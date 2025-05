¿Está prohibido tender la ropa en los balcones?

Velar por el decoro

El artículo 16 de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana no se limita a regular los tendederos. Otros puntos del mismo artículo reflejan un interés similar por mantener el decoro y la limpieza en los espacios públicos. También se prohíbe sacudir prendas o alfombras desde balcones o ventanas hacia la vía pública. Igualmente se regula la colocación de macetas en los alféizares, para evitar riesgos innecesario, y se establecen horarios específicos para el riego de plantas en balcones, a fin de no molestar a los viandantes. Estas disposiciones reflejan un esfuerzo por equilibrar la funcionalidad de las viviendas con el mantenimiento de una imagen urbana ordenada. No obstante, al igual que ocurre con los tendederos, la aplicación de estas reglas parece ser laxa, especialmente en un contexto en el que las prioridades de las autoridades locales se centran en cuestiones más urgentes.