Universo Mujer, mirada femenina para una fiesta deportiva global

Luis Javier González Segovia Domingo, 15 de junio 2025, 21:08

La trigésima parada del Tour Universo Mujer llevó a Segovia el fin último de una iniciativa que busca visibilizar el deporte femenino: que el resultado sea una fiesta de exaltación de una macedonia de disciplinas en la que el género es solo la excusa. Todos aprenden a placar con el equipo de rugby, prueban suerte en un simulador de golf o intentan colar por una rendija un balón de balonmano. La pedagogía de igualdad se hizo a través de actividades de todo tipo y de referentes de élite, las embajadoras para demostrar a las niñas que se puede llegar alto. Pero la lección fue para todos en lo que por momentos fue un ejercicio de supervivencia en un fin de semana de calor. El deporte rivalizó por un fin de semana al turismo junto al Acueducto.

El Tour surgió en 2016, un proyecto en el que participan el Consejo Superior de Deportes, la Fundación Deporte Joven y Iberdrola para promover la igualdad de género en el ámbito deportivo. «Era una forma de acercar el deporte femenino a la ciudadanía y que los niños y las niñas puedan verse reflejados en esos referentes», resume su director, Rubén González, que menciona otros incentivos como dar un escaparte a las 35 federaciones que participan, algunas mayoritarias como el atletismo o el fútbol, pero otras, desde los bolos a las actividades subacuáticas, agradecen su ventana. «Incentivar la práctica deportiva entre el público en general, pero sobre todo entre niñas y mujeres».

Antes de poner su chincheta a los pies del Acueducto, visitaron la semana pasada Guadalajara, un itinerario de casa una década con escenario de tamaño diverso, desde Madrid, Valencia, Sevilla o Valladolid a Cuenca, Burgos o Las Palmas de Gran Canaria. La ocasión la brindó el año de Ciudad Europea del Deporte. La presentación contó con dos embajadoras locales como la atleta Idaira Prieto y la luchadora de kickboxing Marta González, pero no pudieron participar a lo largo del fin de semana por compromisos deportivos.

En la práctica, ese menú de 35 federaciones se adapta al deporte local, por eso en Segovia no hubo vela, deportes de hielo, invierno, surf o remo. El resultado fueron una veintena de puestos que habilitan los organizadores y que ocupan, en función de cada disciplina, la federación nacional o los clubes locales, que en la inmensa mayoría de los casos recogieron el guante, salvo excepciones como las actividades subacuáticas, que no son precisamente tendencia en la provincia, pero los curiosos tuvieron la oportunidad de conocer sus equipos. El toque local ha incluido el tiro a la rana o el bolo segoviano de los juegos autóctonos. «Cada club va proponiendo y nosotros nos adaptamos», resume González.

Hubo exhibición de gimnasia, lecciones sobre cómo hacer un placaje de rugby—con las protecciones de rigor— o pequeñas pistas de bádminton y voleibol. Una convivencia entre gente que sabe y novatos que aprenden. Y un compendio de todas las generaciones. El fútbol no necesita escaparate, pero no puede faltar, así que hubo una pista 3x3 con minitorneos. Para el balonmano, un concurso de puntería, con una portería y los recovecos para colar la pelota. Pequeñas pinceladas, como las de los monitores de hockey. Ese ejercicio de puntería incluyó el golf, también en un lugar sin verdes praderas: un simulador hinchable para entrenar el swing contra una superficie acolchada.

Esto se complementa con un escenario central para exhibiciones, no solo de disciplinas olímpicas, sino de zumba o actividades de gimnasio. Hubo espacio para la escuela de danza urbana Blanca de la Asunción y no faltaron las exhibiciones de taekwondo, a cargo el gimnasio RM Sport y el Jansu Gym. También hubo capoeira a cargo del Grupo Muzenza dirigido por un campeón del mundo asentado en Segovia como Flavio Oliveira. La zumba fue para Jessica Expósito, que actuó tanto sábado como domingo y enganchó a varios grupos de turistas que pasaban por allí. Los referentes no solo sirvieron para visibilizar a las mujeres, sino a disciplinas minoritarias. Han pasado por allí la patinadora olímpica Sara Hurtado, junto a Leire Barona, campeona del mundo de Pelota, o Mei Ling Duque, campeona de Europa en la modalidad Poomsae de taekwondo.

