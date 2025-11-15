El 'hat-trick' en 19 minutos de un jugador de Segovia: «No puede ser» El extremo del Turégano, que anotó cuatro goles en toda la temporada pasada, salió del banquillo y marcó en sus únicos tres tiros a puerta

Diego Alcubilla, el nueve del Turégano, lleva toda la semana llamando «pichichi» a David Cotrina. Los dos compañeros de equipo que también lo son de trabajo en la construcción intercambiaron sus papeles. El teórico goleador vio como alguien que venía de marcar cuatro goles en toda la temporada pasada salía del banquillo y hacía un hat-trick en 19 minutos. La guinda a una victoria por 7-0 al Uxama que refrenda el brillante inicio de los segovianos, líderes de su grupo en la Regional de Aficionados tras sumar 24 puntos de 27 posibles, el mejor arranque en seis temporadas. En su mano está ahora el puesto de ascenso directo a Tercera, la mejor terapia para superar cuatro años consecutivos de eliminaciones en el 'play off'.

David entró al Turégano siguiendo los pasos de su hermano Carlos, diez años mayor y extremeño, como el resto de su familia, que emigró desde Cáceres poco antes de nacer él para asentarse en Sauquillo de Cabezas. No solo defiende sus credenciales de segoviano, sino la herencia de su padre. Así empezó a trabajar en la construcción con apenas 16 años, echándole un cable. Un sector en el que sigue ahora, con 26 años, con su propio negocio. «Los amigos de mi edad siguen estudiando y yo llevo trabajando toda la vida». Salir de casa a las siete de la mañana, volver a las siete de la tarde y entrenar.

Empezó yendo a Segovia con su madre para las extraescolares de fútbol sala y se apuntó al Unami porque iban dos amigos suyos. El primer día de entrenamiento, le vieron maneras y le pasaron al A. «Yo quería jugar en el B con ellos». Allí fue pasando años hasta pasarse al Cantalejo, que también tenía un cadete en categoría regional, cuando empezó allí el instituto. Tras su primer año de juvenil, probó suerte en el Segosala y descartó el fútbol sala. «Es todo muy táctico, hay jugadas para todo. En el fútbol 11, cuando encaras a alguien, improvisas». La naturaleza de un extremo, diestro, que juega en las dos bandas y como media punta. Así llegó al Turégano, acompañando a su hermano en Provincial, el año del ascenso a Regional, en 2019.

Un periplo en el que él se rompió el cruzado de la rodilla y no pudo reengancharse hasta temporada y media después. «Fue una etapa bastante mala. Con 18 años, pasas de hacerlo todo por ti mismo a no poder hacer nada. Se supone que son ocho meses, pero yo no tengo una persona para mí todos los días». Ahí estaba, viendo los entrenamientos con las muletas. Después, le pillo entre medias una apendicitis: otra vez al quirófano. Mantuvo su fidelidad al bloque pese a ser un «buscavidas» que se marchaba a Castelldefels dos meses a trabajar y venía a jugar el fin de semana si hacía falta. Allí le pillo la final del 'play-off' ante el Unami, que ascendió en 2022 a Tercera por mejor temporada regular.

David recuerda su único hat-trick, también con el Turégano, en un partido de Provincial contra el Prádena. Él explica el contexto. «Yo salgo en la segunda parte con el partido roto, ya íbamos ganando 4-0, ellos tienen que ir a por todas. Al fin y al cabo la suerte la buscas, pero me llegaron buenas pelotas y solo tuve que definir». El primero, un balón largo a Diego Alcubilla por la derecha que él define a puerta vacía al segundo palo tras la asistencia de su compañero cuando se encontró con el portero. En el segundo, Miguel Pérez gana la espalda al defensa en un balón largo y le deja solo contra el portero, que optó por no salir. «Lo que hago es controlarla, tener la calma y la cruzo con el interior al palo largo. La verdad es que la meto bien, casi por la escuadra». El tercero, otra contra en la que ataca el espacio. «Marcos me mete desde la banda derecha un balón filtrado entre un defensa y un mediocentro que estaba bajando. Esta vez, en vez de tirarla al palo largo, le engaño y la tiro al palo corto». Tres disparos y tres goles. Y él pensado: «No puede ser, que me toque otra».

Más allá de la anécdota, el hat-trick explica la ambición del equipo. «Entrenamos para ello. Esa confianza la tenemos todos, aunque salgas desde el banquillo. Es lo que más se nota este año, lo estamos haciendo igual que el que está de titular o mejor». Porque la forma que tiene un suplente de ganar minutos es darlo todo. Y porque cada gol cuenta. «Ponte que empatamos a puntos con el segundo al final. Si puedes golear al último, lo tienes que hacer».

David fue uno de los que se pensó si seguir tras el último fiasco. «Yo juego por amor porque no gano dinero del fútbol. Ahora tengo mi novia y me apetece irme de viaje con ella. Si viajas a Palencia o a Burgos pierdes mucho tiempo y el fin de semana son dos días». Una circunstancia parecida a la de otros compañeros como Marcos, que estaba buscando su segundo hijo. Fue, en la práctica, una decisión colectiva, síes como el de su hermano que inclinaron la balanza. Y la llegada de Diego Yepes como entrenador. «Me hablaron bien de él, dije que para adelante y a día de hoy estoy contento con la decisión».

Explica ese inicio de ocho victorias en nueve partidos, con tres puntos de ventaja sobre el segundo, por la preparación física. «Estamos como motos, me noto con un punto más sobre los rivales. Llegan los minutos finales, nosotros seguimos corriendo y los ves cansados». Otro está en la experiencia en Tercera de fichajes como Quino o Rogero, un factor clave ante marcadores como el 0-2 que voltearon ante el Venta de Baños. «Otros años no éramos capaces, se nos atascaba». Con todo, el único triplete de la temporada es el suyo. Pidió llevarse el balón, pero el presidente, Luis Peromingo, en tono jocoso, le dijo que no. Es lo que tiene hacer un hat-trick en un club humilde.

