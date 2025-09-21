Arranca el partido en Albacete, Latasa en punta

15:37

El Real Valladolid llega al Carlos Belmonte con una dinámica muy distinta a la de su rival. Es el equipo menos goleado y logró superar el choque más complicado hasta la fecha la pasada semana, con el Almería (3-1), con un chute de ánimo en el tiempo de descuento, con dos goles, uno de Latasa, con el que ya se juega a ver cuántos goles anota esta temporada