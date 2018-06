KICKBOXING Bronce para José Ricardo Huerta en la Copa del Mundo WAKO 'Bestfighter' Ricardo Huerta durante un combate. Varios deportistas salmantinos acudieron este pasado fin de semana a la localidad italiana de Rimini JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 18 junio 2018, 13:02

Este pasado fin de semana varios deportistas salmantinos se desplazaron a Rimini (Italia) a la Copa del Mundo WAKO 'Bestfighter'. José Ricardo Huerta Cantero logró un bronce con un combate muy ajustado en semifinales con el que sería ganador de la categoría de kicklight en -74Kg.

Jaime Lizana Ciudad ganó claramente su primer combate internacional en Full-Contact -67Kg contra Ucrania, y no pudo seguir peleando al ser descalificado por no presentarse a pelear contra Noruega, en un error de organización al no tener las listas definitivas.

Judit García Sánchez ha conseguido tres quintos puestos, al perder en cuartos en Point-Fight -60Kg, Light-Contact -60Kg y Light-Contact -65Kg tras pasar una primera eliminatoria y encontrarse en cuartos con Italia, país con más tradición en estas categorías.

Manuel García Sánchez se desplazó como técnico, además ayudó como coach a miembros del equipo internacional del que forma parte, 'Light Revolution».

Roberto Corona Rochas, de Valladolid, hizo un gran papel tras tiempo parado por una lesión, y Miguel Ángel López Gil, de Ávila, ganó el oro en la categoría Kick-Light -89Kg.

También les acompañó Amador Nieto Moreda como árbitro internacional WAKO.