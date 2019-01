Primer ataque vandálico contra el diablillo de Segovia: pintadas de 'Buda con cuernos' y 'La Virgen siempre por encima' Mensaje 'Buda con cuernos' en el murete junto a la estatua. / Antonio Tanarro Los mensajes se han escrito en la cartela junto a la escultura y en el propio murete aprovechando la retirada, por orden de la Junta, de la cámara de tráfico que apuntaba a la zona ANA NUIN Segovia Jueves, 31 enero 2019, 11:48

Apenas una semana después de la instalación del diablillo en la cuesta de San Juan, tras una intensa polémica que ha llegado a los tribunales y a las portadas de los principales medios internacionales, ha aparecido pintarrajeada la cartela colocada en el murete. Sobre el mensaje en latín 'Segodevs, Aqvaedvcti Artifex' (artífice del Acueducto), se ha escrito, con rotulador negro, la frase 'La Virgen siempre por encima' y en el murete, con una flecha que apunta a la estatua, se puede leer 'Buda con cuernos'. El acto vandálico se ha llevado a cabo aprovechando la retirada, por orden de la Junta de Castilla y León de la cámara de tráficoque apuntaba al diablillo, que estaba anclada en una pared de la Casa de las Cadenas, un edificio en trámites de ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Se da la circuntancia de que el Ayuntamiento de Segovia acaba de reponer la cartela con la advertencia 'No climbing the wall' ('no andar por el muro'), ya que por un error en la traducción al inglés inicialmente decía 'No climbing the walk' (algo así como 'no andar por el paseo').

Precisamente, el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castillla y León en Segovia recibió ayer la petición del Ayuntamiento de la ciudad para instalar una cámara en una farola situada en la cuesta de San Juan. De esta manera el Consistorio acata la normativa vigente y sigue el cauce administrativo previsto después del fallo cometido por anclar dicho dispositivo en el muro de la Casa de las Cadenas que da a esta arteria. Esta equivocación hizo que el delegado de la Junta, Javier López-Escobar, advirtiera de que la instalación era ilegal ya que no se había solicitado el precepto permiso. Además, la Comisión de Patrimonio tampoco hubiera dado luz verde a esta ubicación porque la legislación que vela por el patrimonio cultural en la comunidad autónoma prohibe la colocación de cables, antenas o cualquier otro elemento en edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

La cámara tendrá la función de vigilar el tráfico por esta zona de acceso al recinto amurallado, aunque está previsto que el objetivo apunte directamente a la polémica escultura del diablo, instalada en la cuesta de San Juan para evocar la leyenda de la construcción del Acueducto. La intención del Ayuntamiento es preservar en la medida de lo posible la integridad de la controvertida estatua de José Antonio Abella y protegerla de actos vandálicos.

La solicitud registrada ayer en la Administración regional deberá pasar ahora por el trámite administrativo pertinente para su aprobación en la comisión de patrimonio. Fuentes consultadas no creen que la decisión se demore demasiado.