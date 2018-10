BALONCESTO - LEB Plata Zubillaga: «A partir del tercer cuarto al CB Tormes claramente le ha faltado ritmo» Jandro Zubillaga. / MANUEL LAYA El técnico del CB Tormes señala tras la derrota que «con 23 balones perdidos no vamos a ningún lado» REDACCIÓN / WORD Salamanca Domingo, 14 octubre 2018, 15:06

El entrenador de La Antigua CB Tormesm, Jandro Zubillaga, reconoció que finalmente sucedió lo que temían en el partido, ante el Bodegas Rioja que el equipo no aguantó físicamente.

Jandro Zubillaga tenía claro tras el choque disputado en Logroño que «no hemos aguantado los cuatro cuartos. A partir del tercero claramente nos ha faltado ritmo y ellos han seguido con el suyo, que nos ha pasado por encima», reconocía.

El técnico catalán apuntaba: «Hemos ido de más a menos y ellos han estado siempre como motos, nos ha faltado energía, pero no porque no quisiéramos, sino porque no podíamos más. Clavijo te penalizaba además cada error que cometíamos y no hemos aguantado«.

Además, como Jandro Zubillaga subrayaba: «Con 23 balones perdidos no vamos a ningún lado. Eso y los puntos que hemos recibido en la pintura nos han hecho mucho daño». El entrenador de La Antigua, sin embargo, apuntaba: «De esta hay que levantarse rápido porque el lunes descansamos y solo tenemos tres días para preparar el próximo partido. Jugamos en casa el viernes contra Plasencia y no se nos puede escapar. Vamos a ver si damos otra alegría a nuestra gente», finalizaba.