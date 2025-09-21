El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

LaLiga Hypermotion Jornada 6 D21/09 · Árbitro: Saúl Ais Reig

Escudo Albacete Balompié

Albacete

16:15h.

0

-

0

Valladolid

Escudo Real Valladolid Club de Fútbol

Min. 16

ALB

VLL

. Carlos Gil Roig
Real Valladolid

Arranca el partido en Albacete, Latasa en punta

El ariete madrileño sustituye al lesionado Marcos André

Minuto a minuto

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 15:21

Lo más importante

16:30

min. 15 Primer cuarto de hora sin un dominador claro. Da la sensación de que el Pucela no ha apretado el acelerador aún.

16:28

min. 13 Corta Tomeo la contra del Albacete

16:27

min. 12 Amath lanza desde lejos

16:27

MUNDIAL DE CICLISMO

KM 20 Romeo cede 1:15 con Jay Vine, y ahora parece sí que se alojan las opciones del pucelano de estar «muy delante»

16:25

min. 10 Está presionando el Albacete la salida del balón del Pucela. No logran conectar Meseguer y Ponceau

16:24

min. Se han igualado las fuerzas, y es ahora el Albacete el que acosa al Pucela en la salida del balón

16:22

min. 6 Error en la salida del Real Valladolid, y a punto el pase de la muerte del Albacete. Se fue le balón a córner

16:21

min. 5 nuevo córner para el Real Valladolid, que de momento es el que inquieta

16:18

MUNDIAL DE CICLISMO

KM10 Romeo pierde más ed un minuto con Remco Evenepoel en el primer punto de control

16:17

min. 2 Mal sacado el córner. NO saca ventaja el Pucela de esa primera acción

16:16

min. 1 Ponceau lanza a portería en una jugada que teje con Amath por la derecha. El balón se va a córner

16:15

Empieza jugando el Pucela. Primer balón que lucha Latasa

Icono16:14

Arranca el partido en el Carlos Belmonte

16:11

Ya salen los dos equipos al césped del Carlos Belmonte

16:10

Almada, como ya es tradicional, siguiendo el calentamiento de cerca. FOTO CARLOS GIL ROIG

Arranca el partido en Albacete, Latasa en punta

16:04

Mundial de Ciclismo

En el primer punto de control, Iván Romeo es noveno, a falta de que pasen los grandes favoritos.

15:59

En relación al Albacete, el equipo manchego no ha empezado bien la Liga y aún no sabe lo que es ganar. Hasta el punto de que su técnico está en la picota.

Aquí te lo contamos

15:49

Importante

Mundial de Ciclismo

Ya está en marcha Iván Romeo en el Mundial de Contrarreloj de Kigali

Arranca el partido en Albacete, Latasa en punta

15:37

El Real Valladolid llega al Carlos Belmonte con una dinámica muy distinta a la de su rival. Es el equipo menos goleado y logró superar el choque más complicado hasta la fecha la pasada semana, con el Almería (3-1), con un chute de ánimo en el tiempo de descuento, con dos goles, uno de Latasa, con el que ya se juega a ver cuántos goles anota esta temporada

15:35

El técnico del Real Valladolid, Guillermo Almada, apuesta de nuevo por los mismos once, con la excepción de Juanmi Latasa, que recupera su sitio en la punta en detrimento del lesionado Marcos André

Aquí os dejamos la previa

Icono15:25

Icono15:24

Icono15:23

Buenas tardes desde la redacción de El Norte de Castilla. Reciban un saludo de Juan J. López. Comenzamos el directo del encuentro entre el Albacete y el Real Valladolid, correspondiente a la sexta jornada de la Liga Hypermotion o Segunda División. Además, les contaremos cómo le va a Iván Romeo en el Mundial de Ciclismo desde Ruanda.

Alineación y estadísticas

Alberto González Fernández

4-4-2

Alineación

Raúl Lizoain

portero

Fran Gámez

defensa

Jesús Vallejo

defensa

Pepe Sánchez

defensa

Carlos Neva

defensa

José Antonio Rodríguez Díaz

centrocampista

Riki Rodríguez

centrocampista

Ale Meléndez

centrocampista

Jonathan Gómez

centrocampista

Jefté Betancor

Delantero

Agus Medina

Delantero

Guillermo Almada

4-2-3-1

Alineación

Guilherme Sousa Carvalho Fernandes

portero

Iván Alejo

defensa

Pablo Tomeo

defensa

David Torres

defensa

Guille Bueno

defensa

Stanko Juric

centrocampista

Víctor Meseguer

centrocampista

Amath Ndiaye

centrocampista

Julien Ponceau

centrocampista

Stipe Biuk

centrocampista

Juanmi Latasa

Delantero

Estadísticas

25,2%

VLL

ALB

74,8%

VLL

VLL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 2
1 Faltas cometidas 2

