La hacendera popular en Sigueruelo culmina la construcción del muro en el nuevo paseo

Nadie quería dejar a medias lo que se empezó el año pasado. Así que mano a mano, acarreando piedras, preparando cemento o repartiendo agua, cada uno en función de sus conocimientos, fuerzas y habilidades, los vecinos de Sigueruelo han terminado la construcción del muro de contención en el nuevo paseo de la localidad. Como cada verano desde hace once años, la hacendera popular que se organiza en este pueblo de menos de veinte habitantes sirve para preservar el patrimonio y las zonas de recreo gracias a la buena voluntad, la ilusión y el trabajo desinteresado de la población, incrementada en un centenar de personas en los meses de verano.

Bajo el calor sofocante, el objetivo es acabar lo que se empezó hace ahora un año para que muy pronto el pueblo disponga de una acondicionada y agradable senda para pasear. Fieles a una tradición recuperada de los tiempos en que «las Administraciones Públicas llegaban donde llegaban», señalan los vecinos, la jornada de trabajo sirve para construir «algo que verdaderamente es de todos, apreciado y querido porque lleva la marca del sudor y el esfuerzo de hombres y mujeres de todas las edades y condiciones».

El trabajo altruista del pueblo se ha centrado en esta ocasión en la finalización del muro de contención que se inició el año pasado en un nuevo paseo a las afueras de Sigueruelo, paralelo al arroyo Salegón. El muro servirá para contener las avenidas de agua y nieve, así como de lugar de descanso. En los trabajos se han empleado tres sacas de arena de río, dieciséis sacos de cemento de veinticinco kilos para realizar el hormigón y toda la piedra del lugar necesaria procedente de distintas demoliciones. Este espacio se comunica con una zona de ejercicio y recreo para mayores y niños, conocida popularmente como 'Los Agapitos', donde ya se ejecutó un muro similar al lado del riachuelo hace dos años. «Todos somos conscientes de que podemos contribuir de alguna forma a restaurar nuestra herencia y patrimonio. Es una forma de estar unidos y mejorar el entorno y que este pueblo, a pesar de su tamaño, no solo no se deteriore, sino que cuente cada vez con más y mejores espacios públicos para que rebose vida y todos los disfruten», explica Antonio Moreno, presidente de la Asociación de Vecinos de Sigueruelo. En estos once años, añade, «hemos acometido numerosas actuaciones en distintas zonas del pueblo y todos nos sentimos orgullosos de poder aportar algo».

Vandalismo

Precisamente, uno de estos trabajos en zonas emblemáticas de Sigueruelo, como la Fuente Honda, ha sido víctima de un sabotaje hace apenas un mes, lamentan los vecinos, «Un vándalo o grupo de vándalos ha destrozado un precioso azulejo artesanal situado sobre los caños de la fuente».

A lo largo de estos once años son muchas las zonas, edificios y obras públicas restauradas o construidas: reconstrucción del potro (2008), puente y banco de la Fuente Honda (2009), mesas de picnic y vallado de esta zona (2010), muro de contención del arroyo en Agapitos (2011), nueva acometida y muro frontal de la Fuente Honda (2012), lavadero de El Chorrillo (2013), reconstrucción del muro del patio de la asociación (2014), barbacoa pública (2015), reconstrucción del muro del toril (2016), muro de Agapitos (2017) y restauración de elementos de madera del local de la asociación y muro de contención en calle nueva. (2018).

El Ayuntamiento de Santo Tomé del Puerto, al que pertenece Sigueruelo, ha aportado materiales y una máquina de excavación para los trabajos previos. Al finalizar la mañana de trabajo se elaboró una paella popular de la que disfrutaron todos los vecinos.