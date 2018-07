El lateral izquierdo Fernando Pumar ficha por el Salmantino UDS El nuevo fichaje, Fernando Pumar, junto al presidente del Club, Carlos Martín. / María Serna El joven, de 28 años, lleva cinco temporadas jugando en Segunda B, en equipos como Ferrol, Murcia y Lleida EVA CAÑAS / WORD Jueves, 12 julio 2018, 19:05

El presidente del Salmantino UDS, Carlos Martín, ha presentado esta mañana al segundo fichaje del equipo para su estreno en Segunda B, en lo que considera «un pasito más, firme», al incorporar a la plantilla a Fernando Pumar, «lateral izquierdo de mucha experiencia».

El propio jugador reconocía que la decisión de venir a Salamanca había sido muy rápida, «la toma de contacto fue hace un par de días», matizó, con una propuesta en firme, y como matizaba el ya exjugador del Lleida, «tenía ganas de venir a un sitio con historia y a una ciudad volcada con el club, no era difícil convencerme».

En este fichaje ha mostrado un gran interés el entrenador, José Miguel Campos, algo que valora el jugador: «Que confíe en ti y que sea el primero que te avale es importante para ir a un sitio nuevo», confesó el lateral izquierdo gallego, y añadió que hablará con él «de lo que quiere y espera de mí».

Para Pumar también ha sido importante la cercanía con su tierra, Orense, «llevaba cuatro años fuera, tres en el Real Murcia y el año pasado Lleida, tenía ganas de acercarme a casa». En cuanto a lo que puede aportar al equipo en su estreno en Segunda B, sobre todo resaltó su experiencia en la categoría, «con varios playoff», puntualizaba, y que le gusta liderar, tener personalidad en el campo, «ayudar en el vestuario, soy un jugador de equipo, de plantilla, y en el campo de mucho recorrido, con llegada, me gusta jugar al fúbol combinativo, que el equipo disfrute con la pelota y la gente también, y me imagino por la misma línea irá el equipo y por eso me ha llamado Campos».

Fernando Pumar aseguraba que poder jugar en un estadio histórico como el Helmántico también ha sido decisivo para aceptar la oferta del Club: «Jugar en un campo mítico es un plus y para los futbolistas que nos gusta el fútbol es importante, es un punto a favor».

El nuevo fichaje también quiso lanzar un mensaje a la afición del Salmantino UDS: «Vamos con paso firme pero poco a poco, se va a hacer una plantilla competitiva, y vamos a dar un pasito más a la Segunda B, esperamos que salga un buen año pero hay que ser cauteloso también». Para él será la sexta temporada en esta categoría, tras pasar por los equipos de Ferrol (recién ascendido), el Murcia y en Lleida, «aportar experiencia es la idea».

Respecto a los equipos del grupo, considera que en todos ellos «son competitivos y difíciles, hay que intentar empezar bien para acabar bien la temporada». En un principio, el contrato es para una temporada, ampliable si el equipo asciende.