Semilla Verde Sendero de la Laguna de las Verdes parque natural de Babia y Luna / IRMA S.L. Esta ruta nos permite disfrutar del parque natural de Babia y Luna en Asturias y León Jueves, 28 junio 2018, 13:51

El sendero de la Laguna de las Verdes permite disfrutar del parque natural de Babia y Luna y descubrir su gran diversidad animal y vegetal. Un enclave único en el que conviven amistosamente la acción humana y la naturaleza más salvaje y frágil, a la vez, a cualquier acción contaminante, todo ello dominado por unas impresionantes elevaciones, dominadas por el macizo calizo de Peña Ubiña.

Su ecosistema es representativo de toda la Cordillera Cantábrica y destaca su gran diversidad animal y vegetal. Contemplarás la vegetación de alta montaña cuyo ecosistema es especialmente frágil a la contaminación. Cuando te encuentres con las turberas, humedales o con los sabinares albares, recuerda que estás en un entorno libre de cualquier tipo de contaminación ambiental.

La ruta comienza en la localidad leonesa de Torre de Babia. Se asciende por la Fuente de la Portichela para llegar a la localidad de La Bárcena. Seguimos hasta Majada de las Verdes y, dejando al lado izquierdo el magnífico Pico Albos de 2.180 metros de altitud, llegamos a la Laguna de las Verdes. Según bajamos hacia Chabuezo, nos encontramos con la fuente Fonfría. Desde Chabuezo, dejaremos a mano derecha el arroyo de Torre y podremos contemplar la cascada de Treméud. Descendemos ya de regreso a Torre de Babia, lugar donde también podemos visitar la coqueta iglesia de San Roque.

Flora y Fauna

De gran valor medioambiental, numerosas especies hábitat el parque natural de Babia y Luna. Aquí destacaremos solo algunas que te darán una idea de la diversidad biológica de este paraje. La perdiz pardilla, que vive en pastizales y espacios de matorral. También destaca el pájaro pechiazul, así denominado por su pechera azul, muy característica de la Cordillera Cantábrica, los Montes de León y el Sistema Central. Los cielos están surcados por aves como el halcón abejero, más prominente que el halcón. Y, ya en la tierra, veremos numeroso corzos y anfibios como la lagartija serrana, que se alimentos de insectos ya arañas y es típica de la alta montaña. Su presencia te hará saber que estás en un entorno libre de contaminación.

Respecto a la flora, hay numerosas plantas únicas en este entorno y que solo crecen en este espacio natural, como saxifraga babiana que solo la encontrarás al norte de León y en Asturias a partir de los 1.000 metros de altitud. Otra planta singular de esta zona es la narcissus asturiensis, endémica en la Cordillera Cantábrica a partir de los 2.000 metros de altitud. Ésta última se encuentra muy amenazada por la recolección. La centaurea janeri es otra planta muy escasa y amenazada. Sus flores rosas y violetas tiñen los montes de la Cordillera Cantábrica de mayo a junio. Sin embargo, la festuca elegans es una hierba perenne, muy abundante en la Península Ibérica, siendo una planta propia de nuestro país.

Consejos prácticos

Respeta el entorno, no tires basuras, ni arranques plantas o flores. Es más respetuoso hacerles una foto que llevártelas a casa. Si ves animales o aves, no les des de comer ni hagas sonidos fuertes para asustarles. No tires basura ni te laves en las aguas que encuentres. Recuerda que los animales y aves beben de esos arroyos y fuentes. No les tapones ni desvíes sus cursos. Disfruta del silencio de la montaña y deja el camino tal y como te gustaría volver a encontrarlo.

El agua

La calidad de las aguas es generalmente buena, exceptuando episodios de contaminación puntual por la actividad ganadera y extractiva. Junto a los cursos de agua, existen diferentes lagos y lagunas asociados a la acción erosiva de los glaciares. Se encuentran, en razón de su origen, en altitudes elevadas –casi todos por encima de los 1.700 metros-. Los principales son la laguna Grande, la laguna del Lago, Las Verdes, La Mata, la laguna de la Vega de la Sierra y la laguna de Vega Redonda. Todas ellas tienen un elevado valor paisajístico.