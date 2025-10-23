Un renovado Turégano se vuelve a subir al tren del ascenso Diego Yepes cogió un banquillo vacante en agosto y completó el bloque de los últimos 'play off'con pupilos que conoció en La Granja o Unami

Un experto en los banquillos segovianos como Diego Yepes ha renovado la ilusión del Turégano por completar la tarea de ascender a Tercera tras cuatro años quedándose a las puertas, siempre eliminado en el 'play off'. Recogió en agosto un bloque con media plantilla y sin entrenador, tras la marcha de Pablo Gil, elegido inicialmente para llevar las riendas del equipo, a la Arandina. Él ha tirado de agenda, de su experiencia en La Granja, Unami, Quintanar y El Espinar, para repescar a jugadores que le dieron el voto de confianza y se han quedado. El resultado son cinco victorias en las primeras seis jornadas: 15 puntos que valen para ser segundos y postularse por méritos propios al objetivo, ganar el grupo.

Cuando sonó el teléfono en agosto, Yepes dijo que sí porque no solo llamó el presidente, sino jugadores que conocía bien. Por eso aceptó el reto de construir un bloque que entonces tenía solo 12 efectivos. Una columna vertebral de los cuatro intentos por ascender de un club que vivió su gran día en 2023 al jugar contra el Celta la Copa del Rey. «Rápidamente nos movimos. Lo bueno que tiene haber entrenado a muchos equipos es que has entrenado a muchos jugadores. He tenido la suerte de que han ido diciendo que sí; si me hubieran dicho que no, ahora estaríamos en otros términos». Convenció a gente con experiencia en Tercera como Javi de la Cruz o Rogero que militaban bajo radar en Provincial. Con esas llegadas, el Turégano dio la vuelta a un clima algo derrotista que presagiaba un fin de ciclo. Ese ambiente positivo de incorporaciones ha dado el último empujón a alguno.

Con todo, fue un proceso a fuego lento, pues Yepes no contó con 22 jugadores hasta la tercera jornada, entre lesiones, ausencias y dudas. El partido previo lo resolvieron 0-1 en Coca con 13. «Es un buen grupo. Hemos heredado cosas muy buenas y luego hemos trabajado bien. Y se han dado resultados al principio que te ponen arriba, pero había ciertas dudas». Habla de un sólido legado táctico de sus predecesores: Luis Bertó, Paco Maroto y Guille Duque, que colgó temporalmente las botas para liderar el proyecto desde el banquillo. «Les vas convenciendo en los entrenamientos, van viendo que es algo serio y que puede ser el punto y seguido a lo del año pasado, no un punto y aparte». Por medio, amistosos como su derrota por 4-0 ante Unionistas y su victoria por el mismo resultado ante el Salamanca B. Semanas de mucho trabajo. «Los entrenadores nos estamos convirtiendo en secretarios técnicos. Estás pendiente de los jugadores que puedes fichar, de llamadas, de tomar cafés, además de entrenar cuatro días y del partido. Pero bueno, es lo bonito».

Una tarea que asumió por la confianza de gente como Marcos o Carlos, a los que conocía del Quintanar. «Yo recibo un equipo muy competitivo, meterse cuatro años en 'play off' es muy importante, pero con pocos jugadores y con la moral un pelín baja». El primer día de pretemporada, mostró una botella medio llena. «Tanto va el cántaro a la fuente que algún día te toca. Llevamos muchos años picando a la puerta y este año puede ser el de rematar». Y empezó a llamar al resto: «Venís, veis el entrenamiento y si os gusta el ambiente…» Porque el técnico es consciente del compromiso que supone entrenar tres días a la semana para gente que trabaja y no cobra por jugar. Y los traslados, pues alguno viene desde Aranda de Duero. «He traído gente que estaba desaprovecha en Provincial, salta mucho a la vista». La cosa ha funcionado por el tono acogedor del bloque veterano.

El césped ha validado la propuesta con solo una derrota, ante el Calasanz, y cinco victorias, la última ante el Briviesca, uno de los favoritos por ser recién caído de Tercera. Yepes espera en la zona alta al Coca, pese a estar ahora cuarto por la cola con cuatro puntos, uno más que El Espinar, colista. También al San José, que llegó a subir, o el Internacional de Vista Alegre, que lidera la tabla con un punto más, 16, tras repescar en la misma provincia que el Briviesca a mucho descendido del curso pasado. «Alguna sorpresa habrá. Hasta que se te empiezan a lesionar los buenos, estas ligas son muy competidas. El objetivo era estar entre los dos o tres primero cuando se rompiese. Y eso lo estamos logrando». El campeón asciende directo; el segundo y el tercero disputan el 'play off' contra otros dos equipos del otro grupo por la última plaza. «Uno tiene que pelear por el primero. Si sales pensando en ser segundo, acabas quinto».

Con el mismo juego que Yepes ha aplicado, con sus matices, en tanto club de la provincia. «Nos gusta acumular posesión y tener un fútbol estéticamente bonito. No me gusta jugar al tenis», en referencia a entregar la pelota. «Mientras los campos estén bien, intentamos ser protagonistas. Una presión alta e ir a por el rival desde el minuto uno. Nada mágico, pero si quieres estar arriba, tienes que dominar». El premio son cuatro jornadas en las que se ha adelantado en los tres primeros minutos. «Lanzar ese mensaje al rival de que hemos venido a ganar los partidos».

