Ya es tiempo de otra gente en el Real Valladolid

La foto fija que nos deja el el partido de Villarreal nos muestra nítida lo que a día de hoy es la plantilla, el equipo y, por ende, el club.

De un lado, una dirección técnica que, aún con el error conceptual de Sylla en ... una posición no acorde y otro grave de prescindir de inicio de Iván Sánchez, entiendo que tiene en Diego Cocca la persona adecuada para escoger el camino que le lleve a confeccionar un equipo de futuro y garantía.

Digo esto porque tras lo visto en La Cerámica, el presente está agotado. Y lo está como consecuencia lógica de un cúmulo sideral de errores en una secretaría técnica más pendiente del dicho que del hecho.

Un dicho que vende humo y ambigüedad a partes iguales poniendo en evidencia, y por mor de su incompetencia, unos fallos tan numerosos como groseros; el hecho, en forma en ventas y cesiones, alcanza la categoría de realmente nefasto al tiempo que pocas veces visto por aquí.

Algo tan evidente como comprobar que el equipo desaparece por un centro defensivo que, a modo de sumidero, vacía de contenido el juego hasta la última gota de su caudal.

Y lo hace, porque antes se vació de los jugadores capacitados para poder evitar esta situación, y ahora se ve incapaz de acertar a remediarlo encontrando sustitutos fiables.

Una fiabilidad que comenzaría con un Aidoo que esté animicamente dispuesto y fisicamente preparado para ser el jefe de esa línea y en la cual alguien le venga a secundar con garantía. Algo que, de momento, está por ver a 48 horas de cerrar el mercado.

Ayer en Villarreal el equipo aguantó y jugó de forma muy interesante los primeros treinta minutos del partido; con los apuros defensivos conocidos, pero con unas líneas juntas en las cuales Marcos André, Selim Amallah y Stanko Juric sobresalían mientras Anuar y Chuki nos daban una imagen positiva y esperanzadora al tiempo que Sylla buscaba la posición que jamás llegará a dominar.

Yo no sé si Iván Sánchez se va a marchar a otro equipo, pero lo cierto es que ayer pertenecía al club, estaba vestido de corto, la situación en nómina en orden y por tanto podría jugar de inicio. Al igual que lo hecho por Kike el otro día. Y éste sí que era, porque lo demostró los minutos que jugó, el otro volante que requería el equipo junto a Amallah y Juric.

Lo realizado ayer por Chuki tengo la esperanza de que sea la tentación que sienta Martín Cocca para empezar a «tirar de la cantera» en clara contraposición de ese «tirar a la cantera» realizado tantas veces.

¡Pero ojo! no vayamos a confundirnos, porque en tiempos de agotamiento de profesionales varados en la indolencia o en la falta de habilidad de los técnicos para haberles sacado lo mejor de sus posibilidades, la cantera es un recurso, ¡que no la única solución!, en busca del éxito que supondrá revertir esta situación y pensar en el futuro más inmediato.

No se trata que desde mañana jueguen once canteranos de inicio, pero sí el buscar once que en un futuro de ¡ya! estén a disposición del míster para entrar cuando éste les precise.

Es tiempo de cambio global; como apuntaba el otro día, contamos con la afición, el míster, la cantera y los que, queriendo, sirvan. El resto, ¡fuera!