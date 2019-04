«Me dijeron que era una okupa en mi propia casa»

Más de 800 familias han recurrido a la plataforma desde el año 2013

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Segovia se ha manifestado esta semana en la sede de Caja Rural para pedir una solución al desahucio de Maite y Roberto en forma de alquiler social. El grupo incide en que no es un caso excepcional, a la espera de recibir los datos de 2018 sobre ejecuciones hipotecarias en la provincia; en el primer semestre de 2017 hubo 77 por ejecuciones hipotecarias y 39 por alquileres. Soledad Sacristán, vocal de la PAH de Segovia, incide que la situación afecta especialmente a emprendedores que han perdido su negocio con la crisis y han hipotecado su vivienda en el proceso. También casos de mujeres maltratadas en una situación precaria, habitualmente sin trabajo. «No hay recursos ante los desahucios, ni el Ayuntamiento, ni la Diputación ni la Junta tienen una alternativa habitacional. Lo único que hacen es costear la fianza y un mes de alquiler, y eso no es una solución. Lo que necesitan es que, ante un desahucio, haya vivienda pública de alquiler social o que no produzca hasta que no la haya, porque va contra los derechos humanos».

La asistencia jurídica de la PAH es un recurso al que han acudido más de 800 familias desde que el grupo se constituyó en la provincia en 2013. Hay una asamblea que se reúne los martes y que está abierta a cualquier circunstancia. «Les asesoramos y apoyamos, como en este caso, hasta que se encuentra una solución». Lo primero que examinan es, con el caso en la mano, si los afectados quieren y pueden mantener la propiedad. Si es así, les asisten para negociar con el banco una reestructuración durante un periodo de unos cinco años. «Ahora ya se empiezan a cumplir y la crisis sigue existiendo porque las familias no tienen resuelto el problema y se vuelven a quedar en la calle». Si la familia opta por no mantener la propiedad, gestionan una dación en pago con los bancos adscritos al código de buenas prácticas. El afectado da su casa y el grupo trabaja para que ese domicilio sirva de alquiler social. «No es solo una vivienda, son hogares. Y a muchos les queda esa mochila de la deuda, con decenas de miles de euros».