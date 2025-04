Bidasoa restablece su orden

El Bidasoa Irún, derrotado en noviembre en la mañana más feliz del Nava, la que terminó tercero —su cima clasificatoria—, restableció cinco meses después el ... antiguo régimen y sometió con una victoria amplia a un rival al que no le ha llegado este curso para discutir en la clase alta, la consecuencia de una plantilla que se queda corta tras perder a dos laterales, así como jugadores clave que ya no están de dulce. Los de Álvaro Senovilla, de vuelta al banquillo tras ausentarse el domingo por el fallecimiento de su padre, salieron dominantes, hasta que les dio la gasolina. Los amplios recursos de un grande silenciaron su brillante cuarto de hora inicial.

Bidasoa Irún Cavero (2), Jevtic (2), Mikel Zabala (2), Gey-Emparan (1), Furundarena, Esteban Salinas (4), Rodrigo Salinas (4), Mujica (2), Iribar (6), Da Silva, Gorka Nieto (2), Dariel García (4), Pedro Pacheco (2), Asier Nieto (6) y Leo Maciel. 37 - 29 Balonmano Nava Buda, Luis de Vega, Yeray, Méndez (1), Isaías Guardiola (3), Otero, Dani Pérez (1), Lautaro Robledo (2), Mario Nevado (3), Pancho Ahumada (10), Carró (1), Sasha (6), Gedeón Guardiola, Óscar Marugán (1), Nico Bonanno y Pablo Herranz (1). Parciales: 1-3, 4-6, 7-9, 11-9, 13-9, 18-13 (descanso), 22-16, 26-18, 29-19, 31-22, 33-26 y 37-29.

Árbitros: Florenza Virgili y Ausas Busquets. Señalaron dos exclusiones a los locales y tres a los visitantes.

El ambiente de fiestas de pueblo de Artaleku descorchó el partido mientras en Barcelona se avistaba un OVNI, la primera derrota en Asobal del todopoderoso campeón, siete años después y ante el mismo rival: el Granollers. Pésimas noticias para los irundarras, que terminaron el duelo de la primera vuelta por detrás de los segovianos y ahora pelean por el subcampeonato con los vallesanos. Tampoco les sonrió el inicio, un latigazo de Isaías Guardiola bajo amenaza de pasivo que bautizaba a Leo Maciel. Uno de varios buenos ataques, como el que culminó Mario Nevado en la que será su próxima casa.

El Nava había salido enchufado en ataque y sólido en defensa, forzando al Bidasoa a ataques plomizos mediante su dibujo 6:0, que facilitaba la tarea a Matheus Buda. El brasileño paraba cuando sus compañeros habían dificultado el lanzamiento y también cuando Gorka Nieto se colaba en seis metros. Acciones que los visitantes aprovechaban para transitar: Isaías arriesgaba con un pase a la carrera de Óscar Marugán por el carril central, una acción de resumen que valía el 2-5 mientras seguía sonando la banda sonora de Artaleku —de la charanga al Danubio Azul pasando por disco—, ajena a cualquier marcador. Era un justo reflejo, con un Isaías colmado de confianza que se levantaba y la ponía en la escuadra.

Bidasoa mantenía el tipo con los pases de Rodrigo Salinas y con alguna pérdida —la de otro pase de fútbol americano de Isaías a Marugán o un envío demasiado picado entre demasiado tráfico—, el riesgo para liderar en Artaleku. Como la portería, con Luis de Vega relevando a Buda para parar los dos primeros penaltis de la noche a Iñaki Cavero y Daniel García. Pero llegó el parcial de 6-0 y se rompió el cántaro.

El castigo de medirse a un grande es que rara vez comercia con el perdón: los errores se pagan y las rentas se las lleva el viento. La ventaja navera se esfumó en segundos, los que transcurrieron entre el cañonazo de Pedro Pacheco, la pérdida de Borja Méndez y la contra feliz de Cavero. En un suspiro, 9-9. Siguió otra pérdida, redimida por una gran parada de Buda a Esteban Salinas. Ahí ya pidió Senovilla tiempo, como si se oliera la herida. Fue la conjunción entre las pérdidas y la presión de jugar con portería vacía cuando empezaron a acumularse exclusiones, contactos fronterizos como los de Sasha y Dani Pérez. Fue sintomático que la primera ventaja local (10-9) la lograra Daniel García con la portería vacía, —el paliativo ante una inferioridad para equiparar números en ataque—, como hacía Asier Iribar desde su campo tras un tiro de Nevado rechazado por Maciel.

La debilidad navera era ya sistémica; sin alternativas, Guardiola, muy vigilado, vía como su tiro se perdía en un bosque de brazos levantados. Ahumada buscó la llave de la prisión tratando de anticiparse, pero en vez del robo llegó un pase picado entre las piernas de Isaías que canjeaba Iribar. El parcial lo cerraría Esteban Salinas, colándose por la espalda de la defensa para situar el 13-9. Ahumada pondría fin desde los siete metros a una sequía de 11 minutos con el marcador visitante en el 9 mientras Yeray se estrenaba con una buena parada en un mano a mano y Dani Pérez marcaba un golazo saltando sin apenas ángulo desde el extremo, pero Bidasoa ya estaba al timón. Rodrigo Salinas había resuelto el enigma de Luis de Vega y marcó dos penaltis seguidos. Se sumaba Iribar, que marcaba el gol más fácil del mundo, una contra con dos compañeros por detrás y la portería vacía. Como los grandes no perdonan, Álex Mozas gastó su tiempo muerto para dibujar el misil de Julen Mújica desde nueve metros al filo de la bocina. Al descanso, medio partido en el caldero local (18-13).

Remontar cinco goles a Bidasoa son palabras mayores. Salió enchufado Ahumada, en forma tras anotar 12 goles al Huesca, infalible en los penaltis: marcó sus siete intentos y firmó un 10 de 11. La suya fue una de las pocas luces de un ataque que se iba apagando, acompañando con alguna incursión de Sasha. La primera línea, con Nevado y Méndez lejos de aquellos momentos álgidos de noviembre, no competía con los misiles de Asier Nieto, que extendía la renta local sin pausa. Los ataques imprecisos visitantes se convertían en citas de García con el portero y Senovilla se cansó cuando vio su delicada vaselina ante Luis de Vega. El tiempo muerto no impidió que el déficit creciera hasta el +10 (29-19), pero los suyos no perdieron la cara y volvieron a dar buen uso al siete contra seis, vaciando portería en igualdad. El Nava cogió el bus como un equipo de segunda mitad de tabla a la espera de cerrar la permanencia con algún punto más, dejando las revoluciones para otro año.