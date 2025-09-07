Cinco motivos para creer y otros para dudar de esta Segoviana

Hugo Otero Olmos Segovia Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:29 Comenta Compartir

Apenas restan unas horas para el inicio liguero de la Gimnástica Segoviana. A las 18:00 horas echará a rodar el balón en el césped de La Albuera. Será la primera jornada de las 34 que separan al equipo azulgrana de regresar a Primera Federación. A pesar del cambio de ciclo en el club gimnástico, ahora con Iñaki Bea a los mandos y con doce caras nuevas (a expensas de la incorporación de un defensor), la Sego es una de las favoritas en la lucha por el ascenso directo que devuelva a la ciudad de Segovia a la categoría de bronce del fútbol nacional. Tras cerrar la pretemporada con tres victorias, dos empates, dos derrotas y, lo más importante, buenas sensaciones y una mejoría sobre el césped, aquí van cinco motivos para creer en las posibilidades de la Gimnástica Segoviana.

1 Profundidad de plantilla

La Gimnástica Segoviana está a la espera de cerrar la plantilla con la incorporación de un defensa. Con la llegada del fichaje en los próximos días, Iñaki Bea tendrá a su disposición a 22 futbolistas. Salvo el lateral izquierdo o uno de los centrales, la Segoviana tendrá todas las posiciones dobladas, algo poco común en una categoría como la Segunda Federación, donde los bajos presupuestos de los equipos imposibilitan crear plantillas de más de 20 fichas.

Otra de las ventajas de la plantilla de la Segoviana es la versatilidad de los jugadores. Durante la pretemporada ha destacado la variedad de posiciones. Manu y Silva como centrales, René como centrocampista y Manchón, Ivo, Pau Miguélez y Marc Tenas ocupando diferentes posiciones en el ataque. Iñaki Bea cuenta con una plantilla amplia y muchos jugadores versátiles, lo que permite a la Segoviana disponer de más recursos a la hora de afrontar diferentes partidos o de cambiar el planteamiento dentro del mismo encuentro.

2 La afición

Los aficionados de la Gimnástica Segoviana no han fallado a pesar de la incertidumbre del cambio de ciclo. Hicieron historia en Primera Federación tras superar la barrera de los 2.000 abonados y establecer un nuevo récord en el club. Los seguidores azulgranas no fallaron durante la temporada. Para el recuerdo queda el aplauso infinito tras descender frente al Nàstic. No hubo reproches y, a pesar del desconcierto ante la fuga de jugadores, los segovianos han demostrado confianza en el nuevo equipo. A una semana del inicio de la competición se han superado los 1.600 socios. La Segoviana es el décimo equipo de la categoría en número de abonados y el segundo en el grupo I, solamente superado por el Numancia. La afición gimnástica ha dado un voto de confianza al equipo y la entrada en los amistosos disputados en La Albuera ha sido alta teniendo en cuenta la ola de calor del mes de agosto y que muchas personas se marchan de vacaciones en ese periodo.

3 La Albuera es un fortín

La Sego con Ramsés hizo de La Albuera un fortín, especialmente en Segunda Federación. Bien es cierto que la pasada temporada en Primera Federación la Gimnástica apenas contabilizó cuatro victorias como local. Los azulgranas ganaron más partidos (5) como visitantes. Desde diciembre de 2024, la Segoviana no vence en La Albuera en partido oficial. A pesar de la mala racha en la categoría de bronce, visitar un estadio como La Albuera impone a muchos equipos, especialmente a los más humildes de Segunda Federación. La Gimnástica no suele dejar escapar puntos como local, más aún teniendo en cuenta que seguramente se mantendrán las gradas supletorias.

4 Las buenas sensaciones de la pretemporada

La Gimnástica Segoviana ha ido de menos a más durante la pretemporada. Desde el equipo endeble y desbordado que se enfrentó al Atlético de Madrid B hasta el que goleó de manera convincente al Moscardó por 3-0, la progresión del equipo es evidente y positiva. Más allá de que los jugadores parecen adaptarse cada vez más al estilo de Iñaki Bea, muchas de esas buenas sensaciones llegan de los fichajes. Son varios los nuevos futbolistas que han destacado durante la pretemporada y que ilusionan a los aficionados. El olfato goleador de Álex Castro, que sumó cinco goles en los cuatro primeros amistosos; el talento diferencial de Marc Tenas y Pau Miguélez, a quienes se les percibe algo especial cuando tienen el balón en los pies; la seguridad defensiva de Morata, sin errores y con personalidad defensiva y con balón… Todos han aportado, algunos de manera destacada en una posición inesperada como René, un central que ha jugado de centrocampista y que se suma con libertad al ataque. Otros fichajes se han ganado los aplausos de La Albuera con su entrega, caso de Manchón o Iker Pérez. La sensación a una semana del arranque liguero, es que todos reman en la misma dirección y que el club ha acertado con la mayoría de incorporaciones.

5 La experiencia

La Gimnástica tiene experiencia en Segunda Federación. La 2025-26 será la cuarta temporada del club en el primer lustro de la categoría. Además, la Segoviana también tiene experiencia ascendiendo a Primera Federación. Parece que ha pasado una eternidad desde aquel gol de Rubén al Illescas, pero la realidad es que sucedió hace poco más de un año. Aunque de la plantilla que hizo historia ese 5 de mayo de 2024 solo quedan seis jugadores, son también los más importantes, los pilares del club. La juventud de muchos de los fichajes (aunque la mayoría tienen experiencia en la cuarta categoría nacional) se alimentará de la veteranía de Manu, Rubén, Carmona, Fer Llorente, Silva y Borrego, quienes tienen conocimientos de sobra para entender cada momento de la temporada y guiar al club y a a sus compañeros hacia el ascenso a Primera Federación.

