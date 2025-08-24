Memoria viva en cada rincón de Boceguillas El municipio expone en sus calles 39 fotografías antiguas cedidas por los vecinos que van desde finales del siglo XIX hasta la década de 1960

En grande, una de las fotografías antiguas expuestas; en pequeño, un grupo de mujeres observa los carteles que conforman la muestra.

Boceguillas acoge la última semana de una exposición al aire libre, denominada 'Detrás de las fachadas', en la que se muestran una serie de carteles con fotografías del pueblo que abarcan desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Esta iniciativa es fruto de la creación del Archivo Fotográfico Municipal, que ha contado con la colaboración de medio centenar de familias con las que se ha reunido cerca de un millar de imágenes del municipio segoviano en el pasado procedentes de álbumes particulares.

La exposición está distribuida en tres espacios, uno de ellos es el cementerio, en el que se quiere incidir en la memoria y el legado que han dejado los que ya no están. Como contrapunto, se ha incluido al colegio, ya que en él se encuentran las generaciones que tomarán el relevo, indicando textualmente que «el futuro está aquí». El tercer espacio es una de las viviendas cerradas que tiene el pueblo, situada en pleno corazón de Boceguillas, en la que se ha colocado una lona con las 39 imágenes seleccionadas. Este inmueble, deshabitado desde hace 40 años, se convierte así en un símbolo de la despoblación. Como indica la comisaria de la muestra, Eugenia Martín Crespo, «estas imágenes hablan de las fortalezas de la vida para intentar subir el ánimo de vivir en el pueblo».

El objetivo de 'Detrás de las fachadas', que está estructurada como si de un análisis DAFO se tratara, es dar un toque de atención sobre la vida en el medio rural. Como destaca la responsable de la misma, «hay un efecto llamada para vivir en el pueblo, pero en algunos casos no pueden llevarlo a cabo porque no encuentran casas disponibles, faltan viviendas». Por tanto, no se trata solo de una exposición al uso, sino también de una herramienta que capta el interés de niños y jóvenes para que conozcan el trabajo que hicieron por el pueblo las generaciones que les precedieron.Es un estímulo para quedarse en Boceguillas.

El colegio es uno de los puntos de referencia de este recorrido y en los vídeos, que se pueden descargar a partir de los códigos QR instalados en el exterior. Estas piezas hablan de la tierra que tienen que cuidar y de que «ellos son el futuro, por lo que deben aprender a amarla y respetarla». El CEIP Cardenal Cisneros de Boceguillas cuenta con más de un centenar de alumnos, tanto de la propia localidad como de otros 12 núcleos que acuden cada día en transporte escolar. Es un colegio multicultural, pues suma estudiantes de 25 nacionalidades diferentes que están perfectamente integrados.

La muestra fotográfica nace a partir del proyecto de recuperación de fotografías antiguas de este pueblo de Segovia, que se puso en marcha el año pasado y participaron 53 familias, que entregaron más de 200 fotografías que se han digitalizado y que van desde finales del siglo XIX hasta la década de 1960. Estas imágenes se han utilizado para una pieza audiovisual y la intención es que sirvan para futuros propuestas. La alcaldesa Cristina Cristóbal destaca que «llevaban tiempo dando vueltas a esta idea y finalmente se pudo llevar a cabo con la financiación obtenida por una subvención de la Junta de Castilla y León».

Emotivo legado

En las imágenes que se muestran aparecen los ascendientes de muchos de los vecinos, siendo este uno de los aspectos más significativos y atractivos. La regidora hace hincapié en la buena acogida de la gente. «Han reaccionado muy bien, con nostalgia y expectación por reconocer a sus abuelos y bisabuelos».

Aunque inicialmente parecía complicado conseguir estas fotografías, los habitantes del pueblo han encontrado auténticas joyas tras mirar en el fondo de los cajones de las casas. La más antigua, en blanco y negro, tiene como protagonista a una mujer del siglo XIX y fue realizada por un fotógrafo ambulante que pasó por la zona. Cabe destacar que muchas de las imágenes que se conservan son obra de Aurelio de la Hoz, que fue alcalde en los años 60 y fue autor de diversas fotografías capturadas por su cámara, las cuales ahora han sido cedidas por su hijo.

Los carteles de la exposición recogen escenas cotidianas del pasado junto a frases que invitan a la reflexión sobre temas actuales, como son la despoblación, la vivienda o la pérdida del tejido comunitario. Las piezas audiovisuales, accesibles en todo el recorrido, sirven de apoyo para abordar cuestiones clave como el abandono de viviendas, la importancia de las asociaciones vecinales o el papel que pueden desempeñar quienes tienen en el municipio su segunda residencia.

Otro de los puntos destacados en el itinerario es el antiguo frontón, donde se ubica una instalación sonora bajo el lema «la tradición sigue viva: escanea los QR, escucha y descubre». Mediante la lectura digital de los mismos, el público puede conocer una selección de temas musicales de artistas contemporáneos que reinterpretan el folclore desde lenguajes actuales, mostrando que lo tradicional también puede ser futuro.

Boceguillas cuenta con 721 empadronados, pero en estas fechas estivales la población se duplica con motivo de la llegada de los veraneantes, los hijos del pueblo que vuelven a sus raíces en los meses de verano para disfrutar del periodo vacacional. También hay que añadir los vecinos de la comarca que visitan Boceguillas para hacer la compra semanal. Hasta el 31 de agosto se podrá visitar esta muestra, a la que se recomienda acudir con teléfono móvil y auriculares.

