Los hombres fuertes de Ronaldo en el Real Valladolid

Un club en constante amortización

Las operaciones de salida ensombrecen la gestión organizativa del club por parte de Ronaldo y demuestran que estaba de retirada bastante antes de abandonar el palco de Zorrilla. Solo así se explica que no haya fichado talento externo para suplir a figuras muy relevantes dentro de su organización. Amortizar una vez no está mal. Promocionar internamente tampoco. Pero una compañía que busca seguir creciendo no puede sobrevivir dejando marchar a sus cabezas pensantes para doblar las tareas a los profesionales que ya tiene en nómina. A esta operación se le llama liquidación de activos sin un objetivo futuro claro, más allá de ahorrar, engordar la caja y aliviar una operación de venta a la baja. En el Pucela de Ronaldo todo está en venta, el talento no se suple, se acumulan funciones, y el único fin es conseguir una cifra que justifique la embarcada de comprar el Real Valladolid como un negocio inmobiliario que nunca fue y una ruina deportiva construida desde la dejadez y la desaparición por parte de un presidente a la fuga.