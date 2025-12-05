Luz y sonido para recibir una nueva Navidad en Segovia El encendido de la portada y la galería de la avenida del Acueducto y la apertura del Mercado Navideño llena de familias las calles del centro

Segovia inauguró este viernes una nueva Navidad en dos actos: el encendido oficial de la iluminación festiva y la apertura del Mercado Navideño. El primero tuvo lugar en el Azoguejo, delante del gran pórtico luminoso instalado en la embocadura de la avenida del Acueducto, ante una gran cantidad de público que presenció el espectáculo con expectación y curiosidad. Aunque el tiempo no acompañaba y un molesto calabobos hacía incómoda la estancia, la plaza estaba hasta arriba, incluida la terraza de Santa Columba.

El pórtico o portada y la galería luminosa que la prolonga 150 metros ofrecen un espectáculo de luz y sonido que a nadie deja indiferente. La portada tiene 14 metros de alto y 19,20 de ancho, y cuenta con 23.800 lámparas pixel RGB, tecnología que permite infinidad de colores e imágenes. Está adornada con motivos luminosos y navideños: copos, bolas, crestas y un rosetón central de estrellas y ráfagas. La galería, que se extiende hasta la mitad de la avenida del Acueducto, está integrada por 14 arcadas de 9 metros de ancho y 8,5 de alto. El espectáculo visual y sonoro, diferente al del año pasado, dura ocho minutos e incluye tres canciones y una voz en off introductoria que habla sobre Segovia, sus costumbres y tradiciones. Mientras el espectáculo no esté activo, la iluminación permanecerá fija y encendida, con diferentes cortinas luminosas en la portada. Habrá cuatro pases al día (19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 horas). El belén luminoso de la plaza Oriental, visible 360 grados y de 11 metros de altura, y el cono musical RGB de 14,50 metros de alto instalado en San Millán, completan la decoración más próxima al Acueducto de Segovia.

La cifra 23.800 lámparas pixel RGB tiene el pórtico, lo que permite infinidad de colores e imágenes

La ornamentación luminosa del resto de la ciudad también empezó a brillar, aunque unos puntos tardaron más que otros en recibir la luz y en algunos no llegó, al menos anoche. El Ayuntamiento ha instalado 135 arcos luminosos en la Calle Real (24 unidades), avenida del Acueducto (9), José Zorrilla (18), Blanca de Silos (5), Conde Sepúlveda (13), Roble (3), Los Coches (5), Santo Tomás (5), Marqués del Arco (4), Ezequiel González (8), Gobernador Fernández Jiménez (8), Severo Ochoa (2), Independencia (8), Herrería (3), San Francisco (4), Bajada del Carmen (1), Buitrago (3), San Lorenzo (2), San José (1), Mercado de La Albuera (2) y barrios incorporados (7). Además, hay adornos en farolas de La Fuentecilla (2), la carretera de Villacastín (2) y San José (2), y se han instalados motivos especiales en el barrio de La Albuera, la plaza de José Zorrilla, la plaza del Doctor Gila, la rotonda de la calle Tejedores, la rotonda del nuevo parque de Bomberos, la plaza de la Universidad y el acceso a la avenida del Acueducto por Ezequiel González. Numerosas guirnaldas adornan la Plaza Mayor, el depósito de Nueva Segovia, la avenida del Acueducto (de San Clemente a la Comisaría) y la calle San Marcos.

Tras el encendido, la corporación municipal, encabezada por el alcalde, José Mazarías, caminó hacia la Plaza Mayor para inaugurar el mercado. Animaron la fiesta dos pasacalles musicales a cargo de un grupo de cuatro músicos, que interpretó villancicos y melodías. Son veinte los puestos para esta edición, con una notable presencia de comerciantes segovianos: el 30% de las casetas (seis en total) pertenece a empresas locales. Son Monatabú Muñecas, El Segoviano Moda, Alma de Pueblo - Miel y Velas, Parati - Joyería Creativa, Jabones Lu&Jo y Artesanía Sanz. La apuesta por el producto de proximidad tiene como objetivo impulsar el comercio tradicional durante las celebraciones, según fuentes municipales.

Más allá de las compras, el Mercado Navideño es un espacio para el ocio familiar. En la Plaza Mayor está instalada la llamada Christmas House, además de dos atracciones infantiles, el clásico carrusel de Navidad y un trenecito que recorrerá el Barrio de los Caballeros, entre la Plaza Mayor y el Azoguejo, con la primera como única parada. El tren circulará de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:30 horas, con salidas aproximadas cada media hora y un billete de 3,50 euros por persona. Otras atracciones, entre ellas el carrusel, costarán cuatro euros por niño, más un euro para el adulto o acompañante. El heraldo real recogerá en este lugar las cartas para los Reyes Magos los días 2, 3 y 4 de enero (de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas) y el 5 de enero por la mañana (11:00 a 14:00 horas).

El Área de Turismo del Ayuntamiento ampliará la programación con talleres infantiles para niños de cuatro a doce años en el Centro de Recepción de Visitantes. Tendrán lugar los días 20 al 23, 26, 28 al 30 de diciembre, y 2 y 4 de enero, de 11:00 a 13:30 horas, con un precio simbólico de un euro por persona que irá destinado íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Además, la Casa de la Navidad de la Fundación Caja Rural abrirá sus puertas a Papá Noel del 19 al 22 de diciembre, de 17:00 a 20:00 horas, en el mismo centro de visitantes. Con esta oferta, el Ayuntamiento anima a segovianos y turistas a disfrutar de unas Navidades «llenas de ilusión, tradición y solidaridad». El Mercado Navideño permanecerá abierto hasta después de Reyes.

