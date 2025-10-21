Consulta la programación de la festividad por San Frutos en Segovia La Catedral, la Plaza Mayor y el barrio de La Albuera serán epicentro de las actividades más destacadas por el día del patrón de la ciudad

Interior de la Catedral iluminado con motivo de la festividad de San Frutos.

El Norte Segovia Martes, 21 de octubre 2025, 11:27 Comenta Compartir

La ciudad de Segovia ya está preparada para acoger del 22 al 27 de octubre la celebración de la festividad en honor a su patrón, San Frutos. La programación de esta edición incluye numerosas actividades, entre las que destacan algunas novedades, como son diferentes pasacalles y charangas que amenizarán el vermú de los habitantes durante buena parte de las jornadas. También volverá a organizarse por segundo año consecutivo el espectáculo lumínico en el interior de la Catedral, aunque en esta ocasión se complementará con la interpretación de un monólogo además del concierto a cargo de organistas. Será una de las noches más mágicas del año para los segovianos, en la que tampoco podrán faltar las tradicionales sopas de ajo, los conciertos y las fiestas en el barrio de San Frutos.

Miércoles, 22 de octubre 19:30 h. Catedral de Segovia. Concierto Homenaje a San Frutos a cargo de la Unidad de Música de Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey número 1.

20:00 h. Sala Julio Michel, La Cárcel-Centro de Creación. Concierto de la coral Tuttovoce.

Jueves, 23 de octubre 19:00 h. Casa de la Lectura. Presentación 'El bramido de la tierra', catálogo de la exposición de Luis Moro en el MUSAC.

Viernes, 24 de octubre 16:30-19:00 h. Itinerario botánico interpretativo. Árboles y arbustos del Valle del Clamores, guiado por Jorge Fernanz, biólogo ambiental.

22:15 h. Plaza Mayor. Concierto a cargo del grupo Free Folk.

23:45 h. Calle Real-Plaza Mayor. Cortejo de dulzainas hasta la Puerta de San Frutos en la Catedral a cargo de la Escuela de Dulzaina de Segovia.

00:00 h. Puerta de San Frutos de la Catedral. Prodigioso Paso de la Hoja del libro de San Frutos 2025 a cargo de la Venerable Cofradía del Paso de la Hoja. La ilustración en la hoja del Santo correrá a cargo del artista Mon Montoya.

00:10-01:30 h. Catedral. Espectáculo lumínico en el interior del templo, denominado 'Luz de San Frutos, luz de fe', con acompañamiento de concierto de órgano a cargo de Ángel Montero y Francisco Javier Santos. Durante el espectáculo se llevará a cabo la representación de un monólogo sobre la figura del Santo, a cargo de la actriz Ángel Almendáriz, con diferentes pases. Entrada gratuita

00:15 h. Plaza Mayor. Sopas del Santo a cargo de la Asociación de Cocineros de Segovia. Los donativos irán destinados a la Asociación de Caridad San Vicente de Paúl.

00:30 h. Carpa del barrio de San Frutos. Actuación de Biral y, a continuación, festival de tributos: Pereza, Hombres G y El canto del loco. Después, Canario Disco Macroshow.

Sábado, 25 de septiembre 10:00 h. Iglesia de San Frutos. Marcha de San Frutos Segovia Urbana.

10:00 h. Plaza del Azoguejo. Concentración de los participantes en el XXV Encuentro Nacional de Capa.

10:40 h. Avenida del Acueducto. Concurso de perros mestizos y de raza, certamen de fotos de gatos.

12:00 h. Catedral. Solemne interpretación del tradicional Villancico a San Frutos dirigido por Francisco Cabanillas y Misa en honor del Santo.

13:00 h. Plaza Mayor. Concierto de la Banda de la Unión Musical Segoviana. En su transcurso, la Venerable Compañía del Paso de la Hoja procederá a nombrar Amiga de San Frutos 2025 a la Catedral de Segovia con motivo del quinto centenario de su construcción. Lectura del Romance de San Frutos a cargo del periodista Antonio García Rivilla, y entrega de reconocimiento al pintor Mon Montoya. El acto finalizará con la interpretación del Himno a Segovia.

13:30-14:30 h. Desde La Alhóndiga hasta la Plaza Mayor. Cortejo de los tradicionales Gigantes y Cabezudos acompañados por la música de Los Silverios. A continuación, pasacalles vermú a cargo de charanga Ali Oli.

18:30 h. Museo Esteban Vicente. Charla del fotógrafo Mario Suárez Porras.

23:00 h. Carpa del barrio de San Frutos. Actuación de la orquesta Tucán Brass.

Domingo, 26 de octubre 10:30 h. Plaza del Azoguejo. Concentración de los participantes del Encuentro Nacional de la Capa.

12:00 h. Desde la iglesia de San Millán hasta la Plaza Mayor. Pasacalles Día del Folclore.

13:30 h. Ayuntamiento de Segovia. Recibimiento y bienvenida a los nuevos segovianos y segovianas: majos y majas 2025. También se reconocerá al vecino y vecina más longevos.

14:00-15:30 h. Plaza Mayor. Pasacalles vermú a cargo de la charanga Ali Oli.

19:00 h. Catedral de Segovia. Concierto 'El legado sonoro de la Catedral de Segovia', a cargo del grupo instrumental y vocal Audite.

22:00 h. Plaza Mayor. Concierto a cargo del grupo Bolango Voy.

23:00 h. Carpa del barrio de San Frutos. Canario Fest On Road: Duo Harmony + DJ Festival.

Lunes, 27 de octubre 13:30 h. Plaza Mayor. Pasacalles vermú a cargo de la charanga Jarra y Pedal.

17:00 h. Carpa del barrio de San Frutos. Concierto del grupo Finister.

En celebración de los milagros y los prodigios de San Frutos, miles de segovianos festejan cada 25 de octubre la figura de su patrón. La jornada festiva se alarga en la capital hasta el próximo lunes, 27 de octubre. No obstante, los actos conmemorativos y en honor al santo también se extienden por el conjunto de la provincia, incluida la ermita de San Frutos, que será epicentro de multitud de iniciativas para honrar al Santo.

Temas

Segovia