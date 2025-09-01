Así entrenan los mandos de los nuevos bomberos de la provincia de Segovia Las nociones abarcan la gestión de equipos tanto materiales como humanos y la puesta en marcha de las distintas unidades

El Norte Segovia Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:49 Comenta Compartir

La Diputación de Segovia avanza en la consolidación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), con el objetivo de dotar a la provincia de un sistema eficaz y estructurado para atender con garantías cualquier emergencia. Un nuevo paso en este proceso se ha materializado con la incorporación y formación de once cabos-jefes de dotación, quienes asumieron su cargo el pasado 8 de julio y actualmente participan en un completo programa formativo que les permitirá integrarse adecuadamente en el servicio y desempeñar sus funciones con eficacia.

Estos once profesionales, procedentes de diferentes servicios de emergencia con estructuras y dinámicas distintas, están recibiendo una formación intensiva de 256 horas. Según ha explicado el director técnico del SPEIS, Carlos Castro, esta preparación resulta clave, ya que se trata de «el primer eslabón en la cadena de mando y responsabilidades del servicio». La formación, que cuenta con una inversión de 19.350 euros por parte de la Diputación, abarca materias fundamentales como gestión de emergencias, prevención de riesgos laborales, gestión de personal y adaptación administrativa.

La diputada responsable del SPEIS, Elizabet Lázaro, ha destacado la importancia del formato mixto (presencial y telemático) del curso, que permite compatibilizar el aprendizaje con la vida personal, especialmente en estos meses de verano. En total, las primeras 120 horas se desarrollan durante siete semanas, estructuradas en bloques temáticos que analizan en profundidad el papel del jefe de dotación: su rol en la prevención, la gestión de equipos y resolución de conflictos, la elaboración de informes y su participación en la cadena de mando, tanto como mando único como subordinado en contextos de mayor jerarquía.

Uno de los objetivos principales de esta formación es unificar criterios operativos entre los parques de Boceguillas y Palazuelos de Eresma. Para ello, se trabaja en la estandarización de procedimientos, la toma de decisiones bajo presión y la aplicación de normas como la ISO 22320 sobre gestión de emergencias, así como el Nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones (MEC), en sintonía con el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF).

Simuladores virtuales

Además de la teoría, el curso incluye una extensa parte práctica. Entre estas actividades destaca el entrenamiento con unidades operativas móviles, con 24 horas dedicadas al manejo, análisis y aplicación de estos recursos. También se imparten módulos sobre el uso de equipos de protección de alta categoría, como los respiratorios, y sobre distintos tipos de Equipos de Protección Individual (EPIs), especialmente diseñados para situaciones de riesgo, rescate y detección de sustancias nocivas.

Ampliar Una de las maniobras ensayadas con la escala. El Norte

Otro de los puntos clave de la formación es la puesta en marcha de unidades ligeras de intervención rápida –vehículos 4x4 diseñados para acceder a terrenos complicados–, con seis horas específicas impartidas por la empresa concesionaria. Asimismo, se dedican cuarenta horas al manejo de vehículos de rescate y extinción en altura, dotados con tecnología avanzada y que requieren una capacitación técnica muy específica. Estas sesiones también se extenderán próximamente al resto de bomberos-conductores del SPEIS.

Uno de los aspectos más innovadores de este programa, que lo convierte en referente a nivel nacional, es la incorporación de simuladores virtuales para entrenar la gestión operativa. Estas prácticas, dirigidas a preparar mental y estratégicamente al mando para escenarios reales, se completan con una fase práctica en campo prevista para la primera quincena de septiembre, con una carga lectiva de veinte horas.

Ampliar Uno de los ensayos realizados por los nuevos cabos-jefes. El Norte

Todo el proceso está diseñado para que los nuevos cabos-jefes sean capaces de liderar eficazmente las intervenciones, realizar evaluaciones iniciales y posteriores de los siniestros, gestionar con eficiencia los recursos humanos y materiales disponibles, establecer planes de actuación y realizar relevos de mando conforme a los procedimientos del SPEIS. Todo ello culminará con una fase final de aplicación táctica, prevista del 4 al 8 de noviembre, con 50 horas prácticas en campo, inspirada en el modelo formativo de la escuela de oficiales francesa, considerada una referencia en Europa en gestión operativa.

«Este proceso formativo demuestra la seriedad con la que se está trabajando desde la Diputación para la puesta en marcha del SPEIS», ha afirmado la diputada Elizabet Lázaro. «Más allá de la inversión económica, lo importante es el compromiso con un servicio público que busca proteger de forma eficaz a nuestros pueblos y a sus vecinos, garantizando que los profesionales que intervienen estén perfectamente preparados para cualquier situación». ha añadido. La intención de la institución provincial es que el nuevo servicio de extinción de incendios entre en funcionamiento durante los primeros días de 2026.