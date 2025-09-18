El más difícil todavía para Segosala Los descensos, un recién llegado con talonario y fichajes por doquier alejan al Segosala del ascenso a Primera, algo que utiliza para iniciar el nuevo curso sin presión

Luis Javier González Segovia Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:06 Comenta Compartir

El Segosala afronta a partir del sábado en su quinta temporada en la Segunda División de fútbol sala el más difícil todavía. Porque el Grupo I es este curso un compendio entre descendidos de Primera, equipos punteros de campañas pasadas con el ascenso entre ceja y ceja y un recién llegado de Regional que parte como máximo favorito por una plantilla hecha a base de dinero. Porque en un deporte tan precario en salarios no hace falta demasiado para tener más que el resto y hacer una plantilla poderosa. Una baza con la que no cuenta el club segoviano, que aún tiene pendiente el cobro de subvenciones municipales y federativas. A eso se añaden desplazamientos a Menorca, Ibiza, Gran Canaria o Valencia. Un nuevo capítulo para un equipo que hace poco más de un año perdió por un gol la final por el ascenso, un espejo que no pudo igualar el curso pasado, pues no se clasificó para el 'play off'. «Nos gustan los retos y hay que asumirlos como vienen», apunta su técnico, Agustín Pérez, que asume menos expectativas, eso sí, con ambición. «Nos libera de presión. Puede que otros tengan más recursos, pero vamos a ver hasta dónde llega nuestro trabajo de cantera».

El club, que aún está por cobrar las subvenciones municipales y federativas, se mide a presupuestos cuatro veces mayores

El teórico aspirante con más nombre es Marín, gallego, recién descendido de Primera, con dificultades para inscribir a sus extranjeras. «Tendrá un potencial enorme», subraya Pérez. El Bembrive, campeón de la liga regular en los dos últimos cursos, ha fichado a Patri Arruti, una portera de primer nivel. Con todo, las apuestas van hacia el Estrela Futsal, «un caso raro», pues comenzó su proyecto el curso pasado en Regional con jugadoras de Primera División a las que contrató con la idea de estar en dos años en la máxima categoría. «Ya se está viendo en los amistosos, están goleando. Va a ser el favorito principal». Un proyecto, como otros vecinos, gestado por un grueso de ayudas públicas complementado por patrocinio privado. «En Galicia hay mucho dinero. La gran mayoría de equipos están así gracias al apoyo de las instituciones». Cortegada, el municipio de Ourense donde está el Estrela, con apenas un millar de habitantes, organiza un torneo de verano que premia con 7.000 euros al ganador.

Su entrenador aplica la filosofía de cantera del Athletic: «¿Nos va a quitar la ilusión de aspirar a ascender? Ni de coña»

Un presupuesto que no da solo para fichar a jugadoras gallegas, sino argentinas o brasileñas. Rafinha, que estaba en Primera con el Ourense –ya se enfrentó a las segovianas en diciembre en Copa de la Reina– ha fichado por Estrela. «Si te pagan mil euros al mes y con la esperanza de ascender… No te creas que en femenino se consiguen esos salarios en todos los sitios, ni siquiera en Primera». La lista de aspirantes gallegos la continúan Meigas, un equipo de mitad de tabla que ha fichado un par de brasileñas, o el Vilalba, sin grandes revoluciones, pero que ya jugó 'play off' el curso pasado. A eso se suma el Rodiles, asturiano, que incorpora a una estrella de Primera, Jane, que vuelve desde Melilla. Con la incógnita del Teldeportivo, canario, el verdugo de las segovianas por el ascenso en 2024, que ha perdido la categoría.

Los cuatro primeros de esta liga de 16 juegan fase de ascenso con otros ocho equipos procedentes de otros dos grupos para tres puestos en Primera. El problema del Segosala ya no solo es de números –unos 40.000 de presupuesto para el equipo femenino de Segunda, unos 160.000 para todo el club–, sino de liquidez. «Aparte de tener un presupuesto muchas veces por debajo, estamos en septiembre y todavía no hemos cobrado la subvención del Ayuntamiento de la temporada pasada». Son 31.500 euros que superan los 50.000 con otra parte pendiente de fondos federativos. Hay rivales gallegos con un presupuesto cuatro veces mayor para el equipo de Segunda, pues superan los 150.000.

Pérez pone el ejemplo de canteras como el Rayo Vallecano o el Athetic Club para explicar su filosofía, su falta de medios para fichar. Un contexto que tratará de utilizar en cuanto a mentalidad, en orgullo, tras entender que el fracaso del curso pasado viene por la autoexigencia de repetir 'play off'. Lo cierto es que si el equipo sigue igual y la competencia crece, se complica la tarea. De estar a un pasito de Primera a estar a dos o tres por esa disparidad de medios. «Es así. En femenino, por desconocimiento, pueden parecer las cosas más fáciles. ¿Nos va a quitar la ilusión de aspirar a ello? Ni de coña».

Las segovianas reciben el martes a Les Corts en la Copa de la Reina, el Primera al que ya eliminaron La tradicional cuesta de noviembre del Segosala, el mes en el que se han trucando sus últimas temporadas, se adelanta a septiembre-octubre, pues se miden en las cuatro primeras jornadas a tres favoritos al ascenso, un calendario que completa el duelo de dieciseisavos de Copa de la Reina del martes a las 20:00 horas en el Pedro Delgado ante Les Corts, el equipo de Primera al que apearon el curso pasado en la prórroga en la misma ronda, a partido único. «Tenemos que conseguir el mayor número de puntos posibles en este primer tramo duro. La liga es muy larga, pero sería un plus», subraya su entrenador, Agustín Pérez. Tras descorchar el curso este sábado ante el filial del Ourense en el Pedro Delgado (17:00 horas), visitarán al Meigas, recibirán el Estrela y viajarán a Asturias para medirse al Rodiles. Entre medias, la Copa. Tras repetir ante el Roldán, murciano, en 2022 y 2023, volverán a medirse al cuadro catalán, un cruce ante el que el técnico tiene sentimientos encontrados. «No quería un coco. Soy un tío raro, pero quiero llegar lo más lejos posible. Prefería al más débil, pero sí que quería que fuera novedad. Va a ser más difícil; les pillamos un poco de sorpresa, ahora no creo que vengan con exceso de confianza». Defiende a su equipo como más maduro –jugadoras que han crecido como Paula, Sara o Alba– con un solo cambio: la marcha en portería de Lau y la promoción de Sofía, de 14 años. «Queremos ir formándola, con la progresión que vaya necesitando, es una portera que va a llegar muy lejos. Trataremos de ir sacando de ir sacando partidos adelante y estar a finales de temporada con posibilidades de 'play off'. Ilusión más que obligación».

Temas

Deportes Segovia

Comenta Reporta un error