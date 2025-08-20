De Andorra a Gijón: el largo viaje del Real Valladolid

J. C. Cristóbal Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:25 Comenta Compartir

No hace falta preguntar a los aficionados y seguidores del Real Valladolid, también a los periodistas, si prefieren la rutina de ver una temporada tras otra al Barça, al Real Madrid, al Atleti y al resto de equipos grandes del fútbol español; la verdad es que ya se han acostumbrado a seguir a rivales de categoría de plata en este siglo XXI, con el arranque de la decimosegunda temporada en Segunda División en los últimos veinticinco años. Casi la mitad.

No es fácil saltar de Lamine Yamal o Kylian Mbappé a plantillas con cromos que solo coleccionan los aficionados que siguen el fútbol como una religión. Para estos, el nuevo paso por el purgatorio de Segunda regala la ocasión de ver en directo a equipos nuevos o a esos históricos con vacas flacas en sus establos; en este sentido, la temporada 25-26 no aporta ningún debutante al histórico del Real Valladolid, el que más se acerca es el Ceuta, que pisó por primera vez el césped del nuevo Zorrilla la noche víspera de San Roque.

Antes lo hizo en cuatro ocasiones en el viejo Zorrilla, tal como reflejó hace días en estas páginas José Miguel Ortega; la presentación fue en un partido de promoción a Primera en febrero de 1943 con 0-0 en el marcador, y con ilustres en las alineaciones como los pucelanos Sañudo y Barinaga (el autor del primer gol en el Bernabéu) y el ceutí Gonzalvo, el segundo de una dinastía triunfan en el Barça. En el curso siguiente, el 43-44, repitieron en partido oficial de Liga en Segunda y esperaron veinte años para visitar Valladolid dos veces más, la última en enero de 1966 con un rotuno 4-0 a favor de los pucelanos, goleada que abrió el recientemente fallecido José Antonio Tejedor. Cinco visitas con el mismo apellido y tres nombres diferentes, reflejo de los vaivenes de subsistencia en el fútbol modesto, si el Ceuta de los cuarenta se llamaba Sociedad Deportiva, el de los sesenta era Atlético y el pasó por Zorrilla el viernes es Agrupación Deportiva.

El último rival en saltar al Zorrilla con la montera en la mano fue el Andorra, hace dos campañas, y repetirá en esta. Fue en octubre de 2023, con un 2-0 a favor de los de Paulo Pezzolano frente a los de Eder Sarabia. Los del Principado, esta única vez, y el filial de la Real Sociedad, en dos ocasiones (en los años sesenta con el nombre de San Sebastián), son los equipos de esta Segunda que menos se han enfrentado al Real Valladolid. Los tres equipos antes mencionados, Ceuta, Andorra y Real Sociedad B, son los únicos, junto al Mirandés, con los que el Real Valladolid no coincidió nunca en Primera.

Con la vuelta a Segunda regresarán los derbis autonómicos, el último en Primera fue contra el Numancia en mayo de 2009. De los tres, el más clásico es contra la Cultural, que se remonta al origen del club; de hecho, la rivalidad con León alimentó la fusión para crear al Real Valladolid. Son ocho temporadas contra la Cultural, la primera en la liga fundacional de 1929, la última hace ya más de siete años. Más cerrados fueron los cruces contra el Burgos, en sus distintos nombres, diez temporadas entre 1962 y 2023; a diferencia de los vecinos de León, los de Burgos estuvieron varias temporadas en Primera por encima del Real Valladolid. Y el tercero es el más reciente, el Mirandés, con cinco temporadas estrenadas en 2015.

La curiosidad del Mirandés es que se enfrentó al Real Valladolid en la fatídica temporada 70-71, junto a dos segundas actuales que se han convertido en rivales directos del Real Valladolid, también en Primera: loa azulgranas del Eibar (cinco cursos, empezando en el 92-93) y del Huesca (siete desde el 10-11).

También recuperará el Real Valladolid esos duelos de la liga norte tan clásicos contra el Sporting de Gijón, el equipo contra el que más temporadas se ha enfrentado en Segunda (veinte, desde la 34-35), el Deportivo de La Coruña (quince, también desde la 34-35; aunque solo una vez, en la 10-11, en los últimos cuarenta y cinco años) y el Racing de Santander (trece desde la 40-41).

Por contraste, resulta curiosa la coincidencia con los equipos del sur durante la larga travesía en el desierto de las décadas de los sesenta y setenta; con compañeros de viaje como el Cádiz (quince ligas en Segunda), Córdoba (catorce), Granada (nueve), Almería (también nueve, que se coló delante del Pucela de Pachín en su primer cruce de la 78-79) y Málaga (ocho).

La relación la completan dos históricos, el Real Zaragoza, con once campañas de la mano en Segunda, empezando por la inaugural de 1929 (junto a los ya mencionados Cultural y Castellón, próximo rival del Real Valladolid), y Las Palmas, con solo cinco coincidencias, todas en este siglo. Y para rematar, dos equipos de la clase media, un Albacete con nostalgia del Queso Mecánico de Floro, con siete temporadas de coincidencia con los blanquivioleta, y un recién llegado, el Leganés, con solo cuatro, convertido en compañero de pupitre del Real Valladolid en la clase de equipos ascensores de los dos últimos años.

Visita a Castalia

El viernes el Real Valladolid visitará Castalia, un campo que no pisa desde 2007, la temporada del histórico ascenso con Mendilibar. El partido llegó a mediados de mayo, casi un mes después de la fiesta con la Leyenda del Pisuerga, y con el equipo relajado se perdió por 2-1 en medio de una racha que encadenó cinco jornadas sin victorias tras el alirón de Tenerife. El partido fue especial porque el entrenador del equipo de La Plana era una leyenda blanquivioleta, Pepe Moré, que en los últimos minutos metió en el campo a su hijo Xavi.

Después llegará el Córdoba, un rival clásico en la categoría del Real Valladolid, sobre todo en los lejanos setenta del vetusto Zorrilla; y ya que estamos en modo optimista, equipo talismán para el Pucela: la primera vez que se enfrentaron, en la 47-48, fue la del primer ascenso con el 'Viejo' Barrios, y la última, en la 17-18, la del milagro de Sergio; el 4-1 de la primera vuelta llegó con Luis César Sampedro en el banco y el gol cordobés lo marcó Sergi Guardiola.

