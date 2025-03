«Es difícil ver la luz al final del túnel pero hay que intentarlo»

El técnico de la Gimnástica Segoviana, Ramsés Gil, compareció en rueda de prensa tras la derrota de su equipo ante el Ourense, la cuarta consecutiva de los azulgranas ante su afición ... . «Es un partido que creo que se ha gestionado bastante bien. Estábamos jugando bien. Hemos tenido muchas oportunidades y acercamientos y estaba muy igualado. Se han puesto ellos por delante y de forma casi consecutiva han hecho el segundo. Hemos tenido opciones de recortar, pero cuando está la dinámica así es más complicado. Es lo que hay. Hay que asumirlo y seguir adelante», dijo.

El entrenador segoviano no ocultó la dificultad del escenario que tiene por delante el equipo y señaló el dolor que sufren en el vestuario: «Lo que más me duele es ver a los jugadores sufrir y pasarlo mal. Por mucho que estén trabajando e intentándolo no llegan los resultados. Es duro para ellos y para mí», reconoció. Pese a ello, pidió no poner excusas. «Es fútbol y estamos en una categoría muy exigente. Sabíamos en que categoría nos metíamos. Hay que seguir trabajando, intentar hacerlo mejor y competir elevando el nivel. Hoy lo hemos hecho pero hemos perdido. Con este resultado, sumado a la racha que llevas, hace difícil ver la luz al final del túnel, pero hay que intentarlo», declaró.

Ramsés resumió las carencias del equipo durante los dos últimos meses de competición en la más obvia: «No terminamos de ganar. Hoy el equipo ha merecido mucho más. En los partidos de casa, exceptuando el día de Osasuna B, son partidos para no perder. Pero estamos en un bache grande y los acabamos perdiendo porque los equipos que vienen son listos, saben competir y que cuando las circunstancias y las rachas están como están pueden hacer daño a la mínima. Tendremos que buscar más recursos, pero este equipo haciendo lo que está haciendo ha ganado partidos, ha competido aquí y fuera de casa. Desde luego, en mi opinión, creo que lo volveremos a hacer», aseveró el técnico.

¿Hay tiempo para salir de la difícil situación? «Antes de ayer parecía que no había margen porque esto era una final», respondió Ramsés, recordando que el duelo ante el equipo gallego se había marcado en rojo en el calendario. «El fútbol se valora así. La siguiente será otra final y si lo pierdes será otro drama. Podré perder todos los partidos, pero la ilusión y las ganas de trabajar por intentar hacerlo bien y mantener al equipo en la categoría no nos las va a quitar ni Dios», insistió.

Para la próxima semana, apuesta por estudiar bien al Bilbao Athletic y mejorar en solvencia y seguridad defensiva. «Cuando estás mal cualquier error te hace daño y te penaliza. Por este punto pasan todos los equipos a lo largo de la temporada y con nosotros se está cebando un poco más. Es normal. Somos un equipo nuevo y muy modesto. Todo lo malo que nos podía pasar nos está pasando pero todavía hay tiempo», lamentó.

Por último, puso en valor el apoyo de la afición pese a la difícil situación que atraviesa la Segoviana: «Es una alegría ver a la gente animando en las buenas y en las malas. Da especial rabia no dar las recompensas que les estábamos dando hasta el 31 de diciembre. Pero llegará. Vamos a ver si en el próximo en casa. A ver si podemos hacer un buen partido en Bilbao y cambiar la dinámica», expuso Ramsés.