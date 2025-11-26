La asignatura pendiente del Turégano en los duelos directos Tras caer el sábado ante el Vista Alegre en casa, Carlos García, uno de los capitanes, asume la tarea: «Para ascender nos falta dar la talla en este tipo de partidos»

El Turégano no es equipo de Tercera División tras cuatro años llamando a las puertas del ascenso, siempre eliminado en el 'play-off', porque ha encallado ante sus rivales directos. En los 26 partidos que ha disputado desde 2021 ante esos equipos en temporada regular –los que los acompañaron entre los tres primeros puestos de la tabla– o en las eliminatorias, ha perdido 16, es decir, casi dos tercios: el 61,5%. Un balance que se completa con tres empates y siete victorias. Su segundo capitán, Carlos García, alguien que ha acompañado al equipo en todo su periplo por la Regional de Aficionados, resume el sentir de la plantilla tras caer el sábado en casa ante el Vista Alegre (1-2), que partía como segundo a tres puntos y ahora les ha igualado en el liderato. «Lo que más rabia nos da es que solemos hacer buenos partidos, pero no conseguimos cerrarlos. Los hemos hablado. Somos muy regulares durante el año, eso nos hace estar arriba, pero lo que nos ha faltado estos años para ascender es dar la talla en este tipo de encuentros».

La derrota ante el Vista Alegre parecía lejana cuando Miguel Pérez adelantó al Turégano en el minuto tres, un hábito frecuente a lo largo de la temporada para un equipo que acostumbra a golpear a las primeras de cambio. «Ellos defendían muy bien. Nosotros veníamos de hacer muchas ocasiones y muchos goles, pero nos costó más crear. Pero el resultado es totalmente engañoso. Es que nos llegaron una vez a puerta, nuestro portero no tuvo que hacer ninguna intervención». Los burgaleses empataron en el 13' y se terminaron llevando la contienda por un lance en el 77'. «Es un malentendido entre el defensa y el portero. Un balón a la espalda, se chocan entre los dos y la coge el delantero. Se lo dimos. Comparado con otros años, con el Dioce, el Numancia B, el Briviesca cuando subió, sí que te dominaban más. Simplemente es un equipo sólido que se encerró, vino a por el empate y le regalamos la victoria».

Todos los duelos directos del Turégano el año pasado terminaron en derrota, con hilos narrativos parecidos. El Numancia B ganó 0-1 en El Burgo un duelo en el que los segovianos fallaron un penalti con el partido a cero en la segunda parte. «Es verdad que nos crearon bastante peligro. Tenían tres o cuatro jugadores arriba que marcaron la diferencia; de hecho, están jugando con el primer equipo este año». En Soria, les remontaron un 0-2 para terminar ganando 4-3. El Colegios Diocesanos, que acabó ascendiendo como campeón de grupo, también ganó 0-1 en tierras segovianas. «Los partidos que hemos jugado contra ellos han sido del estilo. Parece un empate muy claro, muy pocas ocasiones y siempre la metían ellos». El partido de Ávila (2-0) fue más contundente, pues García no recuerda un tiro a puerta de los suyos. Ya se midieron en la temporada 2022-23 con 0-2 en Turégano y el mismo 2-0 en Ávila.

La temporada previa, la 2023-24, tiene varios ejemplos parecidos en El Burgo, con derrotas ante Briviesca (1-3) o San José (1-3), que no acabó jugando 'play off'. «En casa solemos dominar, pero cuesta abrir el marcador y cuando lo hacemos no somos capaces de cerrar el partido. Nos falta algo de ambición, de ir a por más, nos conformamos con ganar por poco. Igual que el otro día». Fue, a la postre, la temporada con mejores números de su histórico, pues ganaron en Briviesca y Villamuriel. En la 2022-23 perdieron los dos ante el Dioce, pero ganaron los dos ante el Briviesca. Y en la 2021-22 perdieron los dos ante el Becerril, que terminaría ascendiendo como campeón, mientras, ante el Unami, el verdugo que les dejó en Regional tras ganarles la final del 'play off' por mejor temporada regular, cayeron 0-2 en casa y empataron a cero en La Albuera. «Unami y Becerril eran entonces bastante superiores a nosotros, pero hicimos muy buen año». Lo cierto es que no han estado tan cerca como entonces: en los tres años siguientes cayeron en las semifinales. «Ahora te conocen más; el primer año ibas un poco de tapado Y eso se nota».

El balance en cuatro años de temporada regular es mejor lejos de Segovia. En El Burgo suman seis derrotas, una victoria y un empate en ocho partidos; a domicilio, cuatro derrotas, un empate y tres victorias. En total son diez derrotas, dos empates y cuatro victorias en 16 partidos. En el 'play-off' cambia la tendencia: mejor en casa. De los cinco partidos de eliminatorias disputados en Turégano, hubo tres victorias, un empate y una derrota, el 1-2 del curso pasado ante el Betis, que García no acaba aún de creerse. «Lo que más me molesta es que no hemos salido mal en esos partidos; nos ha faltado esa pizca de suerte. Por lo general, hemos sido muy superiores. Es que fallamos cuatro manos a mano, lo normal que es hubiéramos ganado 4-1». Pero acabó mal. Y en la vuelta, cayeron 3-0. Mientras, las cinco veces que jugaron fuera acabaron perdiendo, incluyendo un 1-0 ante el Zamora B con un gol en el descuento.

De haber ganado al Vista Alegre el sábado hubieran puesto seis puntos de ventaja con el segundo. «No es media liga, pero te permite fallar algún partido con el que no cuentas». Un tropiezo que el vestuario pone en contexto. «No han sido tan superiores como otros años el Numancia, el Diocesanos, el Becerrill… El gol que nos meten es ridículo, es de película. Yo lo veo un accidente, pero volvemos a lo mismo, hemos vuelto a no dar la talla». La visita del sábado al San José será una buena piedra de toque, tras haber ganado en Briviesca 2-4. «Si volvemos a la dinámica que llevábamos, va a ir bien la cosa. El problema de este tipo de partidos es que te hagan ir a menos». El Turégano lleva 27 puntos de 33, fruto de nueve victorias y dos derrotas, con un bagaje de 37 goles a favor, 11 más que el siguiente. Están empatados con el Vista Alegre en cabeza, el único puesto de ascenso directo. El Casalanz, tercero, está ya a cinco puntos. Y el Briviesca, el primero que no jugaría 'play off', a siete.

Así que García, parte de la prehistoria del Turégano, del último grupo de veteranos que ganó la liga provincial y no quiso ejecutar el ascenso, se muestra positivo. «Si te soy sincero, creo que este año pinta bien. Ha sido un pequeño bache. Si salimos reforzados este finde, va a ir bien la cosa. El Vista Alegre es muy sólido, no va a perder casi partidos, pero arriba les cuesta». Salvo que se choquen un defensa y un portero del rival, los pequeños detalles que hay que evitar para ganar una liga. «¡Tiene que ser este año!»

