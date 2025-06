La mejor nota de la PAU en Segovia: «Todavía no sé qué voy a estudiar»

Ana María Criado Segovia Viernes, 13 de junio 2025, 07:16 Comenta Compartir

«Trabajo constante». Esa es la fórmula que de la que se ha valido el joven Víctor Rubio Sancho para lograr la mejor nota de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Segovia. El esfuerzo de todo un año, que se prolonga a su vez al resto de cursos académicos, es la seña de identidad del alumno cuellarano, que respiró con alivio y celebró un hito que le permitirá solicitar plaza en algunos de los grados universitarios más demandados a escala nacional. «Tendré que pensar estos días», subraya.

Su rutina actual ya no es ni parecida a la de hace apenas una semana. La tensión e inquietud por la selectividad, cuyos resultados son determinantes a la hora de poder elegir un futuro, se han traducido en orgullo y júbilo. «Estoy muy contento, no me lo esperaba», subraya Víctor Rubio tras conocer la noticia en la costa portuguesa. Si bien es cierto que al finalizar la semana de exámenes tenía muy buenas sensaciones, «no me esperaba que fuese a sacar la mejor nota», confiesa el estudiante del instituto Duque de Alburquerque, ubicado en Cuéllar. «Sabía que me había salido bien, pero no creía que para tanto», reitera.

Hay un número que siempre quedará grabado en su memoria: 13,685. Esa es la calificación que ha obtenido en la PAU, que ha sido fruto de tesón y perseverancia, lo que le permitirá llamar a la mayoría de las puertas académicas de las universidades españolas que se ajustan a sus preferencias. Ha cursado el Bachillerato de Ciencias y Tecnología y, en la fase general, sin incluir las notas de las asignaturas específicas dirigidas a subir la puntuación, ha rozado por muy poco el máximo, al sumar un 9,76.

Todo ello a pesar de que los resultados en Matemáticas no se han ajustado a sus expectativas. «Creí que era la materia que mejor me había salido, pero al final es en la que menos he tenido. Y aún así, bien», se alegra. «Tenía un poco de miedo con Tecnología», reconoce el aspirante universitario. El reciente cambio de modelo de la selectividad tampoco le ha supuesto mayor incertidumbre. «Creo que la dificultad se ha mantenido respecto a otros años. No ha sido más difícil, lo único que ha bajado es la optatividad, que es lo que te obliga a estudiar todo el temario sin poder descartar lo más difícil», explica.

Sin nervios

Los nervios tampoco han hecho acto de presencia en el desarrollo de los exámenes. «Estar tranquilo es lo más importante. No hay que ponerse nervioso, eso solo trae desventajas, no hay que ponerse como loco a estudiar las dos semanas de antes», afirma Víctor Rubio. El consejo que traslada a los segovianos que asumirán también el reto de la PAU en el futuro es muy claro y se basa en la confianza. «Hay que trabajar a lo largo de todo el curso y de manera constante, pues luego los exámenes son muy parecidos a los que haces en clase». Aprovecha en este sentido para agradecer la preparación recibida por parte de sus profesores. «Nos ponen ejercicios más complicados y luego, cuando llegas a la selectividad, no te llevas sorpresas», relata.

El cuellarano todavía no ha decidido lo que va a estudiar, aunque tiene unas preferencias muy marcadas. «No lo tengo del todo claro», asume, pero ha descubierto que su vocación tiene que ver con la ciencia de datos, la electrónica e incluso la inteligencia artificial. «Me llaman mucho la atención, pero aún no estoy muy seguro», declara. Ya ha echado un vistazo a varias opciones en Madrid y en otras comunidades autónomas. La nota de corte está «sobre un 12», por lo que no tendrá problemas para conseguir sus objetivos. Su decisión no tardará mucho tiempo en llegar, pero se ha dado algunos días de plazo para reflexionar. «Nos hemos venido seis amigos de clase a Albufeira para descansar y estar tranquilos después de la semana de exámenes, queremos pasarlo bien», señala.

Ha sido en este destino del Algarve, con la brisa del mar y bajo un sol radiante, donde Víctor Rubio se ha enterado de sus calificaciones. Unos instantes después ha recibido una llamada desde la Universidad de Valladolid, en la que le comunicaban que había sido la mejor nota del campus de Segovia. «He hablado con mi madre y está muy contenta y orgullosa, muy bien», asume con una sonrisa. El verano será muy largo y ya tiene un sinfín de planes organizados. Entre ellos no está el carné de conducir, pues «ya aprobé el práctico justo antes de la PAU». Sí que tiene marcadas en el calendario las fiestas de los pueblos y, en especial, las del suyo, Cuéllar.

Son resultados que no solo han contribuido a elevar el promedio de calificaciones de la provincia, sino también del conjunto regional. En el caso de Segovia, la nota media ha sido de un 7,52, lo que se traduce en un descenso de algo más de una décima. No obstante, se trata de la puntuación más elevada de todo el distrito de la Universidad de Valladolid, que abarca también Palencia y Soria. La tasa de aprobados de los alumnos segovianos asciende hasta el 97%.

