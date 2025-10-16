Segovia exige «paz con justicia» para Palestina «Acabar con el genocidio no fue gracia de Netanyahu, sino victoria de la resistencia y la calle global», señalan desde la Plataforma Segoviana por el Pueblo Palestino

Carlos Álvaro Segovia Jueves, 16 de octubre 2025, 11:13

Cientos de segovianos tomaron ayer las calles en solidaridad con el pueblo palestino, en una jornada marcada por la huelga general convocada por UGT y CC OO contra el genocidio en Gaza. Aunque el seguimiento de la huelga fue escaso –sin incidencias en autobuses urbanos y solo dos adhesiones de 700 empleados en la Diputación–, las protestas en favor de los gazatíes reunieron a un nutrido grupo de manifestantes que ondearon banderas palestinas y corearon «¡Palestina libre!» en demanda de un alto al fuego real y justicia histórica. Dos actos marcaron la jornada: la concentración matutina de estudiantes en el Azoguejo y la manifestación de la tarde organizada por la Plataforma Segoviana con el Pueblo Palestino.

La jornada empezó a mediodía con una manifestación estudiantil organizada por el Sindicato de Estudiantes de Castilla y León (SECyL), que reunió a casi dos centenares de jóvenes en el Azoguejo. Los participantes marcharon hasta la Plaza Mayor, portando pancartas y lanzando soflamas. La protesta contó con el respaldo de STECyL-Intersindical, La Educación con Palestina, Podemos Castilla y León, CC OO, Marea Verde Segovia y CGT Segovia. El punto culminante llegó con la lectura de un comunicado inspirado en las reflexiones de la Plataforma Segoviana por el Pueblo Palestino. Ante un corro atento, una estudiante tomó el megáfono: «El plan integral de Trump-Netanyahu para acabar con el 'conflicto' de Gaza no es un plan de paz. Significa solo un alto el fuego, que no es poca cosa, en la última etapa de la política sionista de desposesión de la tierra del pueblo palestino y la erradicación completa o mayoritaria de su población, por expulsión o muerte». Las cifras aportadas son demoledoras: «680.000 muertos, 380.000 niños, como han calculado expertos internacionales y a las que la ONU ha dado credibilidad».

Ampliar Protesta de los estudiantes. A. de Torre

Los jóvenes denunciaron la «complicidad» española: la acogida acrítica del plan por el Gobierno y la presencia de Pedro Sánchez en la firma en Egipto, sin Netanyahu –«convicto por crímenes de guerra»–, como prueba de sumisión a Washington. «El fin de los asesinatos es una buena noticia, pero plagado de incertidumbres: sin plazos, sin garantías. ¿Quién asegura que Israel no rompa el acuerdo como en enero?», cuestionaron. El manifiesto alertó sobre la ocupación persistente del 50% de Gaza y la exclusión de Hamás en las negociaciones. «¿Por qué seguir movilizados? Porque el genocidio como proceso de destrucción no se detiene; sigue en Cisjordania. La presión ciudadana es la única garantía para una paz real». La lectura culminó en un estallido colectivo: «¡Por una Palestina libre en un mundo más justo! ¡Viva Palestina libre!». Banderas verdes, blancas, rojas y negras flamearon al viento, mientras los estudiantes prometieron no bajar la guardia.

Horas después, el Azoguejo alzó de nuevo la voz con la concentración de la Plataforma Segoviana por el Pueblo Palestino. La cita vespertina, secundada por unas 250 personas, profundizó en las mismas ideas, pero con un llamado explícito a la acción continua. «Acabar con el genocidio no fue gracia de Netanyahu, sino victoria de la resistencia y la calle global», declararon, y criticaron actos simbólicos como el reconocimiento de Palestina por países occidentales, sin consecuencias reales.

La plataforma urgió a presionar a los gobiernos para forzar el cumplimiento del acuerdo y negociar «autodeterminación, reparaciones y penas a dirigentes israelíes». «Seguiremos llamando a segovianos a actos de solidaridad. Luchamos por Palestina para liberar a la humanidad de la sumisión al poderoso. ¡Viva Palestina libre!», gritaron.

