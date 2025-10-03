El trabajo callado del San Cristóbal vale un liderato en Segunda B Los segovianos, el único de su grupo con pleno de victorias, explican su buen inicio por la continuidad respecto al año previo y la unión de vestuario

Luis Javier González Segovia Viernes, 3 de octubre 2025, 10:51

El San Cristóbal ha firmado el mejor arranque de su corta historia en la Segunda División B de fútbol sala. En su tercera temporada, es el único equipo del grupo 2 que ha ganado los tres partidos disputados hasta la fecha. Por más provisional que sea, es el primer liderato en la categoría de bronce para un equipo que hace un lustro militaba en la Regional. La continuidad del núcleo de los dos ascensos y la savia nueva de una cantera que no deja de producir jóvenes con ánimo de demostrar explica cómo un equipo con uno de los presupuestos más modestos, la rareza de un club sin recursos para remunerar a sus jugadores en una categoría en la que la inmensa mayoría de contendientes tiene fondos para hacerlo, tiene argumentos para competir en los puestos altos de la tabla. Una semana que ha servido, en definitiva, para visibilizar en el fútbol sala nacional el trabajo diario de un grupo modesto, que defenderá su nuevo estatus ante su gente con la visita del Sala Quinto, aragonés, mañana (18:00 horas) a su pabellón.

En su segundo año como entrenador del equipo sénior, Diego Gacimartín valora la continuidad de una plantilla de catorce jugadores en la que siguen diez del curso pasado. Dos de las incorporaciones son canteranos en un club que metió en junio a su cadete en la fase final del Campeonato de España, derrotando a ElPozo para caer ante el Barça. «En una sociedad en la que cuesta la cultura del esfuerzo, tenemos la fortuna de que tanto nuestro grupo como lo que viene por debajo entienden lo que supone estar en un 2ªB. Tienen esa hambre que a lo mejor le falta a gente más veterana». Algo que se ha convertido en su principal argumento deportivo. «Competimos con nuestras armas y ya está. El que está aquí es porque quiere estar, mejorar, vivir una experiencia competitiva. Es una manera de ser semiprofesional sin serlo».

Plus de motivación

El cambio de grupo para un equipo que el curso pasado militaba en el 1, predominantemente gallego, hacia el País Vasco y alrededores ha supuesto un elemento más de motivación. Son prácticamente los mismos kilómetros totales –apenas baja un centenar en un cómputo anual de 5.428–, pero hay menos viajes maratonianos, a cambio de prescindir de otros desplazamientos más cercanos. Un cambio que ayuda a conciliar y está dando resultados en lo deportivo. «Quizás hay menos equipos que puedan estar entre las seis o siete primeras posiciones». Gacimartín cita a Otxartabe, Lauburu Ibarra, Tauste o Pinseque.

Este año cambia el formato y se reducen las plazas de 'play off' de ascenso a Segunda: solo lo jugarán los tres primeros de cada uno de los seis grupos, el campeón queda exento de la primera eliminatoria y se juegan tres plazas de promoción. «El objetivo es estar tranquilos, no pasar apuros. Lo que quiero es ver cómo estamos cuando acabe la primera vuelta. Si en las últimas cinco jornadas nos estamos jugando el descenso, no descender; y si nos jugamos estar arriba, intentarlo», analiza Gacimartín.

Por el momento reina la alegría en el vestuario. «Se llevan muy bien entre ellos, eso facilita las cosas. Ser primeros sirve para que digan 'ahí estamos', pero se le da más importancia externamente que dentro. Nosotros estamos contentos, pero no porque estemos primeros, sino porque hemos hecho nueve puntos. Y ha habido fases de juego muy buenas», asegura el entrenador. El premio a una buena forma física tras una pretemporada satisfactoria o a la mejora táctica que da el paso del tiempo bajo el mismo cuerpo técnico. Ahora toca defenderlo. «Los rivales ahora te ven como un equipo complicado y dan un poco más».

Solides en la zaga

El San Cristóbal cimienta su liderato en la solidez defensiva, pues ha encajado cinco goles, victorias a domicilio en Navarra ante el Anaitasuna (2-3) y el Albelda (1-6) más otra en casa ante el Picassent (3-2). «Es verdad que construimos nuestras victorias en la defensa. Si estamos ordenados y somos defensivamente duros, el rival tiene que trabajar mucho; si concedemos demasiado, al final te toca ser muy efectivo en la finalización». Los segovianos se encuentran más cómodos en anotaciones bajas. «Tenemos muchos jugadores que pueden hacerte gol, que tienen cosas, pero no tenemos un 'killer'. Los grandes equipos son los que tienen 'killer' porque son los que tienen dinero. Los que no tenemos dinero, lo compensamos con lo demás». Y si algún día apareciera, asume se lo llevará. «A poco que destacara… ya sabes».

Así es como la lógica presupuestaria define el comportamiento sobre la cancha. Como el Sancris no puede presumir de pegada porque no puede pagarlo, apuesta por el compromiso de sus currantes. A falta de gol, orden y trabajo táctico. «Además es que es una máxima personal». Hay quien convierte en un arte las cuentas para llegar a fin de mes. Porque navegar en la escasez tiene más mérito que disfrutar de la opulencia. Nueve puntos en tres jornadas dan fe de ello.

