El primer Real Valladolid-Málaga se jugó hace 76 años

José Miguel Ortega Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:23 Comenta Compartir

Nos situamos en el 18 de septiembre de 1949. Partido matinal en el estadio municipal –aún no se le había puesto el nombre de José Zorrilla– para no coincidir con la primera corrida de toros de las Ferias de San Mateo, un cartel de lujo con Pepe Luis Vázquez, Antonio Bienvenida y Luis Miguel Dominguín que tuvo a este último como gran triunfador, pues cortó cuatro orejas, un rabo y salió a hombros entre el delirio de los aficionados.

El encuentro de fútbol correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Primera División, también ofrecía alicientes para la parroquia futbolera blanquivioleta, pues era la primera vez que el C.D. Málaga se enfrentaba al Pucela y además se trataba de un recién ascendido a Primera División del que se sabía muy poco a orillas del Pisuerga.

El Valladolid había ascendido a la máxima categoría la temporada anterior y se había salvado por los pelos a pesar de tener como entrenador al famoso Helenio Herrera (H. H.), que en la 1949-50 se fue al Atlético de Madrid, quedándose al frente del conjunto vallisoletano Antonio Barrios, que había estado de ayudante de H.H. aunque antes y después había hecho más méritos que el argentino.

El equipo malacitano también tenía de entrenador a toda una celebridad, el mítico Ricardo Zamora, después de una década de éxitos al frente del Atlético Aviación y el Celta de Vigo. Desde los banquillos hasta el césped aquel partido ofrecía muchos alicientes para un público que llenó las gradas del viejo estadio, que entonces no era tan viejo porque se había inaugurado solo ocho años antes.

Pensaban los aficionados locales que su equipo daría buena cuenta del recién ascendido Málaga, cuya principal figura era el interior Bazán, gran goleador que fue trofeo Pichichi de Segunda División en la 47-48 con 29 tantos y en la 48-49 con 26, pero sobre todo por los 9 goles que le metió al Hércules de Alicante en un partido de Segunda, gesta asombrosa que sigue siendo un récord en la historia del fútbol español.

Ampliar El malaguista Bazán, uno de los grandes goleadores españoles, que también 'mojó' aquel día en el estadio Municipal.

El principal referente goleador del Valladolid en aquellos tiempos era Julián Vaquero, que no tardó en justificar su fama, marcando a los 12 minutos el primero y a los 24 el segundo, un resultado que parecía encaminar cómodamente el partido.

No obstante, una briosa reacción andaluza dio un vuelco en apenas cinco minutos, pues Torres a los 31 y Bazán a los 36, pusieron el marcador con un inesperado empate a dos que para los aficionados locales no reflejaba el mayor dominio blanquivioleta.

En la segunda parte el Málaga se echó atrás con la clara intención de no marcharse de vacío, logrando su objetivo hasta que en el minuto 70 el colegiado señor Azón señaló un penalti en el área visitante. El entrenador local, Antonio Barrios, sorprendió encargando a Babot la responsabilidad de tirarlo, sobre todo teniendo en cuenta de que en el campo había especialistas como Coque, Aldecoa y el propio Vaquero, que estaba en racha.

Babot, defensa central de gran envergadura y contundencia, que junto a los hermanos Lesmes y Saso formó la famosa zaga del Valladolid, bautizada como 'El muro del Pisuerga', lanzó el penalti batiendo a López y colocando el 3-2 que a tenor del juego realizado en la segunda parte, parecía dar el Real Valladolid la victoria.

Pero no. El recién ascendido no se resignó y solo tres minutos después estableció con un disparo de Torres el 3-3 que sería definitivo, dejando a la afición local con dos palmos de narices.

Los protagonistas, con el catalán Ramón Azón como árbitro fueron, por el Real Valladolid: Saso; Busquet, Babot, Lesmes I; Ortega, Lasala; Rafa, Coque, Vaquero, Aldecoa y Revuelta, y por el C.D. Málaga: López; Arnau, González, Maciá; Torres, Robles; Laborda, Chao, Gimeno, Bazán y Gamonal.

Causó buena impresión el Málaga en su primera visita al feudo vallisoletano, sin duda porque se notaba la influencia de su famoso entrenador, aunque al final de la liga el Valladolid terminó mejor, pues además de un cómodo noveno lugar en la clasificación de primera división realizó un formidable torneo copero, pues eliminó sucesivamente a la Real Sociedad, al Sevilla y al Real Madrid para meterse en la final, con el Athletic de Bilbao como adversario.

En cambio el Málaga sufrió bastante, quedando al borde del abismo, duodécimo en una liga que en primera solo tenía catorce equipos y que no descendió ninguno directamente porque la Federación Española decidió ampliar a 16 el número de participantes en la siguiente temporada. No obstante, los dos que quedaron por debajo del Málaga, el Gimnástico de Tarragona y el Oviedo tuvieron la oportunidad de evitar el descenso en una promoción contra Alcoyano y Murcia, los primeros clasificados de Segunda, que salieron airosos de sus enfrentamientos y subieron a Primera.

En la temporada 1950-51, el Real Valladolid dio la sorpresa, estuvo imbatido durante 9 jornadas y acabó sexto, mientras que el Málaga descendió a Segunda después de solo dos campañas entre los grandes.

Reporta un error