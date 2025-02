Luis Pérez pide perdón a la afición del Real Valladolid

Juan J. López Valladolid Martes, 18 de febrero 2025, 23:38 Comenta Compartir

Luis Pérez ha realizado un comunicado este martes en sus redes sociales. El lateral derecho del Real Valladolid ha querido pedir perdón a los aficionados después de varias semanas de tensión entre el futbolista y una buena parte de la grada.

«Me veo en la obligación de un paso al frente y pedir perdón», comienza el comunicado. «Pido disculpas a la afición, tanto a los que me aplauden como a los que me pitan. En ningún momento he querido ofender a nadie», señala.

El defensa blanquivioleta termina su post aludiendo a la necesidad de unión para remar todos juntos «y llevar a buen puerto al equipo esta temporada».

Luis Pérez ha vivido unos días difíciles como jugador después de que tras el choque con el Rayo Vallecano señalase a parte de la afición por un enfrentamiento que vive desde hace más de una temporada, con desencuentros varios, sobre todo con la grada de animación, así como con comentarios poco afortunados, como los del día de la celebración del ascenso.

El futbolista además, y con el equipo siendo goleado el pasado domingo ante el Sevilla, aplaudió de forma irónica al fondo norte del estadio cuando este le pidió que se vaya del club.

Temas

Real Valladolid Club de Fútbol