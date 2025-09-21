Arranca el partido en Albacete, Latasa en punta

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 6 D21/09 · Árbitro: Saúl Ais Reig
Albacete
16:15h.
0
-
0
Valladolid
Min. 16
ALB
VLL
Valladolid
Domingo, 21 de septiembre 2025, 15:21
16:30
min. 15 Primer cuarto de hora sin un dominador claro. Da la sensación de que el Pucela no ha apretado el acelerador aún.
16:28
min. 13 Corta Tomeo la contra del Albacete
16:27
min. 12 Amath lanza desde lejos
16:27
KM 20 Romeo cede 1:15 con Jay Vine, y ahora parece sí que se alojan las opciones del pucelano de estar «muy delante»
16:25
min. 10 Está presionando el Albacete la salida del balón del Pucela. No logran conectar Meseguer y Ponceau
16:24
min. Se han igualado las fuerzas, y es ahora el Albacete el que acosa al Pucela en la salida del balón
16:22
min. 6 Error en la salida del Real Valladolid, y a punto el pase de la muerte del Albacete. Se fue le balón a córner
16:21
min. 5 nuevo córner para el Real Valladolid, que de momento es el que inquieta
16:18
KM10 Romeo pierde más ed un minuto con Remco Evenepoel en el primer punto de control
16:17
min. 2 Mal sacado el córner. NO saca ventaja el Pucela de esa primera acción
16:16
min. 1 Ponceau lanza a portería en una jugada que teje con Amath por la derecha. El balón se va a córner
16:15
Empieza jugando el Pucela. Primer balón que lucha Latasa
16:14
Arranca el partido en el Carlos Belmonte
16:11
Ya salen los dos equipos al césped del Carlos Belmonte
16:10
Almada, como ya es tradicional, siguiendo el calentamiento de cerca. FOTO CARLOS GIL ROIG
16:04
En el primer punto de control, Iván Romeo es noveno, a falta de que pasen los grandes favoritos.
15:59
En relación al Albacete, el equipo manchego no ha empezado bien la Liga y aún no sabe lo que es ganar. Hasta el punto de que su técnico está en la picota.
15:49
Importante
Ya está en marcha Iván Romeo en el Mundial de Contrarreloj de Kigali
15:37
El Real Valladolid llega al Carlos Belmonte con una dinámica muy distinta a la de su rival. Es el equipo menos goleado y logró superar el choque más complicado hasta la fecha la pasada semana, con el Almería (3-1), con un chute de ánimo en el tiempo de descuento, con dos goles, uno de Latasa, con el que ya se juega a ver cuántos goles anota esta temporada
15:35
El técnico del Real Valladolid, Guillermo Almada, apuesta de nuevo por los mismos once, con la excepción de Juanmi Latasa, que recupera su sitio en la punta en detrimento del lesionado Marcos André
Aquí os dejamos la previa
15:25
XI 🦇 pic.twitter.com/1vQrESNEEJ— Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) September 21, 2025
15:24
ONCE ▪ 1️⃣1️⃣— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) September 21, 2025
Nuestros titulares en Albacete.#AlbaceteBPRealValladolid #11RVpic.twitter.com/5hikkZSLV1
15:23
Buenas tardes desde la redacción de El Norte de Castilla. Reciban un saludo de Juan J. López. Comenzamos el directo del encuentro entre el Albacete y el Real Valladolid, correspondiente a la sexta jornada de la Liga Hypermotion o Segunda División. Además, les contaremos cómo le va a Iván Romeo en el Mundial de Ciclismo desde Ruanda.
Alberto González Fernández
4-4-2
Raúl Lizoain
portero
Fran Gámez
defensa
Jesús Vallejo
defensa
Pepe Sánchez
defensa
Carlos Neva
defensa
José Antonio Rodríguez Díaz
centrocampista
Riki Rodríguez
centrocampista
Ale Meléndez
centrocampista
Jonathan Gómez
centrocampista
Jefté Betancor
Delantero
Agus Medina
Delantero
Guillermo Almada
4-2-3-1
Guilherme Sousa Carvalho Fernandes
portero
Iván Alejo
defensa
Pablo Tomeo
defensa
David Torres
defensa
Guille Bueno
defensa
Stanko Juric
centrocampista
Víctor Meseguer
centrocampista
Amath Ndiaye
centrocampista
Julien Ponceau
centrocampista
Stipe Biuk
centrocampista
Juanmi Latasa
Delantero
25,2%
ALB
74,8%
VLL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|2
|1
|Faltas cometidas
|2
|
