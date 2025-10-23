San Frutos empieza con música, devoción y tradición El público, muy numeroso, disfruta del concierto que el Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº1 ofreció en la Catedral de Segovia

Los integrantes de la Unidad de Música del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey reciben la ovación del público.

Las celebraciones en honor del patrón de Segovia, San Frutos, dieron ayer comienzo con un memorable concierto homenaje al santo en el interior de la Catedral. Organizada por la Asociación Conde de Gazola, la velada musical corrió a cargo, como todos los años, de la Unidad de Música del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº1. El trascoro de la Catedral se llenó de un público entregado que disfrutó del repertorio, cuidadosamente seleccionado. La entrada libre hasta completar aforo atrajo a numerosos segovianos y visitantes, que vibraron con las piezas interpretadas. Paralelamente, con apenas media hora de diferencia, la sala Julio Michel era escenario de otro concierto destacado. La coral segoviana Tuttovoce desplegó un repertorio que incluyó boleros, tangos, poesía musicada y pinceladas de folklore, y deleitó a los asistentes con una emotiva interpretación.

El doble arranque musical refleja la riqueza cultural de Segovia, que encuentra en la fiesta de San Frutos un momento para unir tradición y arte, con la Catedral como centro de las celebraciones. El sábado, 25 de octubre, a mediodía, el trascoro de la Catedral acogerá el tradicional Villancico en honor del santo, una pieza musical compuesta en 1874 por Antonio de Hidalgo, antiguo niño de coro y organista de la Catedral. Este año, el villancico estará dirigido por Francisco Cabanillas, de la Unión Musical Segoviana, y contará con la participación de un coro popular de más de doscientas voces. La interpretación incluirá las voces solistas de Marco Rubio Rodríguez, del colegio Claret, y Laura Sanz Sanz, de la Escolanía de Segovia, que aportarán un toque especial a la alabanza. Los ensayos se están desarrollando esta semana, por las tardes.

Tras el villancico, se celebrará la Eucaristía solemne, presidida por el obispo, Jesús Vidal Chamorro, y concelebrada por los cabildos de Ávila y Segovia, vicarios y sacerdotes. Este acto litúrgico, que reúne a la comunidad en torno a su patrón, es uno de los momentos más esperados de la festividad.

Las celebraciones continuarán el domingo, 26 de octubre, con el concierto 'El legado sonoro: 500 años de la Catedral de Segovia', a las 19:00 en la capilla del Santísimo. Organizado por el conjunto vocal e instrumental Audite, en colaboración con la Catedral, el Ayuntamiento y la Asociación Nacional de Caridad San Vicente de Paúl, el programa incluye obras de maestros de capilla como Juan Montón y Mallén, Miguel de Urízar, Alfonso Frechel y el músico segoviano Ortiz, con transcripciones de Marciano Cuesta, Alicia Lázaro y Héctor Guerrero.

Otra actividad destacada será el espectáculo lumínico 'Luz de San Frutos, Luz de fe', que por segundo año iluminará el interior de la Catedral en la noche del 24 al 25 de octubre, de 00:10 a 01:30. El eventom enmarcado en el 500º aniversario del inicio de la construcción de la Catedral, contará con un concierto de órgano a cargo de Ángel Montero y Francisco Javier Santos y un monólogo sobre San Frutos interpretado por la actriz Ángela Armendáriz.

La entrada será libre y permitirá a los segovianos disfrutar de una experiencia única.

