque
25 m
Planeador
Terreno elevado
Cable
1 km
2 km
3 km
4 km
Los planeadores como estos son aeronaves cuyo uso entraña riesgos pero que son muy apreciadas entre los amantes de la aviación.
