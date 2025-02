La carta de los vecinos del recinto amurallado que IE University lee en las clases

La Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado de Segovia (Avras) remitió antes del inicio de curso una carta a IE University pidiendo respeto a los usos y costumbres de la ciudad, una misiva que se leyó en las clases. «Evidentemente, ellos no son responsables de ... lo que hacen los alumnos fuera de la universidad, pero la disposición fue buena y creo que el comportamiento dentro de los pisos ha experimentado una ligera mejoría, aunque no sea toda la que deseamos», subraya su presidente, Clemente Oria. La fórmula diplomática ha servido para evitar casos extremos que terminaban en denuncias. «Al rectorado le importa la cuestión de imagen, la percepción que se tiene en Segovia de los alumnos».

La carta exponía lo siguiente: «Los estudiantes han de ser conscientes de que, ahora que están en Segovia, conviven con trabajadores que se levantan pronto, con personas mayores que llevan una vida tranquila, con niños que se acuestan y levantan temprano durante el curso, y que tienen una especial necesidad de descanso… En definitiva: con gente que tiene una vida muy alejada de los horarios y festejos nocturnos constantes, y que tiene, como todo el mundo, derecho a disfrutar de su hogar y derecho al descanso». El texto pedía a continuación: «Por favor, expliquen a sus alumnos la importancia de estas cuestiones y pídanles que respeten nuestros horarios; que no pongan la música muy alta, en especial por la noche; que si van a reunirse en horario nocturno mantengan al menos las ventanas cerradas; que jueguen a videojuegos con los cascos puestos (no imaginan lo desesperante que puede llegar a ser escuchar día tras día explosiones y disparos)».

Avras llama a diseminar las verbenas de las fiestas y no concentrar todas en la zona de la Plaza Mayor

Por último, los vecinos pedían extender ese respeto más allá de la vivienda. «Que sean conscientes de que su casa no termina en su puerta, el portal y el entorno son lugares que hay que cuidar y no dejar botellas o colillas en la escaleras o basuras o embalajes en el portal… Son cuestiones muy básicas que mejorarían enormemente la vida de muchos segovianos. Estamos convencidos de que si hacen un esfuerzo por respetar y no molestar al vecindario, la situación que nos ha llevado a enviarle esta carta mejorará notablemente, como lo hará el bienestar tanto de vecinos como de estudiantes y, por supuesto, la percepción que muchos segovianos tienen de su institución».

El presidente de Avras explica esa leve mejoría. «Lo que antes se hacía era utilizar los pisos e sala de fiestas, día sí y día también; creo que se tiene más cuidado y se hace más caso a la convivencia vecinal». En parte, por la iniciativa de los afectados. «La gente ya llama más a la policía. Tampoco queremos que esto sea un cementerio y no se escuche nada; que un día haya una fiesta es normal, lo que no es normal es meter a 50 personas en un piso y organizar al día siguiente otra». Por eso lanza un mensaje de apertura. «El problema de los estudiantes de la IE es que viven en su burbuja. Al recinto amurallado le viene muy bien que venga gente joven, pero a vivir, respetar y ser respetados».

En cuanto a los ruidos en la vía pública, Avras llama a diseminar las verbenas de las fiestas y no concentrar todas en la zona de la Plaza Mayor. Un entorno en que piden declarar como Zona Acústicamente Saturada (Zas), junto a las calles Escuderos e Infanta Isabel –conocida como calle de los Bares–una solicitud que remitieron al Ayuntamiento en verano y sobre la que aún no han recibido respuestas.

La declaración busca que no haya nuevos locales de ocio nocturno. «El espacio está suficientemente saturado para aceptar más porque ya supone molestias. Lo que no se puede hacer es que, si un señor tiene sus licencias, decirle ahora que no, pero que si cierra de forma natural no se pueda volver a abrir para lo mismo».