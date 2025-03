El PP se apropia del mérito por el aumento de población de Segovia

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Segovia celebrado este viernes tuvo conocimiento de la actualización de las cifras del padrón de la ciudad. Según los ... últimos datos, el número de vecinos censados en Segovia capital asciende a 52.534 personas, la cifra más alta de los últimos años tras añadir a un millar de nuevos residentes en los últimos doce meses.

La concejala de Personal del Ayuntamiento de Segovia, María Carpio (PP), no tuvo dudas a la hora de encontrar la causa que según ella explica el aumento de población de la ciudad. «Desde que este equipo de gobierno está en el Ayuntamiento de Segovia no ha habido un solo mes con el padrón estancado o en el que haya disminuido. Esto es una muestra más de la buena gestión», dijo durante su intervención en la sesión plenaria. La concejala rechazó las críticas del resto de grupos de la corporación e insistió en que las políticas del gobierno de José Mazarías están detrás de la subida del censo municipal. «La tendencia natural en España no es alza. Tenemos una población envejecida», declaró. Carpio insistió en que las cifras del padrón fueron descendiendo en Segovia desde 2007, cuando se superaban las 56.000 personas censadas. «El punto de inflexión llega en el momento en el que llegamos al Ayuntamiento de Segovia», concluyó.

La cifra 52.534 personas componen el censo de Segovia capital en la actualidad.

Su argumento no es compartido por la oposición. El PSOE, Izquierda unida, Segovia en Marcha y Ciudadanos subrayaron que la subida del censo obedece a un incremento de la población extranjera y a la influencia que tiene Madrid en todas las capitales próximas al centro de España, como son Toledo, Guadalajara y Segovia. «No se cuelguen medallas que no les corresponden», dijo la portavoz socialista, Clara Martín. «El aumento de población es un éxito, pero no es debido a su buena gestión. Sean menos populistas», sostuvo Noemí Otero, de Ciudadanos.

Guillermo San Juan, de Segovia en Marcha, reivindicó el discurso que repite prácticamente en cada sesión plenaria. «Seguimos perdiendo segovianos porque este y otros ayuntamientos han omitido el problema principal que es el de la vivienda», declaró en un mensaje en el que señaló la pérdida de población en favor de los municipios del alfoz o una política de vivienda que aseguró está enfocada «en poner la alfombra roja a los estudiantes de IE University». En Vox tampoco vieron motivos para lanzar cohetes. «No se ha tomado ninguna medida y ninguna campaña para fomentar la natalidad», sostuvo Alfonso de Ceballos Escalera.