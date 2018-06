ATLETISMO La Federación confirma a Mario García Romo para el Mundial sub-20 al aire libre MArio García Romo, en una de sus internacionalidades con España. El salmantino estará en la cita que se disputa en Finlandia del 10 al 15 de julio JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 29 junio 2018, 12:22

La Federación Española de Atletismo dio ayer a conocer, a través del director técnico de la RFEA, Ramón Cid, los atletas seleccionados para el Campeonato del Mundo sub-20 al aire libre que se disputará en Tampere (Finlandia) del 10 al 15 de julio. Entre los citados, como ya señaló este periódico el pasado fin de semana, está el salmantino Mario García Romo (Playas de Castellón) pese al contratiempo que el pupilo de Lucio Rodríguez sufrió el pasado domingo en la final del Campeonato de España de los 1.500 metros.

Romo, que ha cuajado una excepcional temporada, terminó cuarto después de que un rival le pisara por detrás, hecho que casi le lleva al suelo y pese al esprint final del de Villar de Gallimazo, solo pudo ser cuarto, una plaza que le dejaba en principio sin Mundial pese a tener la mínima para estar en la cita. Sin embargo, tras revisar las imágenes del incidente, desde la Federación tranquilizaron en el mismo Nacional al atleta salmantino asegurándole que estaría dentro de los convocados para Tampere. En la prueba de los 1.500 metros también está convocado con España junto a Mario García Romo el atleta valenciano Enrique Herreros Roig, que milita en el FC Barcelona.

«Finalmente he sido seleccionado par ael Mundial sub-20 de Finlandia en la prueba de 1.500 metros. Consciente de que el seleccionador ha tomado una decisión muy difícil, les aseguro que haré todo lo posible para estar en la final del Mundial y luchar por todo. Han sido unos días difíciles en los que no dejaba de pensar en mi compañero Ouassim Oumaiz, sabeidno que tanto él como el resto de gente con mínima, así como aquellos que se quedaron cerca de conseguirla también son dignos merecedores de estar en el Campeonato. Sé que mucha gente no comprenderá esta decisión, y otra sí, pero yo solo puedo decirles que mi mejor versión está por llegar y que voy con todo al Campeonato del Mundo, sin ningún miedo y con decisión, espero que mi actuación les deje satisfechos», señala Mario en sus redes sociales.