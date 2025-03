El Fàcyl programa once actuaciones en directo y una treintena por internet El Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, que estrena triple comisariado femenino, tendrá lugar en Salamanca entre los días 22 y 26 de este mes

El Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, Fàcyl, abrirá sus puertas entre el 22 y el 26 de septiembre de 2020 en Salamanca con «un mensaje de esperanza» para el que ha tenido que reinventar su formato con once actuaciones en vivo y una treintena online como forma de «hablar y dialogar en torno a la cultura».

Así lo aseguró el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, durante la presentación del evento, que se erige como un espacio de «cultura segura» donde, dentro de la pandemia por coronavirus covid-19, se muestra el «compromiso» de la Junta con «la creación más vanguardista en el más prestigioso escenario urbano: una ciudad Patrimonio de la Humanidad».

Y es que «Fàcyl no es indiferente a la situación excepcional que está viviendo el país». Pero, sin embargo, da «un paso adelante reinventándose con una propuesta de absoluta actualidad para mostrar y compartir las preocupaciones sociales, estéticas e intelectuales del momento a través de lenguajes artísticos diversos».

Lenguajes que incluyen el cine, la música, las artes escénicas, la literatura, las artes performativas y visuales o la palabra y que estarán presentes en ocho «espacios significativos» de la capital charra: la Casa Lis, el Teatro Juan del Enzina, el Liceo, el Patio de Escuelas Mayores, el Patio Chico, el Palacio de la Salina, el Centro de las Artes Escénicas y de la Música y el Huerto de Calixto y Melibea.

En todos ellos se controlará el aforo, que actualmente es de 25 personas en espacios cerrados y de 50 en abierto, aunque «si la situación epidemiológica lo permite y se pueden levantar las restricciones, se podría continuar con el 50 por ciento del aforo», y se garantizarán las medidas de protección y prevención.

Además, todas las actuaciones en directo se podrán seguir vía 'streaming' a través de la página web del Festival, que será otro foco de gran actividad al recoger una treintena de actos dentro de una programación que «se amplía más allá de Salamanca y Castilla y León» gracias a la red de redes, donde el acceso será además gratuito.

«Vivimos en un tiempo de constantes cambios en la manera de crear y distribuir contenidos culturales, así que hemos apostado por un encuentro donde la palabra y las ideas recuperen su sitio», explicó el consejero, dentro de una línea que «marcará el nuevo rumbo de Fàcyl: ofrecer una cultura más abierta a la participación y el disfrute del mayor número de ciudadanos».

Esa doble vertiente, en vivo y online, quedará reflejada en los once espectáculos en directo que llevarán a Salamanca a «personalidades de primer nivel» de toda disciplina como Reinhold Friedl, Klaus Obermaier, Clammy, Alberto Bernal y Regina José Galindo en el ámbito de la escena, o Raül Refree, Onoff Ensemble, Neopercusion y Ensemble Flashback en el de la música. Completan la presencia en directo los artistas Pablo Gallego, con su obra 'PasdedeuX', y Gonzalo Borondo con 'Non Plus Ultra'.

Pero Fàcyl este año también será online, con un programa que incluye una treintena de actividades, entre las que destaca las 'Conversaciones sobre la cultura', un programa de encuentros y diálogos en la red entre artistas, profesionales de la gestión cultural y representantes de todo el mundo entre los que se encuentran Laurie Anderson, Steve Reich, Meredith Monk, Milo Rau y Thomas Ostermeier, entre muchos otros.

Triple comisariado femenino

Otra de las novedades, la «más importante», según el consejero de Cultura y Turismo de la Junta, es el nuevo «liderazgo femenino» en la dirección artística del Festival, con tres mujeres de «reconocido prestigio y trayectoria en el mundo de las artes escénicas, la música y la creación cultural» encabezando el «nuevo rumbo» del Fàcyl. Se trata de Cristina Sitz-Gento, encargada del área musical; María C7audevilla, responsable de la selección en el ámbito de las artes escénicas; y Juana Escudero.

Durante la presentació también estuvo presente el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien puso al Ayuntamiento como «aliado» de la Junta de Castilla y León «en el cometido común de situar a la ciudad en la agenda preferente de la cultura española, más aún cuando necesitan el apoyo decidido de todas las administraciones para hacer frente a las dificultades derivadas de la crisis sanitaria».