Luquero: «Los concejales de PSOE e IU son un equipo trabajando por Segovia» La alcaldesa, en la sala del Consistorio donde se reúne la junta de gobierno local. / Ical La alcaldesa confía en llevar el Plan Especial de Áreas Históricas al próximo pleno

«Somos todos equipo de gobierno y lo tenemos todo perfilado en el documento de gobierno que firmamos, con todas las acciones estratégicas fundamentales en las que estamos de acuerdo, y las que vayan surgiendo se hablarán en las reuniones que celebramos los lunes por la tarde a las que acude todo el equipo de gobierno y entre todos decidiremos. Es un equipo trabajando por Segovia».

Clara Luquero afronta cuatro años más como alcaldesa de Segovia con la convicción de cerrar, en pocos meses, proyectos largamente esperados como el Plan Especial de las Áreas Históricas (PEAHIS), el edificio CIDE para empresas de innovación y tecnológicas y la Ordenanza del Acueducto y su entorno, que se solapan con los primeros pasos de los proyectos pactados con su socio de Gobierno, IU, y el acuerdo programático firmado con Podemos-Equo. En una entrevista concedida a la agencia Ical, la regidora admite ser consciente de que el consenso debe prevalecer para sacar adelante las grandes cuestiones durante el mandato: «Las urnas han dicho que estamos obligados a entendernos y a buscar puntos de encuentro. Tenemos un acuerdo de gobierno con IU y un acuerdo programático con Podemos-Equo. Son nuestros aislados y nuestros socios, con los que habrá una comunicación fluida y permanente pero también habrá que hablar con el resto de los grupos, con temas que saldrán adelante con un grupo o con otro, como ya pasó en el anterior mandato».

Para Luquero, la nueva etapa que comienza en el Ayuntamiento de Segovia se presenta apasionante, trufada de proyectos que está deseando llevar a cabo: «Estoy entusiasmada con lo que vamos a hacer en el valle de Tejadilla; en el entorno del Acueducto; una vuelta a los barrios con planes de asfaltado grandes; el modulo cubierto de atletismo; la revisión del Plan General de Ordenación Urbana; viviendas de protección oficial, un montón de proyectos sociales, la segunda fase del ARU de San José, la conmemoración de los comuneros de Castilla», enumera.

En septiembre

Sobre el Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS), Luquero expresa su deseo de aprobarlo en el próximo pleno, que se celebrará en septiembre. «En su día no se aprobó por una cuestión técnica –recuerda–. La firma tiene que ser digital y es un documento tan extenso que se tiene que hacer en bloques de diez megas y van ser entre 600 y 700 bloques que hay que revisar. Lo van a acometer dos técnicos para que ver que la documentación está bien y completa. Es un auténtico trabajo de chinos y no quería que se hiciera con una celeridad que pudiera provocar errores sino que lo hagan a conciencia y meticulosamente. No me atrevo a decirlo al cien por cien pero hay muchas posibilidades de que sea en el pleno de agosto que será a comienzos de septiembre».

Para Luquero, el desarrollo del PEAHIS marcará «la hoja de ruta de lo que va suceder en la ciudad, el devenir futuro de un territorio». El documento abarca más del 50% del término municipal y va a definir la protección, conservación y mantenimiento del patrimonio histórico «En el casco histórico, por ejemplo, no se va permitir que haya pisos turísticos en comunidades de propietarios con viviendas con residentes. Lo que se plantea es que cuando haya un edificio de uso turístico lo sea por completo para evitar problemas de convivencia».

También anuncia Clara Luquero la inminente aprobación y entrada en vigor de la ordenanza reguladora del entorno del Acueducto. «Está ultimada. Falta el informe de la secretaría general para que pase por el pleno. No creo que tardemos demasiado en tener la ordenanza de protección del entorno del Acueducto, que también es vital, aunque ya estamos aplicando criterios como la separación en metros para la colocación de escenarios y eventos culturales y deportivos muy específicos».