Para dudar

Aunque hay motivos para creer que la temporada 2025-2026 puede ser exitosa para la Gimnástica Segoviana, también hay otros aspectos que invitan a ser cautos con un proyecto que tendrá que demostrar sobre el césped las expectativas de buena parte de la afición.

1 Un equipo casi nuevo

Todo cambio requiere un periodo de adaptación. Cuando las novedades son tantas y tan variadas, el equipo necesita unas semanas para entender el estilo del nuevo entrenador y para conectar con los nuevos compañeros. Los cambios son una incógnita. Aunque en la conclusión de la pretemporada las sensaciones son buenas, la verdadera prueba de fuego es el inicio de la competición. En las primeras jornadas, cualquier equipo cuyos jugadores tengan más partidos juntos juega con ventaja respecto a la Segoviana, que arranca contra uno de los, a priori, rivales más débiles. En ese encuentro, las novedades en el equipo pueden pasar factura a la hora de entenderse y generar ocasiones frente a un rival que buscará puntuar en La Albuera.

2 El papel de favorito

La Gimnástica Segoviana es uno de los favoritos al ascenso en el grupo I. Lo es por presupuesto, pero también por ser el único equipo descendido desde Primera RFEF en el grupo. Comparte favoritismo con el Numancia. Tras sorianos y segovianos, teóricamente existe un segundo escalón en el que pueden entrar equipos como el Ávila, Salamanca UDS, Deportivo Fabril, Langreo, Rayo Cantabria o Bergantiños. El papel de favorito es difícil de gestionar cuando las cosas no funcionan. La Segoviana, por presupuesto, plantilla y por ser un recién descendido, debe aspirar a estar en posiciones de 'play-off'. Si el arranque liguero es positivo, el papel de favorito no pesará tanto como si el comienzo no es convincente y, sobe todo, las victorias no llegan. El nerviosismo llegará a aficionados y jugadores, que en ocasiones son incapaces de lidiar con la presión de ser favoritos. La Segoviana tiene mucho que perder con el papel de favorito, ya que todo lo que no implique pelear por el ascenso será una decepción.

3 Los fallos de pretemporada

La Segoviana ha disputado encuentros muy variados durante la pretemporada. Frente al Rayo Majadahonda y el Leganés B, las sensaciones no fueron las mejores. En cambio, frente al Moscardó y al Navalcarnero, el equipo brilló. Jugase bien o mal, el equipo de Iñaki Bea cometió el mismo error en todos los encuentros. Los jugadores no comienzan el partido concentrados y las ocasiones más claras de los rivales llegan en los primeros minutos. En cinco de los siete amistosos de pretemporada, el equipo azulgrana ha comenzado por debajo en el marcador. En tres de ellos ha encajado gol en los primeros diez minutos del encuentro y, si no lo ha hecho, es por el buen hacer de los porteros. En el último amistoso, el Moscardó dispuso de tres ocasiones manifiestas de gol en los primeros 90 segundos de reloj. La Gimnástica debe corregir este aspecto porque ir a contrarremolque y tener que remontar por las desconexiones iniciales condicionan los resultados del equipo.

4 La igualdad en la categoría

Puede sonar a tópico, pero la realidad es que Segunda Federación es una categoría muy igualada. En dos partidos un equipo puede pasar de estar en posiciones de 'play-off' a pelear el descenso. El año del ascenso, el grupo V fue una muestra evidente de ello. Tras 34 jornadas, apenas nueve puntos separaban al quinto clasificado (el último de la fase de ascenso) y al decimotercero (play-out de descenso). La igualdad no reside exclusivamente en la mitad de la tabla. Cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Solo hay que recordar lo que sufrió el Numancia en Cáceres hace poco más de un año. En superioridad numérica y el ascenso en juego, los sorianos fueron goleados por el Cacereño y la Sego logró el ascenso. Campos pequeños (y no tan pequeños) en los que la afición aprieta, alternancia de césped natural y artificial, y grupos de 18 equipos (cuatro jornadas menos que en Primera Federación), conforman el caldo perfecto que hace de la Segunda Federación una liga igualadísima.

5 La estadística

Las estadísticas están para romperse, aunque hay una que obliga a dudar de la Gimnástica Segoviana. Desde la nueva distribución de las categorías en 2021, solamente cuatro equipos de los 30 descendidos desde Primera a Segunda Federación han ascendido en la temporada posterior. De los equipos que perdieron la categoría en la 2021-22, únicamente el Atlético Sanluqueño ascendió un año después. De los de la 2022-23, el Bilbao Athletic recuperó la categoría en el siguiente curso. Por último, Teruel y Sabadell, descendidos en la 2023-24 desde Primera RFEF, han logrado ascender esta temporada. Además, de los cuatro clubes mencionados, únicamente el equipo vasco lo hizo a través del ascenso directo. A través del 'play-off' han ascendido los otros tres. El Sabadell y el Atlético Sanluqueño tras finalizar la liga en cuarta posición, y el Teurel en quinta plaza. Solamente un 13% de los equipos que descienden desde Primera Federación recuperan la categoría el año posterior. La estadística no acompaña a la Gimnástica Segoviana, que es el único descendido de Primera Federación en el grupo I de Segunda Federación.

